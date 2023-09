Carbayín, a la familia de Tobajas, la víctima del crimen de la inmobiliaria de Gijón, en un desgarrador funeral: "No estáis solos"

"El derecho a la vida de toda persona es inviolable, prioritario y principal". El párroco de Santa Marta de Carbayín, José Santaclara, ofreció este viernes palabras de consuelo y apoyo a la familia y amigos de Francisco Javier Rodríguez Tobajas en el funeral celebrado en Pumarabule. Fue una despedida cargada de dolor, con la familia visiblemente rota tras el asesinato de quien era padre, abuelo, hijo y compañero, en la iglesia de su pueblo natal y con la presencia de muchos de sus vecinos para llorar su marcha.

"Vuestra tristeza y vuestro dolor es también la tristeza y el dolor de Pumarabule", proclamó el párroco a la familia con el ánimo de "estar muy cerca de vosotros". "Lo estamos desde esta iglesia y este pueblín de Carbayín, con gente buena, personas sencillas que aman la vida y que acogen con afecto a todo el que llega", indicó en una homilía llena de sentimiento y calidez.

Porque, por encima de todo, Carbayín se convirtió en "un pueblo con lágrimas en los ojos y el corazón encogido que os abraza con mucho amor para consolaros y llorar con vosotros, para que os sintáis rodeados de amigos que os quieren de verdad". "No estáis solos", aseguró a los padres y las hijas del finado. "Aunque ahora estéis tristes, desconcertados, apenados, indignados.

Santaclara apuntó que "hablo desde la fe y el Evangelio y lo primero que tengo que hacer es condenar todo tipo de violencia". "El mandamiento de Dios ‘no matarás’, no ha sido abolido y hoy urge más que nunca, pues hay tantos que lo violan, con tanto perjuicio para la humanidad", lamentó ante una familia destrozada. "El que falte a su hermano sea reo de muerte, y tendrá que dar cuentas a Dios en su conciencia y ante los tribunales legítimamente establecidos", advirtió el sacerdote parafraseando las Sagradas Escrituras, y tras lamentar un acto "tan cruel, premeditado".

Aún así, pidió en su homilía que "no nos dejemos llevar por deseos de venganza". "Recordemos que la agresividad, que es uno de los instintos más bajos y primarios de la humanidad, debe ser dominado por nuestra inteligencia y por nuestra libertad. No caigamos en la tentación sutil de buscar una cabeza de turco", insistió, apelando a la conciencia y a "no dejarnos llevar por la violencia del momento, por lo fácil".

Tuvo el sacerdote palabras de aliento para los que lloran la pérdida de Fran Tobajas, a quienes deseó "tranquilidad, fuerza de ánimo". Y también recordó "al nietín, la mejor sonrisa que podía tener para caminar", deseándole "que crezca sanín y fuerte y que guarde buen recuerdo de su abuelo". "Es lo más grande que hay y por él tenemos que seguir", apuntó, antes de dirigirse a la madre del fallecido, Felipa, a quien deseó: "Que Dios te bendiga; no llores madre, las lágrimas de una madre son sagradas".

La ceremonia estuvo presidida por la urna con las cenizas de Fran, revestidas con un pequeño escudo del Sporting, otra de sus grandes pasiones, junto con su familia y sus amigos. Y desde "la amistad y el respeto", el párroco quiso hacer llegar a los suyos "un abrazo y un beso enorme" para ayudar a contener tanto dolor "sin sentido".