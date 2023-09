El PP local niega que esté bloqueando los nombramientos en los entes no municipales

La dirección local del Partido Popular de Gijón negó ayer estar bloqueando la designación de los representantes del Ayuntamiento en organismos no municipales, en contra de lo que han venido afirmando fuentes municipales ajenas a esta formación política. Los nombres de todos los representantes del Ayuntamiento de Gijón en una veintena de organismos no municipales ya tienen nombre y apellidos salvo un caso, el del representante del PP en Gijón al Norte. Eso está demorando los nombramientos.

En el seno del consistorio gijonés trascendió que el PP tiene la intención de que sea su presidente local, Pablo González, actualmente Senador, quien continúe como vocal de Gijón al Norte. Esta opción implicaría la emisión de un informe de la Cámara Alta sobre la compatibilidad de que González pueda ejercer como vocal de la sociedad pública que gestiona el plan de vías con su cargo de senador. Ese informe parece que va para largo y el tiempo apremia. De ahí que fuentes populares hablen de que en lugar de González su buscará a una persona con un perfil «técnico intachable», pero sin mencionar nombres concretos.

Aunque en el resto de organismos ya se conocen los nombres, su designación no está previsto que se vaya a tramitar en la Junta de Gobierno del próximo martes, sin que haya trascendido el motivo de esa demora toda vez que no existe una normativa que obligue a tramitar al mismo tiempo los nombramientos de todos los representantes municipales en los distintos organismos. No hay motivo para esperar por los de Gijón al Norte, según coinciden diversas fuentes.

Desde la dirección local del PP de Gijón se calificó ayer de «absolutamente falso que exista un ‘bloqueo’ en los nombramientos de representantes del Ayuntamiento en organismos supramunicipales», recordando que el nombramiento de representantes le corresponde a la dirección local del partido y considerando también que «es absolutamente falsa, por tanto, la afirmación de que el motivo del bloqueo está en las exigencias que llegan directamente desde la dirección local».

La dirección local del PP apunta que «no existe ninguna discrepancia en el seno de nuestra organización sobre el nombramiento de nuestros representantes en organismos supramunicipales, que se están decidiendo en el marco de continuas conversaciones y reuniones entre los responsables tanto del grupo municipal como de la Junta Directiva, que continuarán trabajando unidos y cohesionados sin verse afectados por ningún intento de desestabilización». También se indica que su grupo municipal «está colaborando lealmente con sus socios en el gobierno de la ciudad, con el único objetivo de poner los intereses de los gijoneses por encima de cualquier interés partidista. Y a su vez, el Partido Popular de Gijón está al servicio de sus concejales, que lo son de gobierno, para facilitar las políticas e iniciativas del gobierno local».

Respecto a esa lealtad hacia los otros socios de gobierno, el PP apunta también que «prácticamente todas las propuestas que se llevarán a aprobación por la Junta Local del PP han sido comunicadas a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en el ejercicio de la lealtad institucional que el PP viene practicando desde que accedió al gobierno local, y pueden ser aprobadas en el momento en que nuestros socios lo estimen oportuno».

Entre los organismos no municipales para los que ya hay nombres de representantes del Ayuntamiento, pero que no está previsto que se tramiten en la próxima Junta de Gobierno, está el Consorcio de Transportes de Asturias, Cogersa, el Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias (la Feria de Muestras), Cadasa, la Zalia, el Consejo del Agua, Sogepsa, la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica), la Fundación Laboral Centro de Arte, el Comité Local de Cruz Roja, la Fundación de la sidra, la Fundación Universidad de Oviedo, el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, Sogepsa, la Fundación de Bioética, la Sociedad Regional de Recaudación, Juntas de Explotación, Fundación Sector Metal, Fundación Observatorio Económico del Deporte y Fundación Hospital de Jove. La mayoría de ellos cuentan con la Alcaldesa como representante del Ayuntamiento.

A falta de dilucidar quién será el representante del PP en Gijón al Norte, esta sociedad participada al 50% por el Estado y al 25% cada uno por Principado y Ayuntamiento, está presidida por el secretario de Estado de Transporte, Francisco David de Lucas y cuenta con dos vicepresidencias; la de la Alcaldesa, Carmen Moriyón y la del Consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Lo que está por definir son los vocales en representación del Ayuntamiento. Mientras eso no se sustancie se mantienen en ese cargo los nombrados en la anterior corporación; Pablo González (PP), Aurelio Martín (IU) y Rubén Pérez Carcedo (entonces en CS).