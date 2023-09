"Mujeres divertidas siempre ha habido, ahora hay mejores espacios y sueldos"

Ana Morgade Pérez (Madrid, 1979) estará en Gijón el próximo 14 de octubre. Y acompañada, pues formará parte del elenco, junto a Eva Hache, Luis Piedrahita y Carolina Iglesias, que ofrecerá el espectáculo cómico "Mentes Peligrosas". La función tendrá dos pases, a las 18.30 y a las 21.00 horas, en el teatro de la Laboral.

–¿En qué consiste el show de "Mentes Peligrosas"?

–Hemos intentado coger a los mejores cómicos del país, todos los que nos han cogido el teléfono (ríe). Es una reunión de antiguos alumnos, la nostalgia mueve el mundo. Pensamos que la comedia debíGa tener su "cena de Navidad" y juntamos a los mejorcitos. Somos los mismos de siempre pero nos van a ver como nunca.

–¿Cómo nació la idea de recrear ese reencuentro de antiguos alumnos?

–Todas las profesiones y sectores tienen sus cosas. A veces, nos cuesta juntar el humor, pero todos tenemos una trayectoria y nos encanta contar nuestras batallitas. Ahora se trata de compartirlas con la gente. Además, hay cómicos de distintas generaciones, con monólogos y etapas de la vida diferentes. Cada uno tenemos nuestro propio universo.

–El elenco cambia dependiendo de cada función.

–Para tener a los mejores cómicos, renunciamos a tenerlos siempre. Eva Hache y yo somos los elementos fijos, y luego se va rotando para que todos puedan ajustar sus agendas.

–¿Está pensado el espectáculo para todos los públicos?

–Si nada se desmadra, sí. Es cierto que no está pensado para los más peques, pero el otro día, en Las Palmas de Gran Canaria, había chavales que lo pasaron fenomenal.

–¿Qué acogida tuvo el show en ese estreno oficial?

–Programamos dos funciones y estaban hasta la bandera. Nos cantaron las dos veces el "pío pío", que lo hacen los canarios cuando algo les gusta. Estoy segura de que en la Laboral, que también habrá dos funciones, lo vamos a pasar increíble. Estamos fascinados por hacer dobletes.

–Como cómicos, ¿se identifican con el título "Mentes Peligrosas"?

–No hay más que ver al elenco. Si fuera "Gente inocua", no sería el más acertado. Hay mucho gamberreo en el espectáculo. Si fuéramos al instituto y lleváramos uniforme, seguro que seríamos de los que lo llevaría mal puesto

–¿Cómo se desarrolla la función sobre el escenario?

–Cada uno tiene su momento de lucirse y hay momentos de interacción entre nosotros. Queremos que la gente vea que es algo más que cuatro personas que se juntan.

–¿En qué momento profesional se encuentra?

–Siempre digo que estoy en el mejor. Estoy compaginando bien mi curro y mi familia, y me está saliendo fenomenal, que es mucho decir y no es fácil hacerlo. Y este es el mejor show.

–Durante su carrera ha sido cómica, actriz, presentadora de televisión, etc. ¿Le atrae alguna faceta en particular?

–Siempre me las he ingeniado para no abandonar ninguna. Sigo en la radio, colaborando en programas de televisión... Sigo haciendo malabares y, mientras me dejen, ahí seguiré, porque son profesiones muy divertidas.

–¿Cómo es su relación con las redes sociales?

–Me encanta crear contenido y me divierte. Tengo mucha suerte con la comunidad, con gente que mola. También hay gente a la que admiro a la que no le he visto la cara. Eso son la redes sociales, aunque también depende del uso que se haga de ellas. Y de lo malo o los comentarios negativos, casi ni me entero.

–Aseguraba Martita de Graná en una entrevista con este diario que el papel de la mujer en la comedia ha avanzado, pero que es necesario seguir reivindicándolo. ¿Coincide?

–Siempre ha habido mujeres cómicas muy buenas. Ahora la novedad está en que los espacios y los sueldos son mejores. Vemos estadios llenos con espectáculos hechos por mujeres. No es que antes no fuera posible, es que no existía la oportunidad, pero mujeres divertidas siempre ha habido.

–¿Se siente una pionera, una pieza clave en el crecimiento de la comedia femenina en España?

–Soy pionera porque soy una señora mayor (ríe). Cuando empecé había pocas mujeres, que haya más actualmente me hace sentir muy contenta. Suelo hablar con compañeras sobre esto. Es cierto que yo he tenido menos referentes, y cuantas más mujeres nuevas haya en el sector que crean que pueden ganarse la vida haciendo comedia, mejor. Es una noticia fantástica.

–¿La sociedad tiene la piel más fina en cuanto al humor?

–No es cuestión de piel fina, sino que las sensibilidades cambian con el tiempo. Ahora nos hacen gracia cosas que antes no y viceversa. El humor está pegado a lo que nos preocupa y nos asusta. A veces tenemos miedo a evolucionar, pero si ahora no nos hace gracia algo que antes sí, es buena señal. Es que estamos madurando.