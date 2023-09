Moriyón, sin consenso con sus socios, pide apoyo a Barbón para dejar un parque en el "solarón"

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, intentó ayer encontrar en el presidente regional, Adrián Barbón, un aliado para tratar de que al menos una parte de los terrenos del plan de vías de Gijón permanezcan definitivamente como parque, propuesta que, en cambio, ponen en duda sus dos socios en el gobierno local, el PP y Vox. La propuesta, además del Ayuntamiento y del Principado, también dependerá de la administración central, tercera pata de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el plan de vías y en la que el Estado ostenta un 50% y Ayuntamiento y Principado un 25% cada uno.

Moriyón mantuvo ayer un encuentro "muy fructífero" con Barbón en Presidencia, para exponerle su visión de "los proyectos de ciudad", encuentro tras el que la Alcaldesa quiso ser "prudente" respecto a la petición de un parque en parte de los terrenos del plan de vías. Aunque no lo citó expresamente, sus palabras dan por amortizado el gran proyecto que presentó Foro Asturias en campaña electoral, para transformar en zona verde toda el área liberada de las vías, desde la rotonda que conecta la salida de la "Y" con la avenida de Portugal hasta El Humedal, proyecto que había cifrado en 70 millones de euros, de 8 a 10 de obra y cerca de 60 que Gijón al Norte dejaría de ingresar por plusvalías.

Moriyón explicó ayer su prudencia en que no sólo habrá que tener en cuenta la postura de otras administraciones, sino también las discrepancias del tripartito que gobierna el Ayuntamiento, con visiones distintas respecto a lo que debe de hacerse en los terrenos liberados de las vías incluidos los del "solarón", en los que el plan actual prevé edificar. De hecho, la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, señaló ayer que "los usos residenciales previstos son imprescindibles para que el Ayuntamiento obtenga la financiación que necesita para sufragar la parte que le corresponde del plan de vías, el 25% de una inversión de más de 800 millones de euros; seguimos apostando por una urbanización del ‘solarón’ que responda a las demandas de promotores locales y regionales, pero con un diseño de la zona integrado en zonas verdes. En cualquier caso, al formar parte de un gobierno tripartito, todas las decisiones del Ayuntamiento las hablaremos con nuestros socios y las adoptaremos por consenso".

Para la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, "lo urgente es convocar una reunión del consejo de Gijón al Norte para conocer en profundidad cuáles son las posibilidades reales de convertir el Solarón en lo que propone la Alcaldía. Nos parece muy bien el fomento de parques y zonas verdes, pero debe saberse previamente si los propietarios de esos terrenos están dispuestos a ofrecerlos en las condiciones que se propone y cuáles son los recursos del Ayuntamiento para conseguirlo".

Echar números es algo que también había planteado la Alcaldesa, quien indicó que será importante "actualizar las cifras" del proyecto del plan de vías y resaltó la relevancia de la próxima reunión del Consejo de Gijón al Norte. Respecto al objetivo de conseguir que una parte del plan de vías se mantenga como parque, la Alcaldesa apuntó tras el encuentro de Barbón, que "una parte muy importante de la ciudadanía pide que una parte al menos de todos esos terrenos que se liberan de las vías se destinen a parque".

Garantizar que al menos una zona del plan de vías se mantiene como espacio verde se tendrá que conseguir "creemos, y así se lo he trasladado al presidente, que debemos de hacerlo desde el consenso y la colaboración institucional", teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía", las administraciones y sus socios de gobierno.

La anterior corporación firmó un protocolo para el desarrollo del plan de vías, pero ahora falta concretar qué se va a hacer y echar cuentas en "el convenio, donde se firman proyectos, plazos y financiación y nos queda por matizar esos plazos y esa financiación; ahí es donde sabremos y donde valoraremos. Pero que en un monto de tantos millones de euros Gijón se merece un espacio para el parque, creo que no vamos a tener duda nadie", recalcó la Alcaldesa, quien reiteró que "el sentir que hay en Gijón es que, si no al menos toda la extensión que liberan las vías, se dedique una parte a un parque en vez de a viviendas de lujo porque no estamos sobrados de espacios verdes", argumentando que pasaron 20 años desde que se fiaba a la obtención de plusvalías edificatorias la ejecución del plan de vías y también "pasó una pandemia hace poco".

"La ciudadanía merece que se atienda adecuadamente esta petición, la de un espacio verde de los que no estamos tan sobrados en Gijón y sobre todo en esa zona. Además cosería una parte de Gijón y sería algo que no es de izquierdas ni de derechas ni de centro; es una petición necesaria que después de la pandemia se hizo más evidente la necesidad de estos espacios", añadió la Alcaldesa. Para concretarlo, insistió, hace falta determinar "proyecto, plazos y financiación" en un nuevo convenio del plan de vías. De las cifras dependerá qué parte se podrá destinar a zona verde, entendiendo la Alcaldesa que para que se pueda llegar a un acuerdo todas las partes deben ceder respecto a sus planteamientos iniciales. Aclaró que actualmente esa propuesta de parque la plantea "a falta de consensos" y que las administraciones echarán números. "Habrá unos números sobre la mesa de cuánto se deja de ingresar por las plusvalías; esos números habrá que actualizarlos y ese es mi compromiso", dijo.

