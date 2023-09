"La política fiscal de este año en Gijón será la de congelar todos los impuestos, salvo en Emulsa"

El tripartito de Foro, PP y Vox, cumple hoy tres meses de acción política desde que el pasado 17 de junio Carmen Moriyón fuese investida alcaldesa. El portavoz del gobierno local es el forista Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), que también lleva el área de Urbanismo, el Jardín Botánico y es presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

–Tres meses de gobierno.

–Es un tiempo todavía muy corto. Es un nuevo gobierno, con muchos concejales que son nuevos en la vida política. Y los que quizás tengamos un poco más de experiencia estamos asumiendo responsabilidades que no habíamos ostentado en el pasado. Podría ser un tiempo de inactividad o un tiempo para ponerse al día, pero en cambio se están viendo ya muchas acciones. Muchas de las cosas que en campaña prometimos que íbamos a hacer de manera inmediata las hemos cumplido. Algo que, por cierto, la gente valora en la calle. Y también porque estamos sabiendo dar respuesta a problemas que nos han llegado sobrevenidos.

–¿Qué problemas?

–Por ejemplo, lo que ocurrió estos días en Nuevo Roces. Hay una obra que acaba vallando una zona de parque infantil y eso genera un malestar vecinal. Al día siguiente nos pusimos con ello, informamos a los vecinos y ya hemos dado orden a la empresa constructora para que quite el vallado. No solo eso, para preservar la seguridad de los niños de Nuevo Roces el parque se moverá unos pocos metros.

–¿La sintonía con sus socios de gobierno es buena?

–Como el partido con mayor representación, a Foro le corresponde liderar este gobierno, coordinar y acompañar al resto de compañeros y lo estamos ejerciendo con mucha responsabilidad. Más allá de alguna polémica alimentada por la oposición, el gobierno está funcionando a pleno rendimiento y con la satisfacción de la gente.

–Con los nombramientos de los organismos no municipales, en concreto con Gijón al Norte, la situación está enquistada con el PP.

–Confiamos en que se va a desatascar. Está tardando más de la cuenta, pero esperamos que impere la responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Históricamente ha sido así. La sociedad que lidera el proyecto más importante que Gijón tiene en el horizonte debe contar con representantes públicos elegidos por los gijoneses.

–¿A eso el PP no accede?

–Estamos esperando a que nos digan y confiamos en que sea así.

–¿Con Vox ya están más cómodos gobernando?

–Tenemos muchas diferencias con Vox en muchas cuestiones y en otras no. A pesar de lo que intentan alimentar desde distintos sectores y la oposición, que Gijón tenga una buena programación de festejos o un buen Festival de Cine no es algo que tenga mucho margen a la ideología. Es algo de buenos gestores.

–¿Hay avances en los informes para conocer el impacto del tráfico en el Muro y las posibilidades de soterramiento del tráfico?

–Estamos trabajando en la redacción de los pliegos para contratar todos esos informes. Es algo que intentaremos que sea este año. Y si no se puede, pues muy al principio del año que viene.

–¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

–Es mucho peor de lo esperado. La situación es muy mala. Por citar un ejemplo, hay seis millones más de gastos de personal de lo que había presupuestado. El PSOE siempre que gobierna acaba dejando las cuentas muy tocadas. Y lo hace sin mejorar los servicios que presta el Ayuntamiento. Pero si algo tenemos claro en Foro es que estamos capacitados para gestionar situaciones adversas. Así nos tocó hacerlo en el pasado. Tenemos un equipo técnico en Hacienda liderado por María Mitre que estamos convencidos que va a dar la vuelta a esta situación.

–¿Incumplirán su promesa de reducir tasas e impuestos?

–Esa es una aspiración a cuatro años. Un proyecto de mandato. No podemos decir en tres meses de gobierno que no vayamos a cumplirlo. Es un objetivo realizable a cuatro años vista. La política fiscal que va a seguir este gobierno, con carácter general y este año, es la congelación. Y si somos capaces de reconducir la situación económica del Ayuntamiento es posible que se pueda pensar en alguna rebaja.

–¿Ahora mismo no?

–Rebajas para 2024, no. El marco general es la congelación.

–¿Incluido Emulsa?

