Las 200 vidas salvadas por el gijonés Eduardo Blasco en el Mediterráneo: "Podrían haber sido muchas más"

Casi 200 personas en apenas 15 días. Es el recuento que ha hecho Eduardo Blasco, gijonés de adopción, tras lanzarse a las aguas del Mediterráneo y salvar de una muerte segura a todas esos migrantes que se tiran al mar en busca de un futuro mejor. Y podrían haber sido muchos más. El decreto impulsado por Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de ministros de Italia, provocó que el buque de la misión «Bilbao 105» de «Open Arms» que trabajaba en las aguas del litoral italiano, tuviera que frenar su actividad durante 20 días, lo que acarrea «un número indecente de vidas que no se van a poder salvar», lamenta este auténtico campeón forjado en Asturias.

Nacido en San Sebastián y criado en las Islas Canarias, este joven de 29 años comenzó a sentir la pasión por el agua en las playas del Principado. La ciudad de Gijón lo acogió, y las aguas del Cantábrico lo entrenaron para convertirse en campeón del mundo de salvamento y socorrismo en 2022. Esta pasión, unida a su mentalidad filantrópica, llevaron a este joven gijonés de adopción a embarcarse con «Open Arms» con el objetivo de colaborar en la protección de la vida en el Mediterráneo para tratar de rescatar «a cuantos fueran posibles y luchar contra la injusticia».

Pero no puede uno sumergirse en mar abierto sin una buena preparación. Blasco era el más indicado para ello, debido a su arduo entrenamiento para hacerse con el Campeonato del Mundo. Sin embargo, nadie prepara para lo que los ojos de una persona pueden llegar a ver. Sus habilidades, de gran ayuda en una situación de rescate acuático, se intercalan con los protocolos de actuación fuera del agua, fundamentales para evitar escenarios aún peores. Una labor que Blasco apoya con ayuda psicológica con el objetivo de poder sobrellevar la presión y tratar de silenciar los remordimientos que puedan quedar al no haber podido salvar a todo el mundo. Pero claro, en mar abierto, uno no puede dejar que los sentimientos decidan por ti. «Mi actuación es protocolaria, jerárquica y razonada, la improvisación solo sería necesaria en un momento de máxima tensión, solo cuando todo lo demás ha fallado», asegura el nadador donostiarra.

Con esta mentalidad, Eduardo Blasco ha conseguido sacar del mar a casi 200 personas que podrán decir que un gijonés, con ayuda de su barco, les salvó la vida. La lástima es que «podrían haber sido muchas más». «Si en solo 15 días rescatamos a toda esa gente, que lo paren 20 es una tragedia. El decreto Meloni, contrario al derecho marítimo internacional, es el documento legal en el que se han basado para prender el barco. Pero, objetivamente hablando, tras el primer rescate que llevamos a cabo teníamos que acudir en la ayuda del segundo; de no ser así, habríamos cometido un delito porque habríamos incurrido en omisión de socorro y en un acto inmoral», explica Blasco, cuya opinión sobre el actual Gobierno italiano va más allá de ideologías. «No tengo nada malo en contra de Meloni y como demócrata debo respetar las decisiones de los votantes, sea en mi país o en otros. Sin embargo, está claro que con respuestas así se está abandonando a su suerte a miles de personas y eso es algo que no puedo aceptar, es deplorable, sea cual fuere el motivo, la vida no puede estar subyugada a ninguna política, por muy razonada que pueda estar», clama.

Una vida dedicada a los demás, que Blasco vive con gran humildad y con mucha mente fría. «No es fácil vivir las situaciones que vivimos, tanto dentro, como fuera del mar», indica el nadador, que convive con todos los rescatados y les proporciona todo lo necesario para poder salir adelante y poder cumplir esos anhelos por los que decidieron lanzarse al mar: la incansable búsqueda de un futuro mejor.