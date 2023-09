Los canes, listos para volver a San Lorenzo

Muchos son los perros que rondan la playa de San Lorenzo en compañía de sus dueños. Paseos por el Muro, por el Rinconín o por el verde del Náutico. Todos ellos tienen ganas de que llegue el domingo, conscientes de que con la finalización de la temporada de baños podrán volver a corretear por el principal arenal gijonés. "Estamos deseando bajar a la playa y que puedan correr por ahí y pasarlo en grande", reconoce Elena Llaneza, que con su amiga Carmen Grande disfrutaba ayer de un recorrido acompaña por sus canes "Blas" y "Lucas". "Están ansioso", desvela la gijonesa.

Los dueños de las mascotas, en general, aceptan las restricciones durante el periodo estival, pero reclaman espacios "más amplios y delimitados donde llevar a los animales", como sostiene Ainhoa Quintero, cuidadora de perros. "Está genial tener el espacio en la escalera 24, pero al también ir familias, se suele quedar muy pequeña y haber algún que otro lío", defiende.

A partir del 1 de octubre el acceso de canes a la playa de San Lorenzo vuelve a estar permitido, siempre manteniéndose entre las escaleras 2 y 8. Varios gijoneses esperan al fin de semana como agua de mayo para poder "verlos disfrutar del agua y de la arena", expresa María Álvarez con "Seica", su dálmata. Francisco Carbayude, por su parte, paseando a "Cloe" entiende que, durante el verano, "la playa se debe centrar en las personas, pero no puedo ocultar mi entusiasmo por el domingo".

Algunos gijoneses opinan que "aunque fue a las nueve y media de la noche, podrían dejarnos bajar, que ya no hay casi gente", sugirió Víctor Gómez, paseando a "Lady". "El problema es que mucha gente no recoge los restos de sus mascotas y luego pasamos justos por pecadores". A esta opinión se suma Arturo Suárez, que estima que "el problema es que no se puede garantizar la educación y el cuidado de estos perros". "Por eso, entiendo que haya miedo o restricciones a que estén en la playa en temporada alta. Hay que mantener a los perros vacunados y bien educados, todos queremos disfrutar de la ciudad", defiende Suárez, de paseo ayer junto a "Laica", el caniche de su hija.

El Ayuntamiento estableció esta normativa para preservar la convivencia en la playa de San Lorenzo, además de hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los usuarios, ya sean humanos o caninos. "Durante el verano, con tanta gente y con tantos perros como hay en Gijón, sería insostenible convivir todos en la playa", afirma Sara Juárez. "Aunque sean pocos, hay muchos dueños irresponsables que no miran por el bienestar y la educación de sus mascotas", agrega.

Dentro del abanico de opiniones, también hay gijoneses que prefieren "no bajar al perro a la arena", como es el caso de Juan Gómez. "Hay tanto perro suelto, que me da miedo que le puedan hacer algo. Por no hablar del trajín que es luego quitarles toda la arena y demás", defiende este hombre. Otros dueños como Carmen García, aseguran que "a muchos perros no les gusta la playa, tienen muchos otros sitios donde desfogar y estar más a gusto".

Como opinión generalizada, "entiendo que al haber tanta gente en la playa y teniendo en cuenta que los perros no son agrado de todos, se establezcan normas", comenta Javier Álvarez. "De todas formas, se podría gestionar la temporada de verano para compartir esta playa tan enorme entre personas y perros, siempre respetándose mutuamente", resuelve el gijonés ante la reapertura de la playa de San Lorenzo.