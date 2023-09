Decenas de bañistas del grupo de la Rampa despiden el verano con una travesía nocturna: "Parecemos una especie de luciérnagas marinas"

El último chapuzón del verano en Gijón se produjo de noche y con mucho brillo. El grupo Rampa 2 congregó a decenas de los que habitualmente usan este acceso de San Lorenzo para darse un baño. A las 21.00 horas, cuando el mar estaba "negro", el grupo de bañistas se sumergió en el Cantábrico para mantener viva una tradición que comenzó hace pocos años y dar brazadas hasta la altura del Cerro. Se pusieron sus trajes de neopreno y se engancharon a una boya con luz. Una vez listos, se lanzaron al agua.

Marisa Luisa Montero, con más de veinte años bañándose la "rampla" era clara. "Vengo sin neopreno, eso es para débiles", bromeaba. Montero, como veterana, citó a gran parte del grupo para sumergirse en la playa de San Lorenzo. "Nos vemos aquí todos los días a las 12.30 horas y después nos tomamos el vermut", explicaba, por si alguno aún no lo sabía.

Esta tradición reúne a todos aquellos que quieran nadar en compañía, aprovechando la luz de las boyas que ellos mismos llevan enganchadas al bañador para iluminar el mar en la última noche del verano. "Parecemos una especie de luciérnagas marinas", comentaba Elia Criado, una de las bañistas.

María Menéndez Castaño y Pablo Blanco Antuña, que llevan un año participando en este ritual, explicaban que "lo hacemos más por el aspecto social". Ya que el grupo se reúne también todas las mañanas de todos los días de la semana, "venimos siempre que nos cuadra", agregaba Menéndez, mientras se abrochaba la boya al neopreno. Aunque la propuesta pueda sonar arriesgada, la respuesta es un "claro que presta", según Marisa. Cuando llega el momento de sumergirse, muchas personas se reúnen en las barandillas para ver la escena. "Se me deshincha la boya", comenta una de las participantes entre risas.

Los novatos no son la excepción. Entre ellos, se encontraba, por ejemplo, Alejandro Fuentes. "Es una tradición muy chula, tenía que sumarme de una vez", decía. Tanta es la seriedad que muchos de los bañistas llevan sus gorros a juego, "para parecer aún más un grupo", expresaba uno de ellos. La organización es esencial, como mostraba Montero al decir: "Id numerándoos para entrar, así nos aseguramos de que estamos todos". El grupo se numeró hasta perder la cuenta. "El que no tenga número no vamos a por él", decía Marta López entre risas. Una vez dentro, se lanzaron al mar, con el primer objetivo claro, "llegar a la primera boya amarilla".

Pese a que varios miembros del grupo "se rajaron por el oleaje de anoche", un grupo de al menos treinta bañistas se atrevió a nada pero siguiendo una estrategia. "Entramos rápido para no chocar con el muro", decía Montero. Aunque algunos toman la delantera, todos avanzan juntos hacia la primera meta, asegurándose cada pocos metros de que siguen todos, utilizando los números que se habían adjudicado previamente. "Es una tradición que va a perdurar", añadía Montero antes de bañarse.