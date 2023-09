"Entre abril y junio ya habrá exposiciones, teatro y conciertos en la plaza de toros"

El presidente de Divertia y concejal de Vox, Oliver Suárez Rubio (Gijón, 1976), afronta estas semanas la confección de los primeros programas bajo su mandato. Hace un balance positivo del verano, apuesta por nuevos formatos para El Bibio como teatro o "Show Cooking" y adelanta que trabajan en nuevas carrozas para la Cabalgata de Reyes.

–¿Qué balance hace de las actividades del verano?

–Bueno. Ha sido una programación heredada, pero creo que ha sido del agrado de todo el mundo. Hemos tenido una afluencia bastante notable en los festivales con patrocinio, el Festival del Cielo, los conciertos y actividades de la Semana Grande… También los Fuegos, que se vieron un poco peor que otros años por la meteorología. Intentaremos que el año que viene sean un poquito más vistosos y dinámicos. El mal tiempo acompañó en el escanciado del festival de la Sidra, pero participaron cerca de 6.500 gijoneses. Esperamos conseguir el récord el año que viene.

–¿Qué van a cambiar?

–Se está trabajando intensamente en ideas en formato borrador. También dependerá del presupuesto que tengamos. Manteniendo su esencia, tenemos que meterle un punto diferente a la Semana Grande, quizás con las casetas. Hay que estudiarlo bien y ver de qué manera implicamos a los hosteleros de la ciudad para que ellos también se puedan ver beneficiados.

–Entiendo que se reunirán con Otea y con los vecinos.

–Por supuesto. Tiene que ser una actividad en la que haya un consenso. Desde los vecinos para ocasionar las menores molestias posibles y también con las diferentes asociaciones de hostelería. Hay ideas más allá del centro, aunque debe mantener el grueso. ¿Por qué no buscar formatos en para hacer partícipes a todos los barrios?

–¿Han ahondado en la idea de los conciertos de pago?

–La idea es completar la oferta que Gijón tiene gratuita en la Plaza Mayor y Poniente con actuaciones en formato privado. Siempre intentando que los precios sean lo más accesible posible y aprovechando las instalaciones que tenemos, como pueda ser el Palacio de los Deportes, la plaza de toros, el parque Hermanos Castro… Las Mestas es complicado por la cercanía del Hípico.

–Para ampliar la Semana Grande, ¿más actividades o redistribución de las mismas?

–El deseo de los socios del equipo gobierno es ampliarla. Luego el será el presupuesto el que nos marcará de qué manera, si redistribuyendo lo ya existente o ampliando. ¿Cuál es nuestro deseo? Ampliar, obviamente. Queremos más variedad para todo el público y que dure esos dos fines de semana. Es positivo para la ciudad de Gijón y para su fomento económico y turístico.

–¿Cuál es la situación económica de la empresa municipal Divertia? Hablaban de un agujero importante.

–No es buena. Mi compañera Sara Álvarez Rouco, la concejala de Festejos, y yo hemos estado trabajando en ello. En breve, presentaremos un informe al detalle de la situación, de la previsión que hay de cierre y de la hoja de ruta que nos vamos a marcar de cara al año que viene. ¿Qué nos hemos encontrado? Una situación donde se va a arrojar pérdidas. Pérdidas que llegan a las seis cifras.

–¿Por qué?

–Debido a las dos prórrogas presupuestarias, el encarecimiento de cachés, electricidad, personal... Y por una ineficaz gestión de los presupuestos. Y ya no por parte del personal de la casa, que hacen un trabajo excelente, sino por la falta de control por parte de la anterior dirección. Al final, gastar más de lo que se tiene no suele ser sano. Por suerte, la tesorería de la sociedad es buena. Al inicio de la pandemia, hubo ingresos, pero menos gasto y se generaron reservas. Y este año lo solventaremos gracias a esa liquidez.

–Entonces, ¿hace falta un mayor presupuesto?

–De cara al año que viene, trabajaremos en un aumento del presupuesto con nuestros socios de gobierno. Presentaremos nuestras peticiones para poder equilibrar mediante la gestión de ese presupuesto y el control del gasto las cuentas de la casa.

–¿Cuándo se nombrará un nuevo gerente?

–Estamos trabajando en ello. De momento, estoy asumiendo esas funciones junto a Álvarez Rouco. Es positivo conocer bien la casa. No quiere decir que no vaya a existir esa figura. Se barajan diferentes nombres, pero a día de hoy no hay una decisión tomada.

–¿Ya se le ha dado forma a la programación para El Bibio?

–Estamos trabajando para que tenga una oferta sostenida en el tiempo. Y que no solamente sean conciertos. Nos gustaría abarcar más. Obras de teatro, exposiciones, «show cooking»…Va a ser una colaboración público-privada y en breve nos van a presentar el primer borrador para desarrollarlo, en principio, entre el 15 de abril y el 15 de junio. Antes de final de año tendremos claro lo que vamos a tener.

