"Me apena que el archivo de Revillagigedo se vaya de Asturias, pero el dinero es limitado"

José Luis Matesanz Pérez (Reinosa, Cantabria, 1950), quien fuera jefe del servicio de Pediatría del Hospital de Cabueñes durante más de una década, presentará el jueves, en el Ateneo Jovellanos, su obra "¡El Virrey! Mi padre y rival. Historia de los condes de Revillagigedo I y II". Será a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, donde charlará sobre un libro que surgió "de casualidad".

–¿De dónde viene la idea de la obra?

–Surgió de casualidad. Hace un tiempo, paseando por Reinosa, me fijé en una placa conmemorativa que decía: "En esta casa nació Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, el primer conde de Revillagigedo". Nadie nos dijo que aquí había nacido alguien que fue virrey de Nueva España, probablemente el personaje más ilustre nacido en este pueblo. Empecé a leer bibliografía y me sentí atraído por el personaje y por su hijo, Juan Vicente de Güemes.

–¿Qué aborda en el libro?

–No soy un experto, solo un aficionado a la escritura, por lo que no quería escribir algo biográfico, sino una novela que desde el respeto a la verdad histórica describiera los conflictos de los personajes, el lado humano de padre e hijo, las costumbres sociales de la época, el paisaje, etc. Los virreyes rememoraban un poco el Hernán Cortés de siglos atrás.

–¿Qué aspectos destacaría del relato?

–El hijo temía y admiraba a su padre, tenía esa sensación de amor-odio. Juan Vicente era un personaje peculiar. Juan Francisco participó en varias guerras y fue gobernador de Cuba. Y le nombraron virrey de Nueva España, la actual México. Juan Vicente no tenía mucha vocación de soldado, le condenaron al ostracismo y se libró por la influencia del padre, pero era más culto. Fue inesperado que le nombraran virrey e hizo mucho en México, una obra que debería ser más reconocida. México capital no tenía que envidiar a las mejores capitales europeas.

–Seguramente haya mucha gente que desconozca el trasfondo del Palacio de Revillagigedo.

–Se explica tangencialmente en la novela. El palacio lo construyó el Marqués de San Esteban de Natahoyo, aunque por uniones familiares, se emparentaron las dos ramas, el Marqués con los herederos del conde de Revillagigedo, formando una potencia cultural.

–Ha investigado sobre los dos primeros condes. ¿Se plantea escribir una nueva obra sobre los sucesores?

–No he pensado en ello. Me atrajo esta historia por la casualidad, por algo que desconocía de mi pueblo y ha sido duro y bonito de escribir. Quizás en un futuro, pero ahora no me llama la atención el seguir una saga.

–Comenta que el proceso fue duro. ¿Qué dificultades encontró?

–Duro en el sentido de buscar documentación. Estuve unos dos años manejando bibliografía. He tenido que pedir libros, algunos ya no están en las librerías... La biblioteca del pueblo también me ayudó bastante. Han sido muchas horas, pero lo he hecho encantado.

–Ha estado muy vinculado a la pediatría. ¿Cómo surge su vertiente como escritor?

–Comencé hace más de una década a escribir una ironía sobre el hospital, sobre algo que pasaba en Cabueñes. Se llama "El insólito caso de Agapito Andrade", de un paciente que estuvo ingresado mucho tiempo y veía cómo vivíamos los médicos. Me sentí muy a gusto, me quitaba el estrés y me servía de relajo. Luego ya vinieron más relatos de ficción y otros libros, con compañeros, relacionados con la pediatría o la medicina en general. Alguno lo donábamos al hospital para que se regalasen a los padres de los niños que nacían allí. Habrá muchos repartidos por Gijón.

–¿La lectura y la escritura son sus grandes pasatiempos ahora que está jubilado?

–Los principales junto al golf. Soy socio del campo de La Llorea, aunque a mi edad se juega cada vez peor (ríe).

–¿Qué le aporta esta afición?

–Se me pasa el tiempo volando, es una sensación muy bonita. Aunque igual me paso un día entero para escribir un párrafo porque no tengo habilidad para la redacción.

–El Ministerio de Cultura ha comprado el archivo de los condes de Güemes y Revillagigedo por 6,3 millones de euros. ¿Qué le parece?

–Me da mucha pena, me siento un asturiano de adopción. Es uno de los mejores archivos privados de España. Es una pena que todos los documentos se vayan de Gijón.

–Álvaro Armada, actual conde, aseguraba que Asturias no aprovechó su oportunidad, mientras que desde el Ayuntamiento tildaban de "inasumible" la operación.

–Es entendible, el dinero es limitado e igual se necesita más para otras cosas de la ciudad.