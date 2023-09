La repentina muerte a los 80 años de Pepe Domingo Castaño, una de las voces radiofónicas más importantes y queridas de España, ha provocado una gran conmoción en todo el país. "No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo", han lamentado sus compañeros de la Cadena Cope, y en especial su familia de Tiempo de Juego. "La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos", señalaban en redes sociales.

El locutor visitó Gijón hace apenas un mes. Fue el pasado agosto, con motivo del regreso de la feria taurina de Begoña, pues era un gran aficionado a los toros. Acompañado por su amigo y comunicador gijonés Manfredo Álvarez, disfrutó de la histórica encerrona de Julián López "El Juli" en El Bibio, en la que celebró sus 25 años de alternativa e indultó un toro de Garcigrande, el día 16 de agosto y también la tarde siguiente, con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. "Era un asiduo en mis plazas de Gijón y Aranjuez. Incluso me grabò una cuña especial para la Feria de Begoña de 2009. Fue muy cariñoso siempre conmigo y acudía con emoción todos los años a Begoña", recordaba, apenado, Carlos Zúñiga hijo, responsable de la empresa Circuitos Taurinos y gestor del coso de El Bibio durante las últimas décadas. En Asturias, Pepe Domingo Castaño pudo disfrutar de muchos momentos en compañía de amigos. Era un asiduo a la región. Pepe Domingo Castaño Solar (Padrón, A Coruña) falleció esta madrugada a los 80 años en el Hospital de la Zarzuela de Madrid, rodeado de su familia y amigos. La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de Pozuelo, en Madrid, a partir de las cuatro de la tarde.