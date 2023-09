Gijón refuerza su plan contra la soledad no deseada para hacer frente a los casi 9.000 gijoneses de más de 80 años que viven solos

A 8.952 ascienden las personas de ochenta o más años que, a fecha de mayo de este año, vivían en Gijón completamente solas en sus hogares. A esta cifra, de por sí muy llamativa, hay que sumar otros 4.580 individuos también de ochenta o más años cuya única compañía en su vivienda es otro octogenario, con los problemas que eso pueda entrañar para ambos en su día a día.

Estos datos los ofreció ayer la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, durante la firma del acuerdo para poner en marcha la Red de Farmacias Amigables en la ciudad, un proyecto desvelado por LA NUEVA ESPAÑA y que servirá para que estos establecimientos sanitarios sean como "antenas informativas" que detecten casos de soledad no deseada y puedan, entre otras cosas, difundir entre los afectados aquellos recursos que hay a su disposición en Servicios Sociales para mitigar un problema creciente. El acuerdo con las farmacias forma parte del proyecto piloto de Soledad no Deseada en la zona Centro de Gijón. Al hilo de los datos dados ayer por la concejala, el comentado plan se ampliará al resto de la ciudad. "Son cifras preocupantes", reconoció Fernández-Ahúja.

La firma del convenio se produjo ayer en el salón de recepciones municipales. Participaron, además de la concejala, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Alfredo Menéndez Antolín. El acuerdo se enmarca en el proyecto piloto que ahora se quiere extender al resto de distritos. Si se aplicó primero en el Centro (que comprende además los barrios de Cimadevilla y de Laviada) es porque es en esta zona de la ciudad donde reside la población más envejecida y que, por tanto, tiene el riesgo de caer en la lacra de la soledad no deseada. De hecho, según los datos proporcionados por la edil, de los 8.952 octogenarios que viven solos, casi la mitad, 4.938, viven en el Centro. De los 4.580 que conviven con otra persona mayor, 1.046 se encuentran asimismo localizados en el citado distrito. "Son datos que nos obligan a trabajar para detectar casos de soledad no deseada", explicó Fernández-Ahúja.

La concejala reconoció la preocupación que generan las cifras comentadas. Por eso, además de anunciar la ampliación del proyecto para luchar contra la soledad no deseada, recordó otras cosas que ya se están haciendo en Gijón. Es el caso de un acuerdo con la Unión de Comerciantes para crear también una red de negocios amigables. También se ha puesto en marcha una línea telefónica para ayudar a aquellas personas mayores que carezcan de compañía. La edil resaltó la importancia de estas medidas y aseguró que, pese a que el proyecto esté planteado para la zona Centro, no se le va a colgar a teléfono a nadie que llame de otros barrios por "de ética y de responsabilidad". "Cualquier gijonés que conozca un caso o que lo esté viviendo puede llamar a este teléfono", manifestó. "Los datos son esclarecedores y hablan de un envejecimiento progresivo de la ciudad. Eso nos obliga a fortalecer el compromiso en la lucha contra la soledad no deseada", añadió la edil.

El propósito del convenio con las farmacias, un plan que ya viene de algunas semanas atrás, es valerse de la gran capacidad de estos negocios sanitarios para poder detectar casos de soledad no deseada en personas mayores. La colaboración tiene en cuenta que, por norma general, es común que las personas de más edad acudan a las farmacias en busca de sus medicinas, algo que habitualmente suele producirse siempre en el mismo establecimiento por los lazos de cercanía y simpatía que se generan entre los profesionales del sector y sus clientes. "Son agentes informativos fundamentales", catalogó Ángeles Fernández-Ahúja.

El objetivo es facilitar un cauce de comunicación entre las farmacias y Servicios Sociales para detectar casos que requieran atención y difundir entre las personas mayores las diferentes opciones que hay en la ciudad para poder aliviar el problema de la soledad.

Los establecimientos que se adhieran al programa tendrán un distintivo en su escaparate para identificarlos y "supondrá un sello de calidad como establecimiento socialmente responsable u amigable con las personas mayores". "Estamos muy sensibilizados con las personas mayores y debemos contribuir a que su vida sea lo más satisfactoria posible en sus domicilios durante el mayor tiempo que se pueda", expresó, por su parte, Alfredo Menéndez Antolín.

"Daremos difusión sobre las ayudas y el apoyo de los Servicios Sociales centrándonos en el esfuerzo en acompañar a los mayores en casos de soledad no deseada", añadió. Menéndez Antolín detalló además algunos de los problemas derivados de la falta de compañía en las personas mayores: "Es una situación que puede conducir a una vida desestructurada, lo que lleva problemas sanitarios, nutricionales, sociales y de otro tipo". El plan suscrito con las farmacias emana de la adhesión de Gijón en 2017 a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores, una red que busca paliar problemas como el comentado.