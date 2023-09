El PSOE alerta del retraso en la convocatoria del Plan de Recualificación Profesional de Gijón

La concejala socialista, Marina Pineda, ha asegurado esta mañana, tras la reunión de la Comisión de Hacienda, que la desidia y la inacción ha vuelto al Ayuntamiento de la mano del tripatirto de Carmen Moriyón. Pineda ha hecho estas declaraciones tras las respuestas obtenidas en el seno de la comisión a preguntas sobre el Plan de Recualificación Profesional y la Fundación Metal. «Más allá de proyectos mediáticos y anuncios publicitarios, el ejecutivo municipal está sumido en la desorganización y la falta de planificación, algo que ya caracterizó a los anteriores gobiernos de Foro, ahora agravado por la descoordinación entre los grupos que conforman el Gobierno», afirmó la edil.

Sobre el citado plan, la concejala de Economía y Empleo, Ángela Pumariega, ha confirmado hoy, en la comisión, la paralización de la convocatoria del mismo, a la espera de que el nuevo gobierno municipal revise si la misma se adapta a los criterios del nuevo gobierno. Pineda ha explicado que “la convocatoria exige la presentación de proyectos de formación con compromiso de contratación por parte de las empresas solicitantes, algo que necesita un tiempo de preparación que, si no se publica la convocatoria de inmediato, impedirá su resolución antes del cierre presupuestario, poniendo en riesgo la continuidad de uno de los programas centrales del acuerdo de concertación”, aseguró Pineda.

La edil ha recordado que este ambicioso plan, incluido en el acuerdo para la recuperación económica, la transformación del tejido productivo y la creación de empleo de calidad, “Gijón Transforma”, suscrito con los agentes económicos y sociales para los ejercicios 2022 y 2023, tiene como objeto dotar a desempleados y trabajadores de empresas en crisis de la cualificación demandada por las empresas de la ciudad, mediante la colaboración público privada con empresas y entidades empresariales, con una primera fase de formación adaptada a las necesidades reales de la empresa y una segunda de contratación con una ayuda municipal. Se pretende así atender a la reiterada demanda de personal cualificado de las empresas de nuestra ciudad y una dotación económica de 1.700.000 euros para cada una de las dos ediciones programadas. Pineda también ha recordado que la previsión era convocar el programa, como muy tarde la primera semana de septiembre y a día de hoy no se ha publicado, a pesar de que ya se había remitido a la intervención municipal para su fiscalización en el mes de mayo y se habían acordado con la mesa de concertación los ajustes necesarios.

En la comisión de Hacienda, también se ha respondido a otra pregunta, a petición de los socialistas, sobre el destino del edificio municipal utilizado por la Fundación Metal. Desde el PSOE se proponía utilizarlo para un centro de formación profesional específico para el sector, con espacio para el hidrógeno verde y otras energías limpias a través de un acuerdo con la Consejería competente en Formación Profesional. Entre tanto, el edificio se podría utilizar para la impartición de cursos del Plan Local de Formación y para acoger nuevas escuelas taller centradas en oficios específicos del sector metal, aprovechando las acreditaciones ligadas al edificio para la impartición de esta formación.

La concejala de Hacienda, María Mitre respondía que, como hasta el pasado martes no se habían designado los nuevos representantes municipales en la Fundación y ante la petición de custodia de la documentación el asunto se abordará tras la incorporación de la nueva Dirección General de Protección de Datos. La edil de Hacienda confirmaba que fue el pasado 14 de agosto cuando la Fundación Metal se había dirigido al Consistorio para concretar la devolución de las instalaciones al Ayuntamiento. “Parece que la señora Mitre, que pedía concejales con trayectorias específicas, pretende delegar en los directivos contratados las decisiones de su concejalía, ni siquiera confía en los técnicos municipales. Ahora nos explicamos el incremento de puestos directivos”, sentenció Pineda.

Por su parte, la concejala de Economía, Ángela Pumariega, tampoco ha sabido explicar cuáles son sus planes para las instalaciones de Roces, señalando que iniciará contactos con el Principado para abordar esta cuestión. “Ha pasado más de un mes y nadie sabe nada. El gobierno municipal debería ponerse de acuerdo sobre el destino que quieren dar al edificio e intentar que no se pierdan las acreditaciones ligadas a las instalaciones. Contar con aulas homologadas puede resolver un problema histórico y facilitar que el ayuntamiento contribuya a formar profesionales muy demandados por las empresas”, concluyó.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, replicó hoy mismo, señalando que “el PSOE pide que resolvamos en semanas los problemas que ellos mismos crearon y que se pasaron años sin solucionar”. La también portavoz municipal del Partido Popular responde así a las críticas vertidas por la edil socialista Marina Pineda en un comunicado hecho público tras la reunión de la Comisión de Hacienda, Economía, Empleo y Personal, pidiendo que el equipo de gobierno decida el destino para el inmueble en el que la extinta Fundación Metal impartía cursos de formación en el polígono de Roces. Pumariega recuerda que “el pasado mes de marzo, cuando en el gobierno local, y como representante del Ayuntamiento en la Fundación Metal, estaba la señora Pineda, presenté una proposición en la que le pedía que instase al Gobierno del Principado a recuperar la actividad formativa en ese centro. Los gobiernos socialistas local y regional se mantuvieron de brazos cruzados durante meses y ahora desde la oposición acusan a los demás de desidia e inacción. Pues son precisamente las dos palabras que mejor describen su propia actuación”.

Con respecto al reproche que el PSOE le dirigió por no haber convocado el Plan de Recualificación Profesional incluido en el acuerdo de concertación social Gijón Transforma, la portavoz del PP considera que “es de un tremendo cinismo que diga eso el partido que no se acordó de encargar la redacción de unos criterios de selección de proyectos, con unas vagas indicaciones de ‘los ajustes’ que se querían incorporar, nada menos que hasta el pasado 15 de mayo. Es decir, en plena campaña de unas elecciones en los que ni el más optimista de los socialistas contaba con seguir en el gobierno local. Lo hicieron tarde y mal, y como la Intervención municipal no tuvo tiempo de fiscalizar la propuesta, ha quedado pendiente para que el nuevo equipo de gobierno revise si se adapta a sus criterios. Pues eso es lo que pensamos hacer, porque, aunque quizá en el PSOE haya quien aún no lo haya digerido, ya no gobiernan en Gijón, y el nuevo gobierno local tiene todo el derecho del mundo a aplicar sus propias políticas”.

“En definitiva, las situaciones por las que los socialistas han preguntado en la Comisión y por las que nos acusan de inacción, están provocadas por la falta de diligencia y pésima gestión que ha caracterizado al anterior equipo de gobierno liderado por el PSOE. Algo en lo que han coincidido la mayoría de los gijoneses el pasado 28 de mayo, mandándoles a la oposición”, concluyó Pumariega.