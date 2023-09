Los derechos fundamentales de Carlos Zúñiga padre no se vieron comprometidos cuando el Ayuntamiento cedió El Bibio este verano a su hijo, responsable de Circuitos Taurinos, para la vuelta de los toros a Gijón. Así lo especificó hace dos días por medio de un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, que entendió que, pese a que el Ayuntamiento no notificó con la suficiente rapidez la cesión de la plaza a Zúñiga hijo, esta no fue razón suficiente para dar la razón al demandante. "No parece que el planteamiento de que un defecto en la tramitación o en la notificación de una adjudicación sobre una petición de uso afecte de manera razonable y no retórica al núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados", asegura el auto judicial, que exime del pago de las costas. El auto no es firme, por lo que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Carlos Zúñiga padre relata en su demanda el proceso de adjudicación de la plaza. Sostiene que la pidió a Divertia el 20 de junio y se ratificó ante la Alcaldía el día 23. Asegura que solo recibió una comunicación de Divertia el día 28 de que la plaza estaba libre, pero que, sin embargo, se enteró por LA NUEVA ESPAÑA de que la plaza se cedió a su hijo el 4 julio. El gobierno local tomó esta decisión en base la solvencia de Circuitos Taurinos y opiniones de expertos. Zúñiga padre reclamó que por cuestiones de forma y de fondo sufrió una situación de indefensión, pero el juez rechazó su tesis.