La Autoridad Portuaria prevé sacar a concesión el Torreón, pero sin venderlo

El segundo inmueble de la Autoridad Portuaria que también aspira a adquirir el promotor del proyecto hotelero de cinco estrellas en Cimadevilla, el edificio de Sanidad Exterior, el interés expresado por el empresario ya ha llevado a que se esté preparando el traslado a otra ubicación de ese centro de vacunación para personas que viajan al extranjero, previsiblemente a la Casa del Mar.

La venta del inmueble de 252 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 126 se podría tramitar con relativa celeridad, toda vez que el inmueble ya ha sido desafectado del dominio público portuario. La venta requerirá de una tasación del inmueble y de su subasta, procedimiento en el que podrían aparecer terceros interesados al igual que en el caso del Torreón.

El proyecto empresarial para construir un complejo hotelero de lujo frente al puerto deportivo avanza con el respaldo del gobierno local, que ya impulsa los cambios necesarios en el PGO, el Catálogo Urbanístico y el PERI de Cimadevilla. Cambios necesarios para permitir la demolición de la sede histórica del Puerto y el uso hotelero de esas parcelas en las que ahora sólo se contempla su uso como oficinas.

Por el momento, el planteamiento ya ha recibido una acogida calurosa por parte de Ángel Lorenzo, presidente de la patronal hotelera y hostelera Otea en Gijón. «Aplaudimos el proyecto porque, aunque Gijón tiene grandísimos hoteles, es necesario tener uno de cinco estrellas y más, buscando el turismo de calidad y teniendo en cuenta que las grandes ciudades costeras del norte tienen esa equipación», señaló.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Vecinos Gigia de Cimadevilla, Sergio Álvarez, indicó ayer respecto al impulso del gobierno local a este proyecto que le «gustaría que pusieran el mismo empeño y voluntad y se dieran la misma prisa para las reivindicaciones vecinales, como el tema de las viviendas de uso turístico, vandalismos en el barrio, presencia policial, conciliación ocio y descanso». «Tenemos el barrio totalmente degradado, sin servicios, pero lo único importante es Tabacalera y el hotel. Misma política, mismos problemas», lamentó el dirigente vecinal.

Un planteamiento coincidente con el que ayer expresó el portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, quien criticó que «la prioridad del gobierno para Cimadevilla sea el hotel de cinco estrellas presentado el sábado por el concejal de Urbanismo y no regular las viviendas de uso turístico o dotar de servicios al barrio», a la vez que ha afirmado no entender que «sea un concejal del gobierno quien presente un proyecto privado como si fuera público y no el empresario que lo impulsa».

Suárez Llana duda que exista «interés general» en la modificación del planeamiento urbanístico presentada el pasado sábado para facilitar la construcción del hotel, que «a tenor de lo explicado por el concejal de Urbanismo, se hace exclusivamente para el beneficio económico de una empresa» y lamenta «la falta de transparencia que ha tenido el proyecto desde su inicio».

Para el edil de IU resulta «difícil de explicar que la modificación del Plan Especial que los vecinos de Cimadevilla llevan reclamando años se plantee ahora como algo urgente no para atender las reivindicaciones vecinales sino para favorecer un proyecto empresarial privado», y urge al gobierno municipal «a dar prioridad a lo que piden los vecinos a la hora de modificar la normativa urbanística, que no es un hotel, sino limitar las viviendas de uso turístico, servicios públicos y soluciones de accesibilidad y movilidad en el barrio». «No entendemos que se plantee modificar el PERI para una actividad económica concreta y no para abordar una nueva ordenación integral de Cimadevilla que resuelva problemas e introduzca nuevos usos del suelo para acabar con el monocultivo turístico y hostelero en el barrio», apunta.

En cuanto al proyecto presentado, Suárez Llana considera que la propuesta «está fuera de contexto» con un edificio que «nada tiene que ver con la arquitectura del muelle ni con la del Barrio Alto» y que provoca «una distorsión del conjunto histórico no solo por el diseño, sino también porque al aumentar la volumetría genera un efecto de muro que modifica el contorno de la fachada marítima». «No veo cuál es la ventaja de derruir un edificio todavía catalogado para construir otro que parece del siglo XIX», afirma el concejal, para quien «lejos de responder a la singularidad del entorno, el proyecto plantea una propuesta que encajaría mejor en San Sebastián o en cualquier ciudad francesa en vez de apostar por referentes más cercanos». Además, el edil considera que la propuesta de urbanización del entorno «sobra mucho cemento y faltan espacios verdes y vegetación que genere zonas de sombra».