–No contará con subvención europea para su reforma. ¿Se abordará con fondos propios?

–No es algo que se haya comentado. Es un edificio protegido y depende de Infraestructuras. No nos hemos parado aún a diseñar un plan de actuación en la plaza de toros más allá de las obras de mantenimiento para que esté en condiciones.

–¿La vuelta de los grandes conciertos es factible o es una utopía?

–A todos nos gustaría recuperarlos. Se trabajará para ello, pero es obvio que tiene muchas dificultades. Solo el caché de los artistas se dispara por encima del millón o millón y medio de euros. Eso hace que las entradas cuesten por encima de la media. Y luego los propios artistas reclaman aforos grandes, por encima de los 30.000, que es el máximo que tenemos ahora en El Molinón. Habría que intentar encajarlo también en el presupuesto del Ayuntamiento, que lo hemos heredado un poquito tocado del anterior gobierno.

–¿Tienen clara la fórmula de concesión para la feria taurina de Begoña?

–Salieron ciertas informaciones en las que yo supuestamente había dicho que iba a haber seis días de feria… A día de hoy, no se sabe si van a ser seis, cuatro o los que sean. Se tiene que realizar el pliego, se observarán los anteriores e históricos que se cogerán como referencia.

–Se acerca el FICX. ¿Continuará al frente su director?

–¿Por qué no? Tanto la concejala de Festejos como yo somos personas que otorgamos confianza. Hay que dejar trabajar. No hay ningún interés en que Alejandro Díaz Castaño no continúe siendo el director a día de hoy. Intentaremos dar nuestra visión y mejorar en lo que podamos.

–¿Seguirá la apuesta por el cine independiente?

–Es su «leitmotiv» históricamente y debe mantener su esencia. Lo que sí nos gustaría es que se intentara llegar al máximo público posible con ciertas temáticas y que ganase más repercusión nacional. Creemos que tiene recorrido, como también piensa su director.

–Esta Navidad será su primera programación propia.

–Habrá alguna novedad. Por ejemplo, en la cabalgata de Reyes. Con Cristina Jareño nos sentaremos esta semana para ver los diseños de las carrozas. Es algo que pedimos nada más llegar. También para ir cerrando la programación. Le queremos dar el carácter que para nosotros tiene la Navidad. Es una fecha entrañable, que hace referencia a lo que hace referencia, que es el nacimiento de Jesús. Es una celebración que forma parte de nuestra cultura y del ADN de los españoles.

–¿Cómo es la relación con los socios de gobierno?

–Bueno, tenemos nuestras diferencias, es algo que no vamos a negar. Al final somos un matrimonio de tres, pero yo creo que la comunicación está siendo buena, la necesaria para llevar a cabo el mandato que nos encargaron los gijoneses. Hasta la fecha, no hay queja.

–¿Y con la Alcaldía?

–Bien, con la Alcaldesa hay una relación correcta y suficiente para desarrollar nuestra labor.

–La polémica en torno a los espectáculos en asturiano terminó con Foro y PP votando lo contrario a Vox en el Pleno… Escenificó la primera discrepancia clara entre los socios.

–Ya ha quedado meridianamente cuál es la postura de Vox. ¿No es la misma opinión que Foro y que PP? Bueno, pues ya está. No hay ningún tipo de problema. Va a haber cuatro años en los que va a haber diferencias de criterio dentro del gobierno. Lo positivo es trabajarlas en interno y tener altura de miras.

–¿Va a seguir apostando Divertia por los patrocinios de los festivales?

–Somos partidarios de apoyar las iniciativas privadas, evidentemente con una limitación para que sean complementarias con el resto de actividades y no se contraprogramen. Y hay que también tener en cuenta la hostelería para que también se aproveche de ello.

–¿Habrá convenio nominativo con la Semana Negra?

–El convenio no depende de Divertia. Depende directamente del Ayuntamiento.

–¿Han llamado ya a las charangas del Antroxu?

– Cristina Jareño iba a iniciar ya las llamadas a estas charangas y es uno de los temas que despacharemos también estos días.

–¿Qué modelo de programación quieren para el Teatro Jovellanos?

–Hay un plan de inversión que contempla mejoras en la climatización y la introducción de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la fibra óptica para poder hacer «streaming». Antonio Criado ya tiene una propuesta de programación de cara al primer semestre del año que viene. La veremos en breve y empezaremos a cerrarla. Tiene que pasar por el consejo de administración. A lo largo de octubre ya quedará bastante definida la hoja de ruta del Teatro Jovellanos, Navidad y Carnaval.