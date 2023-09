El actor Roberto Álvarez (Gijón, 1956) vuelve a su ciudad natal con la obra "Equus", donde encarna a un psiquiatra que deberá tratar a un joven detenido por haberle sacado los ojos con un punzón a los caballos de los que cuidaba. La cita, que tendrá lugar en el teatro Jovellanos, se podrá ver el próximo sábado, día 30, a las 20.30 horas.

–Tras más de un año de gira, ¿cómo están yendo las últimas presentaciones?

–Una pasada la verdad. El domingo estuvimos en Villamuriel, Palencia y fue una cosa exagerada. Es una obra que gusta bastante. Que se acabe ya nos da mucha pena, aún queda Gijón y tres fechas en Galicia para acabar con la gira. Estamos muy blanditos con este fin.

–La sinopsis de la obra pasa de un niño amante de los animales, a un niño que les arranca los ojos, ¿es una obra oscura?

–Para nada. Se podría decir que es un "thriller" ameno y luminoso. Muestra las cosas que pueden afectar a la cabeza de un niño, un cerebro que está aún en crecimiento. Si le sumamos que está sujeto a una educación severa, donde se le añade un aspecto religioso y el mundo de internet, que pueden afectar a un alma pura, tratamos encima un tema que está muy de moda.

–¿Qué ha supuesto para usted meterse en el papel de un personaje con ese cargo tan complejo?

–Fue un reto para mi, claro que sí. El psiquiatra se ve también a través de ese niño. Este lo vive todo con mucha pasión, con una virginidad mental, pero también virginidad sexual. Ahí es donde encuentra la pureza y cierta verdad. La vida del psiquiatra es un desastre, porque él también ha hecho en la vida lo que tenía que hacer, entonces se pregunta quién es él para coser las heridas de este niño. Confieso que me siento y fui un poco como ese niño.

–¿Se identifica con uno de sus personajes?

–Sí. Tuve una infancia digamos dura. Iba a un colegio de curas donde terminé siendo un escrupuloso de la religión. Cuando a un niño le cuentas que va a arder en el infierno si peca de pensamiento o de obra... Conocí todas las iglesias de Gijón, porque me iba a confesar muy frecuentemente. Me afectó en la psique, aunque luego me curó un cura. Lo que Dios te da, Dios te lo quita. El padre de mi colegio me dijo un día, "ya estás curado Roberto, ahora vete a jugar a la pelota". Lo que quiero decir con esto, es que hay ciertos eslabones que pueden romper la configuración de un niño, y eso es de lo que se da cuenta mi personaje desde sus investigaciones y entrevistas con la familia del niño.

–Considerando su propia experiencia de la infancia, ¿fue un reto para usted interpretar al psiquiatra?

–Vi la obra por primera vez cuando tenía 15 años, en el Campoamor. Fue el primer desnudo integral en el teatro. Digamos que fue la época de la preapertura. Tenía un recuerdo muy lejano de la obra, por lo que era una montaña a la que tenía que subir, y eso es realmente lo que a mí me estimula. Hay un monólogo al final, muy cortito, que es una joya teatral, es lo que muchas valoran como lo más bonito que han dicho arriba del escenario, y yo me subo a esto sin dudarlo.

–Carolina África dirige la nueva versión en la adaptación de Natalio Grueso. ¿Cómo ha sido trabajar en esta nueva propuesta?

–Vimos a Carolina Árica en "El cuaderno de Pitágoras", y ahora el futuro del teatro se escribe con su nombre. Salimos todos impactados, su dirección nos impactó a todos. Es uno de los enormes del momento, porque es la persona de moda, entonces tener la suerte de contar con ella, que tiene mucha imaginación y que además sabe hablar con los actores porque es actriz, es increíble. Es una persona llena de emoción.

–¿Qué siente al volver a casa y actuar en el Jovellanos?

–La zona del parque de Begoña es donde pasé toda mi infancia, íbamos a la fila 7 del Jovellanos a ver todas las películas, estuve a punto de comprarme una butaca antes de las reformas, por lo que, todo eso se sube conmigo al escenario.