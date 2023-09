El Patronato Deportivo no cobró al Circo del Sol por el Palacio de los Deportes

El Patronato Deportivo Municipal no cobró al Circo del Sol la tasa de 5.000 euros diarios por el uso del Palacio de los Deportes de Gijón, en el que entre el 26 de julio y el 6 de agosto pasados representó su espectáculo "Ovo". Así lo indicó ayer la concejala de Hacienda, María Mitre, en respuesta a la pregunta que le formuló IU en la reunión de la Comisión de Hacienda. La coalición de izquierdas criticó en la reunión la decisión, de la que responsabilizó a los responsables del Patronato Deportivo en el actual mandato y en el anterior, que fue cuando se gestionó que viniera a Gijón el Circo del Sol.

IU llegó a preguntar en la comisión a la interventora municipal si cumplía la normativa el no haber aplicado las tasas que figuran en las ordenanzas municipales al Circo del Sol, que sólo por los 15 días de espectáculo tendría que haber pagado 75.000 euros más las cantidades correspondientes a los días de ocupación del pabellón para el montaje y desmontaje de la instalación.

La respuesta que ofrecieron diversos concejales del gobierno local es que el Circo del Sol había costado la limpieza de las instalaciones, 36.000 euros, más el traslado de actividades previstas inicialmente para esas fechas en el Palacio de los Deportes a otros pabellones municipales. Alguno de los ediles señaló que el Circo del Sol inicialmente había pedido 300.000 euros por venir a Gijón y el Ayuntamiento no acabó pagando nada, cerrándose el acuerdo en la cesión del Palacio de los Deportes. El PSOE también defendió esa gestión en la comisión.

En la Comisión, el PSOE preguntó por la convocatoria del Plan de Recualificación Profesional, parte de la concertación social, para 2023, convocatoria que no se ha efectuado. Le edil Marina Pineda criticó ayer la "falta de planificación" al respecto del ejecutivo municipal considerando que si no se hace esa convocatoria para sufragar la formación y contratación por empresas de trabajadores, no se ejecutará esa actuación en la vigente concertación social. El PSOE también criticó que el gobierno local no haya abordado aún la recuperación del edificio de la Fundación Metal.

Vivero de La Camocha

En cuanto al primer asunto, la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, atribuyó ambos retrasos al anterior gobierno local. En cuanto al Plan de Recualificación Profesional, porque "no se acordó de encarar la redacción de unos criterios de selección de proyectos" y respecto al edificio de la Fundación Metal, Pumariega recordó que en marzo presentó una proposición para instar al Principado a recuperar la actividad formativa en la Fundación Metal.

Pumariega también informó en la comisión que la obra del vivero de empresas de La Camocha concluirá en noviembre y que tras su recepción por Impulsa se hará un plan de captación y selección de proyectos de empresas de turismo activo y deporte con componente innovador, estando por definir el modelo de gestión, respondió a preguntas de IU.