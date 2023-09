"El problema de la Alcaldesa en el proyecto son sus socios", dice IU

Que el plan de vías se tiña de verde y que el "solarón" sea más parque y zona de equipamientos que nueva trama urbana con bloques de viviendas en altura es una opción de futuro que muchos transformaron en infografías durante la pasada campaña electoral. Empezando por la ahora Alcaldesa y entonces candidata de Foro, Carmen Moriyón. Ahora toca pasar de las promesas electorales a la realidad y Moriyón parece encontrar más apoyo a esta idea fuera que dentro de su equipo de gobierno. PP y Vox son los más reticentes dentro de la Corporación a este cambio en el diseño urbanístico del plan de vías. Para el PP los usos residenciales son "imprescindibles" para cubrir parte de un coste que en las últimas sumas superaba los 800 millones de euros y para Vox también es importante saber que piensa "Gijón al Norte" –dueña del suelo– antes de avanzar en ningún cambio de proyecto.

En este escenario los mayores apoyos le llegaban ayer a Moriyón desde el Principado y el grupo municipal de IU. "Nuestra propuesta para el solarón es clara y, es cierto, coincide con la que planteó la ahora Alcaldesa, por lo menos la que planteó en campaña. Tanto en Gijón como en Asturias tendrá un aliado en IU para que el solarón se consolide como zona verde y se construya un gran pulmón para el conjunto de la ciudad. Nosotros apostamos por un parque que albergue equipamientos municipales, entre ellos alguno deportivo", indicaba ayer el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana.

Y tras la mano tendida, el tirón de orejas. "Los problemas de la Alcaldesa para su proyecto no vendrán de IU sino de sus socios de gobierno, que viven anclados en la época del ladrillazo y la especulación urbanística. Es una pena que esto no lo haya pensado la Alcaldesa a la hora de decidir quien se incorpora al consejo de Gijón al Norte", ironizó Suárez Llana recordando que la anterior representación del Ayuntamiento en la sociedad del plan de vías incluyó a la oposición, en concreto a Ciudadanos y PP que tuvieron consejero igual que PSOE e IU desde el gobierno. En la nueva ordenación los puestos se los reparten Foro, PP y Vox: los tres partidos que dan sustento al equipo de gobierno a través de sus portavoces municipales.

La búsqueda de acuerdos, fundamentalmente dentro del gobierno local, llevaban a la Alcaldesa tras reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a mostrase prudente y lejos de exigir el cumplimiento al 100% de la propuesta de Foro, que creaba un corredor verde en toda la zona del plan de vías con instalaciones deportivas, parques infantiles, un carril bici o varias construcciones integradas en el parque para uso municipal y vecinal.

"Parece que la alcaldesa se empieza a descolgar de su promesa de campaña de mantener un uso íntegro de parque en el solarón; no es la primera promesa que incumple, a fin de cuentas está gobernando con Vox. Nosotras seguimos defendiendo rotundamente el parque porque Xixón necesita zonas verdes", reflexionaba ayer la edil de Podemos, Olaya Suárez. La propuesta electoral sobre ese espacio en el centro de la ciudad se resumía en su programa en "defender “El Solarón” como espacio público, dejando fuera cualquier iniciativa privada con ánimo de lucro, priorizando las zonas verdes y edificaciones públicas amables e integradas con el resto de la ciudad.

Su análisis de la reunión de Moriyón con Barbón también sirvió a la edil de la formación morada para reivindicar la apuesta por la economía azul en Naval Gijón y esperar que la mediación de Barbón sirva realmente para no dilatar este proyecto tan importante más allá del presente mandato".

La propuesta de la Alcaldesa al presidente del Principado de que el Museo de Bellas Artes aporte contenidos a la futura Tabacalera no gustó ni en Podemos ni en IU. "Nos sorprende que se hable de contenidos para Tabacalera cuando aún no hay un plan de usos", indicó Olaya Suárez. Mientras a Javier Suárez Llana de IU no le convence hacer de Tabacalera "una mezcla entre el Centro Botín y un Bellas Artes II. Gijón necesita otra cosa".

El grupo municipal del PSOE analizaba el resultado de la reunión de Moriyón y Barbón desde la mirada del propio presidente del Principado. "Tal y como el propio presidente ha manifestado esta mañana en Gijón (por ayer) el encuentro debe ser entendido dentro de la necesaria cooperación institucional entre las diferentes administraciones y del inequívoco compromiso del Gobierno de Asturias con nuestra ciudad", concretaba la concejala Carmen Eva Pérez. En su propuesta electoral para los Jardines del Tren de la Libertad, el PSOE defendió un centro municipal integrado con espacios vecinales, culturales y deportivos.