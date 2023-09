Ariel Rot, entregado en la Plaza Mayor de Gijón: "La gente, la música, la comida... es maravilloso; adoro Asturias ¡y su tiempo!"

Una imponente descarga de rock rompió la habitual rutina de la plaza Mayor de Gijón. Y no una cualquiera. Para asombro de los que pasaban por allí, ahí estaba en plena faena Ariel Rot, el virtuoso guitarrista que tantas veces les hizo bailar a ritmo del grupo "Tequila" con algunos clásicos como "Salta!!!". Instrumento en mano, desataba de manera exquisita las notas junto a los integrantes de la banda "Doctor Explosion", referente de la corriente alternativa musical en la región. "Venga, probamos unas cuantas y grabamos", animó Rot. La actuación formaba parte del rodaje de la cuarta temporada de "Un país para escucharlo", el conocido programa de La 2 en el que Rot muestra los artistas las propuestas musicales alternativas más interesantes en las regiones del país.

Su concierto improvisado sobre el asfalto llamó la atención de decenas de curiosos, además de personal municipal y trabajadores de los negocios de alrededor. La rockera propuesta de los Explosion de "Soy un truhán, soy un señor", una cañera versión del clásico de Julio Iglesias, desató aplausos y más de un "¡Guau!". "¡Menuda pasada! ¡Si es Ariel Rot!", exclamaron un grupo de ciclistas que se pararon en seco al ver la parafernalia. Móvil en mano, los curiosos melómanos no perdieron la ocasión de inmortalizar ese regalo musical ofrecido por el azar.

Un recital recibido con ovación cada vez que terminaba una canción. Ya cuando sonó la claqueta, lo bordaron ante un importante despliegue de cámaras y equipo de rodaje. Es el de Ariel Rot un rasgueo de guitarra inconfundible. Ofreció punteos exactos para el deleite del público. Y se mostró amable con sus seguidores. Ya cuando recogían, se hizo fotos, sonriente, con aquellos que tímidamente le pidieron una foto. Una imagen para el recuerdo. No todos los días uno puede disfrutar de un divertido concierto de Rot y los Explosion. "En Asturias siempre se está bien; estoy encantado. La gente, la música, la comida... Es maravilloso. Adoro Asturias. ¡Y su tiempo!", confesó Rot entre risas en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Esta vez, su programa lo hará en formato "roadtrip", con un capítulo dedicado a la ruta cantábrica, con la que ha hecho parada en Asturias. Ahora en pleno rodaje, está previsto que esta nueva temporada vea la luz en enero. De hecho, el guitarrista ensalzó el panorama musical asturiano. "Hay cosas súper interesantes. Rodrigo Cuevas –estuvo con él durante la primera temporada– es único y los Doctor tienen ironía, humor, canallismo... Son una banda de rock aguerrida, sucia, como tiene que ser. Me divertí mucho tocando con ellos". Jorge "Explosion", vocalista y alma máter de la banda gijonesa, celebró que fue "una experiencia muy guay y divertida". "No conocía a Ariel en persona, pero desde el momento uno fue como si fuésemos amigos de toda la vida. En realidad, nos gusta lo mismo: las guitarras eléctricas. Y enseguida hay esa conexión. Es instantánea". También ensalzó las bondades de "Un país para escucharlo": "La iniciativa es muy buena, ojalá hubiese más para dar voz a la cultura musical independiente, a los que estamos en el subsuelo, no solo lo ‘mainstream’. Eso siempre está bien y se agradece". Ayer en Gijón sonó de vicio.