–Por eso haga hincapié en lo de marco general. La situación de Emulsa es muy complicada, fruto de una nefasta gestión. En 2019 Emulsa tenía más de 15 millones de ahorros y hoy en día hay menos de un tercio de esa cantidad. Todo eso, unido a los cambios legislativos que aumentan los costes de la empresa, motiva que no pueda haber una congelación en Emulsa.

–¿Cuánto subirá la tasa?

–El concejal responsable será el encargado de anunciarlo.

–El proyecto el colector del Peñafrancia hay que rehacerlo.

–El PSOE sabía que estaba mal hecho y se lo callaron en campaña electoral. ¿Habrá que hacer también una comisión de investigación? Es solo una pregunta retórica. Está claro que toca hacer inversiones fuertes para solucionar de una vez por todas los problemas de vertidos de aguas residuales que acaban desembocando en mala calidad de las aguas de baño. Lo primero que hará el nuevo gerente (Vidal Gago) es realizar un análisis exhaustivo y un diagnóstico claro de qué ocurre con el colector, porque el proyecto realizado no soluciona los problemas. Hoy en día hay métodos tecnológicos para hacer un diagnóstico. Será prioritario.

–¿Se tardará en rehacerlo?

–No quiero ser pesimista. La parte que estaba mal hecha es la de la Consejería, que es lo más complejo de la obra, pero la de la EMA, que, a pesar de tener una mayor dotación presupuestaria, era mucho mas sencilla y es posible que no esté mal. Si no está mal se podría ejecutar con carácter inmediato. No estamos abocados a un retraso sí o sí.

–¿Habrá piragüismo en el Piles?

–Si el proyecto de renaturalización lo hubiera diseñado este gobierno, las compuertas hinchables y la práctica del piragüismo de una forma segura estaría garantizado. Llegamos cuando llegamos y no teníamos margen para cambiarlo sin arriesgar la financiación de casi tres millones. Solo podemos hacerlo a posteriori y nuestro compromiso sigue intacto. Vamos a trabajar en paralelo a la obra para estudiar técnicamente cómo se pueden instalar esas compuertas. Agotaremos todas las vías para que vuelva el piragüismo al Piles, pero no podemos corregir lo que se hizo mal en el pasado.

–Parece que están intentando evitar reconocer que, como dicen la mayoría de expertos, no es compatible una cosa con otra.

–Es perfectamente compatible. No compartimos esa visión .

¿Abrirán Naval Gijón a empresas ajenas a la economía azul como pide FADE?

–Tiene que ser para industria vinculada al mar. Para lo otro, ya hay ubicaciones en Gijón. Estamos hablando de centros de innovación de empresas vinculadas al mar, como las microalgas, el Campus del mar con la Universidad de Oviedo, y también la ampliación del Acuario y un centro de deportes náuticos. Por eso no es descabellado pensar que el piragüismo en su etapa de iniciación se pudiera llevar a cabo allí. Y eso unido a servicios terciarios como hostelería, comercio y hotelería y al 20% de vivienda que permite el plan. Es un proyecto estratégico para el futuro de Gijón. Así lo ha dicho Carmen Moriyón y así se lo va a trasladar al presidente Adrián Barbón el martes. Confiamos en que el Principado esté a nuestro lado.

–¿Cómo van las conversaciones con Pymar y el Puerto?

–Con Pymar nos volveremos a ver antes de que acabe el año para avanzar en la compra de la parcela y con la Autoridad Portuaria esperamos a una segunda cita para confirmar esas muy buenas noticias que nos adelantó su presidente.

–¿Cómo va la ampliación del Parque Científico?

–Encontramos un proyecto paralizado. Se había diseñado un proyecto contando con una parcela que no es municipal y eso paraliza la ampliación. Estamos trabajando para que la obra pueda comenzar este año. Somos muy optimistas y pronto lo podremos anunciar.

–¿Cómo estás las relaciones con la Universidad?

–Son cordiales y fructíferas. En la reunión con el Rector tocamos muchos temas y se va a ahondar en esa colaboración leal.

–¿Pero se va a comprar la parcela de su titularidad para ampliar el Parque Científico?

–Estamos negociando. No queremos que la ampliación del Parque se vea ralentizada. La resolución de esa formula es lo que hoy todavía no podemos desvelar.

–¿Qué alternativas hay?

–Muchas. Pero permítame que no mencione ninguna porque está todavía en estudio. Sería imprudente.

