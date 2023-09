El Rector, sobre la venta de la parcela para ampliar el Parque Científico de Gijón: "Ya trabajan los técnicos"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, vivió ayer en el Real Instituto Jovellanos una jornada especial. El antiguo alumno del centro gijonés acudió a la ceremonia de apertura del curso académico en una de las instituciones educativas más relevantes de la ciudad y de paso fue una de las figuras públicas que presidió el acto de entrega del premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana». Durante su visita, aprovechó para pasar revista a los dos temas más importantes que tiene la Universidad de Oviedo en Gijón. Por un lado, la tan ansiada residencia universitaria en una parcela próxima a la escuela de Marina Civil. Y por otro, la parcela que tiene que vender al Ayuntamiento para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, una de las grandes apuestas de la ciudad.

Respecto al tema de la residencia universitaria, cuyo proyecto inicial hubo que paralizar en julio porque los precios con los que se estaba redactando el plan ya no coincidían con los del mercado, Villaverde apenas pudo aportar novedades. «Seguimos trabajando en el pliego. Es un asunto tremendamente complejo y difícil porque hemos cambiado toda la estrategia que inicialmente habíamos seguido. Esta no nos funcionó», reconoció. «Estamos perfilando el proyecto en función del ‘feedback’ (la respuesta) que estamos teniendo del sector que trabaja en este ámbito», añadió. «Hemos hecho un cambio radical, para tratar, en la medida de lo posible, garantizar que vayamos a tener licitadores y que podamos ver la residencia», aseveró. «A mí lo que me gustaría es que tuviéramos residencia. Como fuera, pero que la tuviéramos», indicó sobre este asunto.

Volviendo al tema de la parcela del campus, cuya compra quedó apalabrada por la anterior Corporación municipal, pero siendo esta nueva la que tenga que dar el paso final, Villaverde ofreció más pinceladas. «Ya están los equipos técnicos trabajando sobre los detalles para retomar el asunto donde se había dejado justo antes de la constitución de esta nueva corporación municipal», dijo. «Plazos ahora mismo no tengo. Vamos a dejar que trabajen los técnicos, porque este asunto es también complejo administrativamente. Queremos acertar y que no haya más retrasos», valoró.

«Las dos instituciones estamos en sintonía. La ampliación del Parque necesita esa parcela y nosotros, ya lo dije en mi discurso, tenemos que ser parte de la solución y no el problema», expresó el Rector, que añadió que los diferentes equipos universitarios ya trabajan con los municipales en estos temas.