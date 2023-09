Un videojuego para recrear la Ruta de la Plata: la propuesta con la que se celebrará en Gijón el día de este itinerario

Un videojuego, que recibe el nombre de “Operación Almacén 7. Misión Ruta Vía de la Plata”, será uno de los alicientes para celebrar el próximo lunes El Día de la Ruta Vía de la Plata, que se celebra desde 2014 para poner en valor el patrimonio histórico e impulsar su recorrido como destino turístico. En Gijón habrá dos actividades en el Museo Villa Romana de Veranes, que se unirán a la programación de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, con talleres, visitas guiadas, realidad aumentada, juegos y charlas repartidas a través de las localidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía que integran La Ruta de la Plata.

“Es una fecha simbólica, porque ese día en el año 53 D. C. nació Marco Ulpio Trajano, el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica”, destacó Ángela Pumariega, concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón. “El pasado romano es interesante, es un buen elemento de atracción de turistas para la ciudad”, indicó, antes de apuntar la importancia de crear un videojuego para llegar a más público. “Hemos insistido varias veces tenga esa apuesta por un punto de vista más sostenible, que persiga más calidad. Es una oportunidad para que tenga otro activo, generar el interés por turistas que no solo buscan sol y playa”, indicó Pumariega, que estuvo acompañada en la presentación de las actividades por Montserrat López, concejala de Cultura.

María García y David Domínguez son los creadores del videojuego, que ofrece un viaje al pasado romano de la península ibérica, con una serie de aventura y enigmas que permiten descubrir la historia y patrimonio de la Ruta Vía de la Plata. El jugador deberá encontrar piezas de distintos enclaves arqueológicos que se han perdido a través de pistas y retos. “Los jugadores pueden disfrutar de la cultura a la vez que juegan y se entretienen, y podemos además atraer a más público digital y juvenil”, recalcó Domínguez. “Se busca crear una conciencia crítica de lo que es el patrimonio y cómo se debe preservar, generando un pensamiento respetuoso y crítico con la cultura”, añadió García.

En la Villa Romana de Veranes, por su parte, habrá dos actividades con base científica, que ya se celebrarán este fin de semana. Una de ellas estará relacionada con la elaboración del pan y otra con la del vino. Además se pondrá en marcha un pasaporte romano, por el que los visitantes que pasen por los tres Museos Arqueológicos podrán sellar una cartilla, con la que optarán a regalos.