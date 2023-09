Pedaladas metafóricas para dominar la bici

Uno nunca se olvida de montar en bici, ni tampoco de cómo fueron las primeras pedaladas, aunque sean metafóricas. Alrededor de diez mujeres se lanzaron ayer una y otra vez cuesta abajo por la explanada del Palacio de los Deportes de La Guía para ir cogiendo soltura al manillar en bicicletas sin pedales. Fueron mujeres de entre 40 y 60 años que, cada una por sus motivos, nunca aprendieron a guiar estos vehículos pero que se mueren de ganas de poder disfrutar de la ciudad subidas al sillín. Ahí estuvo por ejemplo Mar de Manuel, una psicóloga de 46 años cuya motivación es poder salir con sus hijos. O Paula Méndez, una pastelera socia del Santa Olaya que quiere ir al club de sus amores a dos ruedas. O Elena Palencia, de 60 años, que está harta de mirar por la ventana cada vez que su marido, un amante del ciclismo, se va de ruta y quiere apuntarse con él. «Es una actividad muy agradable», dijeron.

La iniciativa la organizó la asociación Asturias ConBici. Forma parte del calendario de actividades de la Semana Europea de la Movilidad. El taller estaba destinado a personas mayores de 16 años que o nunca aprendieron a montar en bici o hacía demasiados años que no lo hacían. Se desarrolló desde las diez de la mañana en la cuesta de acceso al Palacio de los Deportes de la Guía. El sol sabatino del Gijón que se resiste a entregar el verano las acompañó durante toda la iniciativa. Le echaron muchas ganas. Parte del taller consistía en subirse a una bici de color roja y dejarse llevar por la inercia, cuesta abajo. Como están aprendiendo, en sus primeros descensos no utilizaban pedales. Solo estaban ellas y el viento golpeando sus caras. Se les dio de maravilla y poco a poco se fueron soltando. Los monitores de la asociación, siempre pendientes, les fueron colocando los pedales a las bicis para ir sumando habilidades. Y ellas se portaron como expertas.

«De momento lo llevo fatal, pero estoy súper feliz. Quiero montar en bici con mis hijos. Es mi motivación. No sé si será en esta clase o en la décima, pero sé que lo voy a conseguir», expresó con determinación Mar de Manuel. Sus hijos estaban presentes ayer y jugaban a la puerta del Palacio mientras su madre se deslizaba cuesta abajo y luego a pie volvía a la posición de salida, cuesta arriba. «Monté de pequeña, pero me caía en las cunetas y dejé. Tengo un carril bici a la puerta de casa y me apetece mucho aprender a andar», valoró, por su parte, Paula Méndez, otra de las participantes. «Al vivir siempre en ciudad no aprendí, pero la quiero usar para ir a los recados o dar una vuelta por el paseo del Piles», concretó María Fernández.

Además de este taller hubo otro por la tarde de patinetes eléctricos en la explanada del Acuario. La de las bicis se desarrolló sin problema. Las mujeres que participaron se llevaron una grata experiencia y aunque fueron a aprender también dieron una lección. La ejemplificó Elena Palencia. Dijo: «La edad no tiene límites. Nunca es tarde para aprender». Y qué razón tiene.