–¿Llegará en algún momento la residencia de estudiantes?

–La Universidad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para lo que necesite.

–El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, advertía que si no se definía el proyecto del intercambiador de El Humedal podrían irse a otro sitio. ¿Interesa en Gijón?

–Nuestra visión sobre la movilidad, interior y hacia fuera del concejo, es clara y choca con tener un intercambiador en el centro de la ciudad. ¿Qué nos gustaría? Que el Principado nos explicase cómo es ese intercambiador y qué funcionamiento va a tener. No lo sabemos. Con la máxima lealtad iremos a la reunión con la consejería. A lo mejor, con las explicaciones que nos den nos acaban convenciendo de que el intercambiador será bueno para Gijón, pero a priori nos cuesta creer, con lo que sabemos, que el centro de una ciudad deba llenarse de andenes para que paren miles de autobuses todos los días.

–¿Y si sus sospechas se confirman de que va a ser malo para Gijón se renunciará?

–Si se confirma, Gijón no podrá apoyar ese proyecto. Pero esta postura está influenciada por la falta de información. Si nos convencen, no tendremos problema en rectificar.

–El periodo de licitación del vial de Jove se ha ampliado cuatro meses, pero dice el Ministerio de Transporte que eso no implicará retrasos en el inicio de la obra.

–Imagino que garantiza que no habrá más retraso. Porque retrasos ya ha habido muchos. Décadas. Cuando llueve sobre mojado uno es más sensible ante cualquier inconveniente. No es tema de movilidad, es un tema de salud, y está en el vértice de la pirámide en cuanto a importancia. Confiamos que el presidente Barbón nos pueda aportar alguna certeza sobre esto.

–¿Y el plan de vías?

–Estamos en la casilla de salida. Foro no va a hacer ningún cambio. Hasta finales de 2025 o principios de 2026 no tienen que entregar los proyectos. Hasta entonces no habrá novedades ni avances.

–¿Se verán avances este año en la Ería del Piles?

–Ya ha habido un avance importante, que es la limpieza, porque el estado era lamentable. Pero lo que queremos todos es que se desarrolle urbanísticamente. Hay interés por ello, y daremos todo el impulso necesario desde la parte municipal par que este mandato se pueda cristalizar. Hay interés.

–¿La reforma del plan especial de Cimadevilla en qué punto está?

–Se habló mucho de la reforma del PERI de Cimadevilla el pasado mandato, pero nos hemos encontrado que no hay nada hecho. Es un objetivo para este mandato, pero quizás no es el primordial ahora mismo.

–¿Y Tabacalera?

–Estamos trabajando en la redefinición del plan de usos. Si de algo estamos contentos es que avanzamos con paso firme para que sea un centro cultural de vanguardia que nos posicione como una ciudad referencia en el arte. El proyecto que anunciamos en campaña es 100% materializable.

–Hábleme del Botánico.

–Nos hemos encontrado espacio con déficit de mantenimiento y con una actividad científica casi nula. Todo lo que se dijo en el pasado de que se iba a convertir en una referencia europea es una auténtica mentira. Queremos recuperar el Botánico para los gijoneses, que todos estemos orgulloso de enseñarlo. Un espacio donde se investigue, se divulgue y donde todas las personas acudan a disfrutar de él. Igual que se puede tirar abajo en muy poco tiempo, volver a construirlo no se hace en un mes ni dos. Foro va a presentar un gran proyecto que lo vuelva a posicionar como una referencia, pero no es el momento para que se pueda hacer. A partir de las navidades ya se verá un cambio cuando presentemos la programación.

–El Sporting ha dado pasos para transformar El Molinón.

–Hay concertada una cita en próximos días. Hay muchos detalles que nos faltan por conocer. De momento estamos en la misma posición, que Gijón pueda ser sede del Mundial, como lo fu en el 82 es algo muy bueno para la ciudad.

–¿El Sporting debe recomprar Mareo?

–No nos han trasladado su interés, pero sería muy importante. No tiene sentido que el Ayuntamiento tenga unas instalaciones, una escuela de fútbol, que no gestiona, que gestiona un club. Lo lógico sería que volviera a las manos del Sporting y confiamos que eso sea una realidad más pronto que tarde. El Sporting está invirtiendo en Mareo con reformas ambiciosas y lo celebramos. Todo lo que sea invertir es lo que más garantías da para que el Sporting pueda ir bien, como así ha sido históricamente y será si se vuelve a hacer.

