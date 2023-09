Los dos acusados de okupar una vivienda de El Natahoyo aceptan un año de cárcel

Los dos acusados de okupar una vivienda de El Natahoyo han aceptado esta mañana un año de cárcel, la mitad de lo que solicitaba la acusación, evitando así el juicio con jurado popular que estaba programado para toda esta semana. Los implicados, una pareja, han reconocido su culpabilidad y han accedido a la citada pena de cárcel y a una multa de dos euros al día durante seis meses (unos 360 euros), así como a resarcir entre ambos a los dueños de la vivienda con 3.000 euros por daños morales y más de 600 euros de gastos por las facturas de la casa que se produjeron durante su estancia. La pareja acudió tranquila a la cita y manifestó entender el contenido del acuerdo delante de los propietarios de la casa, que se mostraron también conformes con lo acordado.

Los hechos probados recogen que los afectados, en las tardes de los días 11 y 12 de junio de 2021, "puesto de común y mutuo acuerdo", accedieron a la citada vivienda de El Natahoyo forzando la cerradura de la puerta. La casa, una vivienda unifamiliar, era utilizaba como segunda residencia, por lo que sus propietarios no estaban en su interior en el momento del allanamiento. Los acusados, después, cambiaron el bombín de la cerradura y okuparon el inmueble hasta el 31 de enero de 2022, cuando fueron ya desalojados por agentes de la Policía Nacional. No constan daños en el interior de la casa, pero sí más de 600 euros en gastos por facturas y los citados daños en la puerta. La Fiscalía pedía dos años de cárcel que finalmente se reducirán a uno tras el acuerdo entre las partes. Los condenados responden a las iniciales L. M. J. J. y J. C. G.