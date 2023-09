El anillo navegable no se abrirá antes de iniciar la obra del Piles si implica un gasto económico, advierte Medio Ambiente

El Patronato Deportivo Municipal se está encargando de evaluar la situación del anillo navegable y analizar la viabilidad de utilizarlo para la práctica deportiva del piragüismo hasta que comiencen las obras de renaturalización del río Piles. Uno de los acuerdos que el gobierno alcanzó con el Grupo Covadonga en su reunión del pasado lunes. El otro fue facilitar que una representación grupista presente su propuesta de azudes hinchables ante la Fundación Biodiversidad, la entidad ministerial que concedió 2,8 millones de euros de Europa para renaturalizar el río a partir de una propuesta que supone eliminar cualquier estructura que impida el fluir del agua.

Parece difícil que la apertura del anillo en los próximos meses se puede hacer realidad. Esa evaluación de la viabilidad de la acción no solo tiene que ver con el estado de las compuertas tras un año sin uso. También se quiere ver si tocar esa estructura puede generar problemas de seguridad o vertidos al río y, además, y no menos importante, si conlleva un coste económico. Importante ya que se entiende que no tendría sentido gastar dinero en una operación que recuperaría el anillo navegable para el piragüismo solo por tres meses, ya que está previsto que las obras vinculadas a la renaturalización del río comiencen en enero.

Todo eso lo explicó el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el popular Rodrigo Pintueles, a preguntas de los participantes en el primer consejo sectorial de Medio Ambiente de este nuevo mandato. Un consejo donde se informó de la situación de los dos grandes proyectos que con fondos europeos y apoyó de la Fundación Biodiversidad se hacen en Gijón: "Piles Natural" y "Gijón Ecoresiliente". Son alrededor de seis millones de euros en conjunto. La renaturalización del Piles centró el interés de los participantes. Varios de ellos tomaron la palabra para defender el proyecto inicial frente a la propuesta de azudes hinchables del Grupo.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, fue más allá al criticar ese segundo pacto del gobierno del tripartito con el Grupo que hace llegar la propuesta de la entidad deportiva al ente ministerial. "Me parece inaudito que un gobierno pida a una administración que le ha concedido una subvención que dé audiencia a una entidad privada que tiene presentados dos recursos judiciales contra el proyecto subvencionado por intereses privados", indicó antes de solicitar que si se lleva al Grupo Covadonga a defender "el anillo navegable en la versión azudes hinchables, se haga lo misma con Ecologistas en Acción como entidad promotora del proyecto de renaturalización del Piles". Mientras se discutía en la Casa Consistorial sobre deporte y renaturalización fluvial en el río Piles se podía ver practicando piragüismo a decenas de pequeños vinculados al club deportivo.

El estreno del consejo sectorial sirvió también para los que vecinos volvierán a manifestar su preocupación por la contaminación en la zona oeste y la eficacia de las medidas para minimizarla.