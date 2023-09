El Rector, sobre la ampliación del Parque: "La sintonía es total"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, insistió ayer en que "los equipos técnicos municipales continúan trabajando" para desbloquear la ampliación del Parque Tecnológico, cuyo desarrollo está condicionado por una parcela actualmente propiedad de la Universidad. "Desde luego el acuerdo político lo habíamos alcanzado hacía tiempo. Y como ya he dicho en reiteradas ocasiones, la sintonía con el equipo municipal es total. Es plena. Ahora los que están trabajando son los equipos técnicos municipales en los detalles ya más jurídico-administrativos del procedimiento, que será el que finalmente acordemos y sea más ventajoso para las dos instituciones", señaló.

En un primer momento, en los últimos coletazos del anterior mandato, se llegó a un acuerdo para la compra-venta de la parcela después de que Intervención echase para atrás la opción de una cesión enmarcada en el nuevo convenio del Ayuntamiento con la Universidad. Una operación, no obstante, que no llegó a formalizarse ante la llegada de las elecciones. El nuevo gobierno local mantuvo ya una primera reunión privada con la Universidad, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, donde le trasladó la necesidad de "acelerar" en el inicio de la ampliación, pero sin desechar otras alternativas posibles frente a la adquisición de la parcela. Preguntado en este diario por esta posibilidad, el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, se limitó a señalar que "estamos negociando. No queremos que la ampliación del Parque se vea ralentizada. La resolución de esa fórmula es lo que hoy todavía no podemos desvelar". "En la reunión con el Rector tocamos muchos temas y se va a ahondar en esa colaboración leal", añadió. El proyecto de la ampliación presentado en el anterior mandato incluye esta finca en la primera fase de la ampliación, en la cual se proyecta una escuela infantil, un parque de juegos, zonas verdes y una terraza de hostelería.

European Sport Congress

Las declaraciones del rector tuvieron lugar minutos antes de que se celebrase el acto inaugural de la primera edición del European Sport Congress, que desde ayer y hasta mañana posiciona la Laboral como destino de gestores deportivos, directivos, investigadores, y responsables públicos de toda Europa para abordar temas tan diversos como la sostenibilidad ambiental, la salud en torno a la actividad física o la igualdad de género, además de abordar las oportunidades de nuevos proyectos y cómo gestionar la obtención de fondos europeos. La acogida del congreso en España es gracias a la cooperación del Ayuntamiento de Gijón, la Universidad de Oviedo y el Comité Olímpico Español. "Es un nuevo escenario para estrechar lazos", invitó Marcos López Flores, presidente del comité organizador.

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente del COE, aseguró por vía telemática que se trata de una "plataforma de muchísimo valor para aprender en las mejores prácticas, compartir experiencias y fomentar alianzas". La primera teniente de Alcaldesa y oro olímpico en vela, Ángela Pumariega, señaló que el congreso "se consolidará como un referente" para abordar las oportunidades a través de los valores del deporte. Luciano Di Fonzo, uno de los máximos responsables de la financiación de proyectos europeos de la Comisión Europea, explicó que se trata de un proyecto "ambicioso" cuyo germen proviene del programa Erasmus+. "La Universidad siempre ha estado comprometida con el deporte. El grado en Ciencias de la Actividad Física comenzará a impartirse el próximo curso y esperamos inaugurar un gran campus deportivo", señaló Villaverde.