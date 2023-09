Gecko Turner: "Justificas tu existencia en que tu misión en la Tierra es hacer música"

El artista Gecko Turner, nacido y criado en Extremadura con una "pasión ardiente por la música" desde su adolescencia, se subirá mañana, miércoles, a las tablas del teatro Jovellanos (a partir de las ocho de la tarde) de la mano del programa "Encaja2". "Esta vez será algo diferente a mi repertorio habitual con la banda. Será algo más íntimo, acompañado de un piano o yo solo con la guitarra", desvela un intérprete al que su amor por "The Beatles", los "Rolling Stones" o Bob Dylan y géneros como el blues y el jazz marcaron su camino hacia una carrera musical de más de treinta años.

La música de Gecko Turner ha adornado más de 70 recopilatorios, ha sido protagonista en anuncios televisivos y ha resonado en series de televisión y varias obras de la gran pantalla. Durante sus conciertos con la banda, el artista ofrece música afroamericana enfocada al baile, "por eso ahora es diferente, se podrá disfrutar de un repertorio más tranquilo". Como objetivo de la noche, Turner dice que va "a intentar trasladar esa sensación de cuando estoy solo en casa con canciones que me encantaban en la infancia".

El artista pacense, que lleva "casi media vida" dedicándose a la música, reconoce, refiriéndose a su trayectoria musical de casi tres décadas, que "al final te acabas creyendo tú mismo que tu misión en la Tierra es hacer música y, bueno, intentas justificar tu existencia". Bajo esa premisa deleitará al público del ciclo "Encaja2".

Ciclo "Encaja2"

Espera paciente su concierto Gijón. "Tengo muchas ganas, porque encima Asturias me encanta", reconoce. Además de contar con "buenos amigos", en la ciudad, destaca la "preciosidad de teatro que tenéis, me encanta". Ante su cita de mañana el Jovellanos, el intérprete promete al público una actuación especial e incluso experimental. Como él mismo dice, "es algo que no suelo hacer, eso le da un interés, al menos a mí me parece curioso".