Los abonos del Hípico subirán por el incremento de las jornadas del concurso

Congelar impuestos, tasas y precios públicos es el principio general con el que el gobierno municipal del tripartito que conforman Foro, PP y Vox encara la elaboración de sus primeras ordenanzas fiscales, las que regirán en el año 2024. Una congelación que se fija sobre unos números ya congelados porque este 2023 no hubo ordenanzas fiscales nuevas tras retirar el gobierno de PSOE e IU su propuesta visto que no saldría adelante en el Pleno por falta de apoyo. Así que la intención general ahora es no ir el año que viene más allá de lo que el bolsillo de los gijoneses lleva pagando desde 2022. Por lo menos en lo que tiene que ver con los organismos autónomos del Ayuntamiento –las fundaciones de Servicios Sociales y Educación y Cultura y el Patronato Deportivo– que hoy movilizan a sus juntas rectoras para conseguir un voto favorable para sus ordenanzas.

Aunque no todo es congelación. También hay ajustes técnicos, nuevos precios y algunas subidas como las que afectan a las entradas del Hípico que hoy se llevan a la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal. Que el Concurso Hípico de Salto de Obstáculos vaya a durar seis días y no cinco como en los ejercicios de referencia hacen que se proponga una modificación al alza los precios de los abonos individuales, que pasa de 23,20 a 27,80 euros para adultos y de 5 a 6 euros para niños. También suben los precios de los palcos, que se fija en 432 euros en la tribuna cubierta Este y 374,40 en la Oeste y se incluye un nuevo precio de butaca diaria "en atención a peticiones recibidas por los espectadores del concurso que solicitan se pueda reserva una butaca durante toda la jornada del concurso". Son dos euros en butacas centrales y uno en laterales. El precio del programa diario se duplica pasando de uno a dos euros y justificándose con el incremento de precios del coste de producción y del papel en el último año.

Estos cambios afectan a la ordenanza número 3 del Patronato Deportivo, ahora presidido por el edil popular Jorge Pañeda, pero también se plantean cambios en las ordenanzas 1, 2 y 4. Respecto a la ordenanza 1, que rige los precios del Centro Médico del Patronato, se eleva de 64 a 70 años la edad de los protocolos médicos y análisis para mayores, se elimina el precio del programa "Conócete Conócenos" y se incluyen como precios nuevos uno de 12,60 euros para consultas de control dietético y otros de 13 y 44 euros para, respectivamente, cursos para reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores. Uno para ciudadanos en general y otro para sanitarios en particular

También hay ajustes en los precios por utilización de instalaciones deportivas municipales, que conforman la ordenanza número 2 del Patronato, en lo que tiene que ver con usos colectivos y distinguiendo que sea para espectáculos deportivos o no deportivos. Se mantienen los precios por actividad no deportiva en 2.500 euros por cancha completa en pabellón deportivo y 1.400 euros por medio día –5.000 y 2.600 euros respectivamente si se trata del Palacio de Deportes– y se fijan 700 y 400 euros para día completo o medio día si son espectáculos deportivos; elevando ese precio a 1.300 y 700 euros si se trata del Palacio de Deportes. En Las Mestas el precio para espectáculo deportivo será de 6.000 euros y de 20.000 para uno no deportivo. ¿Qué se considera espectáculo deportivo y espectáculo no deportivo? Es algo que se matiza en la ordenanza especificando que tendrán la consideración de espectáculos deportivos aquellas actividades deportivas que no estén reconocidas por el Consejo Superior de Deportes o las federaciones deportivas dependientes del Principado y son actividades no deportivas aquellas que no tengan ninguna relación con un deporte o modalidad de actividad física.

Más: el precio de la sala de halterofilia se iguala al de la sala de esgrima (5,80 euros/hora), se fijan precios para la sala de tenis de mesa y la pista de atletismo para formación de opositores (5,80 euros/hora), se detalla el precio de la pista de atletismo de Las Mestas para entrenamiento de clubes deportivos inscritos en las federaciones de atletismo, triatlón y deportes de montaña (11,70 euros) y se reajustan los precios de los campos de la Universidad Laboral, que pasan a ser el resultado de multiplicar por dos el precio de medio campo y no del módulo de pabellón deportivo. Hay también algún ajuste técnico en la utilización de los campos de golf y se fija un plazo mínimo de 24 horas para anular una reserva y que no se facture esa reserva. Y en lo que tiene que ver con la ordenanza 4 de precios para cursos y actividades los cambios son de nuevos precios para nuevas actividades. Entre ellas, disc golf, surf skate, capoeira, billar y gymkana deportiva pero también hidrospining para mayores de 70 años o el denominado "brazadas en familia"

Esta mañana también están convocadas las juntas rectoras de las fundaciones de Servicios Sociales y Educación y Cultura aunque en ambos organismos no hay más cambio que igualar a los beneficiarios de becas comedor con quien cumple esos mismos requisitos pero opta por pedir otro tipo de ayudas escolares municipales a la hora de recibir bonificaciones en actividades de esas fundaciones. Igual en el Patronato.

Al margen de las ordenanzas, a la junta del Patronato van las bases del programa Escuelas Deportivas y una certificación final de 76.461 euros de la renovación de las pistas de tenis de El Llano-Contrueces y a la de la Fundación de Cultura, Educación y Universidad Popular los contratos para el servicio de infraestructuras y atención técnica de Feten por 90.700 euros, para la catalogación de fondos de la Casa Natal Jovellanos, los museos arqueológicos y del Museo del Ferrocarril por cerca de 248.000 euros y del diseño del material informativo de la Fundación por 182.000 euros.