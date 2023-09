Condenado a 3 años de cárcel por llevarse a sus hijas a Argentina sin permiso de la madre

A tres años de cárcel asciende la condena para un individuo de 55 años, natural de Argentina y ahora vecino de Gijón, por la comisión de un delito de sustracción de menores. Este hombre, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2, se llevó a sus tres hijas menores de edad hasta su país natal sin el consentimiento de la madre de las pequeñas, que era quien ostentaba la guardia y custodia de las mismas. Además, el fallo, contra el que cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial, incluye la retirada de la patria potestad durante siete años y un día.

La declaración de hechos probados de la sentencia establece que el matrimonio se divorció de mutuo acuerdo a finales de julio de 2009. Se aprobó entonces un convenio regulador que concedía la guardia y custodia de las tres hijas de la pareja a la madre, con un régimen de visitas al padre, ahora condenado. Este hombre, en noviembre de 2013, trasladó a las tres menores a Argentina "sin conocimiento ni consentimiento de su madre", señala el juez en su sentencia.

El ahora condenado, que de inicio se enfrentaba a cuatro años de cárcel solicitados por el Ministerio Fiscal y que ha estado defendido por la letrada Patricia Prendes, defendió durante la vista oral que sí había comunicado a su exmujer la decisión de llevarse a las menores a Argentina y que, además, la mujer ni siquiera se opuso a tal medida. "No concreta cuándo y de qué forma lo autorizó, siendo lo cierto que ella lo niega, lo que coincide con el propio hecho de interponer la denuncia, judicializando los hechos o manifestando que conoció el paradero de sus hijas a posteriori y por información de familiares que estaban en Argentina", sostiene el juez en su sentencia.

El magistrado, prosigue, considera que el procesado "era evidentemente consciente que el régimen de visitas que ostentaba por resolución judicial no amparaba su derecho a trasladarlas de su residencia habitual, en Gijón, al extranjero". Entiende que el juez que no se acreditó "de manera mínimamente creíble" que la mujer consintiese en el momento de la sustracción de las niñas. Tan solo cinco años después de que las menores llegasen a Argentina, la mujer admite "que volver a traer a sus hijas a España sería contraproducente". "Dicha actuación aparece como buena voluntad ante hechos consumados y para no perjudicar adicionalmente a sus hijas", valora el magistrado.

Sentencia recurrida

La sentencia descarta también "la eximente de estado de necesidad" así como "las atenuantes de arrebato o similares". Tampoco ve probado el juez que la situación económica y personal en España fueran malas como para no poder atender a las menores, ni tampoco que en Argentina fuera mejores esas expectativas. Así, se dicta sentencia condenatoria. El procesado ya ha presentado recurso contra la misma ante la Audiencia Provincial.