Un momento en el que se podrá vislumbrar qué apoyos tiene su propuesta será en la reunión del consejo de administración de Gijón al Norte que se va a convocar para finales de septiembre o principios de octubre. Asumir un mayor coste del proyecto para las arcas públicas a cambio de que Gijón gane una zona verde es algo de lo que Moriyón también tendrá que convencer a la administración central. El argumento, que es "lo que la mayoría de la ciudadanía quiere". A Barbón también le pidió también que apoye en el próximo consejo de Gijón al Norte una petición más inmediata: adecentar mínimamente y abrir al público los terrenos del plan de vías que están más allá del "solarón", actualmente ocupados por "basura y el plumero de la papa" y que Moriyón definió como "una cochinera".

En cuanto al parque en el "solarón", Moriyón tendrá que convencer al Principado, pero en otros proyectos de ciudad sí salió de la reunión con presidente regional con compromisos. Uno de ellos es el proyecto para crear un parque empresarial de economía azul en los antiguos terrenos de Naval Gijón: "tenemos su compromiso para intentar buscar una solución para que podamos tener en el menor tiempo posible la disponibilidad de esos terrenos para poder poner en marcha ahí todo lo que tenemos previsto", señaló la Alcaldesa. No es poco, teniendo en cuenta el peso del Principado en el Consejo de Administración de El Musel y que nombra a su presidente, como se encargó de recordar la forista.

Moriyón desveló que, en base a una nueva tasación con la calificación urbanística definitiva de los terrenos, el Ayuntamiento ha hecho una oferta a Pymar de dos millones de euros por su parcela en el antiguo astillero (un 35,3% de los 60.085 metros cuadrados del área) tras haberlos tasado en base a su calificación urbanística definitiva, tras cobrar firmeza el PGO. Ahora "Pymar tiene dos caminos, o la venta de los terrenos o entrar en una colaboración público privada; es decisión suya. Pero lo que si tienen encima de la mesa es que el Ayuntamiento quiere ponerse en marcha", señala la Alcaldesa.

El desarrollo de los terrenos de Naval Gijón

La Alcaldesa apunta que el Ayuntamiento carece de dinero para comprar la parcela del Puerto, propietario mayoritario de ese ámbito con el 64,7% restante. En ese sentido, señaló que está a la espera de que la Autoridad Portuaria le presente una propuesta en los próximos días, una propuesta que el presidente de El Musel ya le avanzó que será "una solución que su presidente estima muy satisfactoria para todas las partes". Resaltó la Alcaldesa que todos los grupos políticos "con matices" respaldan el desarrollo previsto para los terrenos del antiguo astillero y "a mí me corresponde liderar eso y lo voy a hacer".

Moriyón vinculó la recuperación para la ciudad de los terrenos del antiguo astillero con la regeneración de la fachada marítima del oeste de la ciudad que en su día inició el entonces alcalde Vicente Álvarez Areces, con la actuación costeada por la Autoridad Portuaria en las playas de Poniente y el Arbeyal y sus paseos marítimos. En aquel momento "todavía había uso industrial en la zona de El Natahoyo y por eso no se completó la regeneración", señala en referencia a Naval Gijón. "Lo que pedimos es continuar esa estela, igual que se hace en otras comunidades autónomas y en otras ciudades; que se implique el Puerto. ¿Cuál es la primera necesidad, los terrenos?", de los que el Puerto posee más del 60% y que el Ayuntamiento "no tiene disponibilidad económica para comprarlos".

Respecto a otro de los grandes proyectos de ciudad, el vial de Jove, la Regidora señaló que el presidente del Principado indica ahora que habrá un retraso de cuatro meses en el inicio de las obras, no sólo en el plazo para la presentación de ofertas en la licitación. "En vez de en junio de 2024, empezarían en octubre", señaló. Desde presidencia del Principado se matizó ayer que "la ampliación de plazo en la licitación puede recuperarse en la ejecución. Por lo tanto, el Principado no trabaja con la previsión de un retraso en la culminación de la obra".

Moriyón apuntó que el presidente del Principado se comprometió con ella a que no haya más retrasos y a que la obra comience en 2024. "Se retrasa cuatro meses el inicio de la obra, pero se comprometen a que no repercuta en exceso en el desarrollo de la obra", "si las empresas dicen que técnicamente necesitan un poco más de tiempo, entiendo que es lo que se debe hacer", señaló la regidora.

Durante su comparecencia, Moriyón estuvo acompañada por el diputado regional de Foro, Adrián Pumares, quien señaló que Foro Asturias considera que "es del todo inaceptable aceptar la amnistía como condición a cambio de los votos necesarios para que Pedro Sánchez sea investido presidente, porque implicaría legitimar a quienes promovieron y llevaron a cabo la Declaración Unilateral de Independencia en el año 2017" en Cataluña.