–¿El área de licencias en Urbanismo se ha descolapsado?

–Estamos contentos porque hemos desatascado temas que llevaban meses e incluso años paralizados. Para Foro, facilitar la actividad económica es un pilar de la acción de gobierno. Y para eso es imprescindible ser ágil en la concesión de licencias. Vamos a hacer de Gijón una de las ciudades donde más fácil sea conseguir un permiso para iniciar la actividad económica.

–¿Cómo ve a la oposición?

–El partido mayoritario de la oposición (PSOE) está recomponiéndose. No ha llegado a sobrepasar la situación que les hizo perder el gobierno ni sus disputas internas. Se nota y se palpa. No hay un liderazgo claro que haga ver que existe un proyecto alternativo de ciudad. Tampoco en el grupo municipal. Lo que hay es intentar llamar la atención. Y luego vemos cómo en IU se están dedicando a pedir cosas que ellos no hicieron cuando gobernaron. Cosas que ni siquiera intentaron.

–¿Por ejemplo?

–En el consejo de la EMA del jueves y en la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del viernes pidieron remunicipalizar servicios que dependen de concejalías que IU llevó y que cuando gobernó hasta hace tres meses no lo hizo. En el último pleno llevaron la petición de crear cinco planes, comisiones de estudio grupos de trabajo... cuando ellos en cuatro años no crearon ni uno ni contaron nunca con la oposición. Nosotros contaremos con la oposición porque va en el ADN de Foro, pero el ritmo lo vamos a marcar nosotros. No lo va a marcar la opinión y menos una oposición que cuando gobernó no lo hizo.

–Para querer contar con la oposición en el pasado pleno tumbaron todas sus propuestas.

–No pueden pretender venir a imponernos sus recetas en el primer pleno ordinario del mandato a problemas que ellos no solucionaron en cuatro. Fuimos muy claros: compartimos el análisis con la problemática de los pisos turísticos, pero hombre, no venga en el primer Pleno a imponer soluciones a un problema que fueron incapaces de solucionar en cuatro años. Dejen que seamos nosotros quienes lo hagamos.

El PSOE les acusa de una abultada estructura organizativa.

–El gobierno debe contratar un equipo directivo técnico, gestor y con experiencia y eso es lo que hemos hecho. Sorprende que el PSOE, que no hacía esos nombramientos, los hacia de otro tipo, critique eso y en cambio solicitasen un millón y medio de euros anuales en salarios para ejercer la oposición. Eso sí es llamativo.

–Desde IU dicen solo hay toros, misas y quitar coches.

–Es simplificar demasiado y buscar un titular. Dice eso quien alimentó el desencuentro en la calle y gobernó de espaldas sin escuchar a las asociaciones de vecinos ni a las entidades. Lo nuestro ha sido un ejercicio de responsabilidad. Y, sobre todo, cumplimiento de la palabra. En política está muy de moda decir algo en campaña y hacer lo contrario, pero Foro dijo que si gobernaba habría feria taurina, que iba a derogar la ordenanza de movilidad, a eliminar las pegatinas, y que el Muro volvería al estado anterior a la pandemia. Y cumplimos. Si para el señor de IU es misa, toros y coches bueno, para los gijoneses que nos votaron de una manera abrumadora, a los partidos que llevábamos eso en el programa, es cumplir con la palabra.

–¿Qué impacto tuvo la feria taurina?

–No se le escapa a nadie que fue un éxito rotundo. Tuvimos miles de turistas que hicieron un gasto muy importante en la ciudad. Este tipo de turista deja mucho dinero en Gijón, no es el de despedida de soltero. Y además hemos hecho algo que debe hacer un buen gobernante:_administrar y gestionar el patrimonio de la ciudad de una manera correcta. Con el PSOE e IU en el gobierno la plaza de toros estaba cerrada y no se podía utilizar para nada. En Foro hemos demostrado que a la plaza no le pasaba absolutamente nada. Dentro de muy poco vamos a ver conciertos, teatro y otras manifestaciones culturales en El Bibio.

–¿Será este año esa actividad o ya para 2024?

–Estamos trabajando junto con la concejalía de Festejos. Con total seguridad el año que viene habrá programación durante todo el año, pero para este es algo que todavía no se puede confirmar.