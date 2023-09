Moriyón, "prudente" ante su plan para un parque en el plan de vías ante las discrepancias en el gobierno local

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, pidió hoy al presidente regional, Adrián Barbón, apoyo del Principado en la próxima reunión del consejo de Gijón al Norte (sociedad formada por el Estado, Principado y Ayuntamiento para gestionar el plan de vías) para defender que al menos una parte de los terrenos liberados del plan de vía se destinen a parque y para el adecentamiento inmediato de la parte que está más allá del «solarón», que la regidora calificó como una «cochinera» por su estado de abandono. Ambos mantuvieron hoy un encuentro en la sede de Presidencia del Principado.

Moriyón quiso ser «prudente» respecto a la petición de un parque en el «solarón», asumiendo que el mismo no podrá tener las dimensiones del proyecto que había presentado en campaña electoral para convertir todo el espacio disponible del plan de vías en un parque, no sólo el «solarón», con una inversión de 70 millones de euros.

Señaló que no sólo habrá que tener en cuenta la postura de otras administraciones, sino las propias discrepancias al respecto en el seno del tripartito municipal, con visiones distintas respecto a lo que debe de hacerse en los terrenos liberados de las vías incluidos los del «solarón», en los que el plan actual prevé edificar.

La Alcaldesa señaló que será importante «actualizar las cifras» del proyecto del plan de vías y resaltó la relevancia de la próxima reunión del Consejo de Gijón al Norte.

Lo que Moriyón reclama ahora es que al menos una parte de los terrenos del plan de vías se destinen a parque, algo que ya ocurre en la actualidad con los del «solarón». La Alcaldesa apuntó tras el encuentro de Barbón, «desde la prudencia», que «una parte muy importante de la ciudadanía que pide que una parte al menos de todos esos terrenos que se liberan de las vías se destinen a parque», señalando que es una actuación que no tiene color político.

Garantizar que al menos una zona del plan de vías se mantiene como espacio se tendrá que conseguir «creemos, y así se lo he trasladado al presidente, que debemos de hacerlo desde el consenso y la colaboración institucional», teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía ademas de la de las tres administraciones implicadas (el Estado posee el 50% de Gijón al Norte) y de una parte del gobierno que está en coalición en Gijón» y que opina diferente a Foro.

La anterior corporación firmó un protocolo para el desarrollo del plan de vías, pero ahora falta concretar qué se va a hacer y echar cuentas en «el convenio, donde se firman proyectos, plazos y financiación y nos queda por matizar esos plazos y esa financiación; ahí es donde sabremos y donde valoraremos. Pero que en un monto de tantos millones de euros Gijón se merece un espacio para el parque, creo que no vamos a tener duda nadie», recalcó la Alcaldesa, quien reiteró que «el sentir que hay en Gijón es que, si no al menos toda la extensión que liberan las vías, se dedique una parte a un parque en vez de a viviendas de lujo porque no estamos sobrados de espacios verdes», recordando que pasaron 20 años desde que se fiaba a la obtención de plusvalías edificatorias la ejecución del plan de vías y también «pasó una pandemia hace poco».

A Barbón también le pidió también que apoye en el próximo consejo de Gijón al Norte la petición del Ayuntamiento para adecentar mínimamente y abrirlos al público los terrenos del plan de vías que están más allá del «solarón», actualmente ocupados por «basura y el plumero de la papa».

Otro de los asuntos que se trató en la reunión fue el proyecto de parque empresarial ligado a la economía azul en los antiguos terrenos de Naval Gijón. Moriyón desveló que, en base a una nueva tasación con la calificación urbanística definitiva de los terrenos, el Ayuntamiento ha hecho una oferta a Pymar de dos millones de euros por su parcela en el antiguo astillero (algo menos del 40% del total de esos terrenos), pero que carece de dinero para comprar la parcela del Puerto, propietario mayoritario. En ese sentido, señaló que está a la espera de que la Autoridad Portuaria le presente una propuesta en los próximos días y también pidió apoyo al presidente del Principado para la implicación del Puerto en el proyecto de Naval Gijón, toda vez que el Principado es quien nombra al presidente de la Autoridad Portuaria y tiene una representación amplia en su consejo de administración.

Respecto a otro de los grandes proyectos de ciudad, el Vial de Jove, Moriyón señaló que el presidente del Principado indica ahora que habrá un retraso de cuatro meses en el inicio de las obras, no sólo en el plazo para la presentación de ofertas en la licitación. «En vez de en junio de 2024, empezarían en octubre», señaló. Esa información contradice la que en su día indicó de manera oficial el Ministerio de Transportes y la propia consejería de Fomento del Principado, que apuntaron que el alargamiento del plazo de licitación se hizo a petición de las empresas por la complejidad de la obra, pero que se mantenía la fecha de inicio prevista para las mismas. No va a ser así, a tenor de lo que la Alcaldesa puso hoy en boca de Barbón, pese a lo que se mostró conciliadora señalando el compromiso del presidente vecinal de velar porque no se produzcan más retrasos y entendiendo la perspectiva de las empresas para pedir más tiempo para afinar sus propuestas en la licitación.

El cuarto punto que se trató en la reunión es la petición al Principado de colaboración en el proyecto de convertir a Tabacalera en una pinacoteca de referencia, planteando para ello el apoyo del Museo de Bellas Artes de Asturias. Aún están pendientes de acometerse las obras de adecuación del futuro museo gijonés, que comenzarán a principios de año y se prolongarán durante tres, pero la Alcaldesa señala que no hay que esperar a que estén concluidas para empezar a pensar ya en los contenidos del mismo. «Tabacalera no puede ser un proyecto localista, es un proyecto de Asturias y para Asturias», señaló la Moriyón.