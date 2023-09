"Mis conciertos son como pequeños viajes emocionales, es lo que me gusta transmitir"

La cantante Joana Serrat, (Vic, 1983) presentará este domingo su último álbum "Hardcore", en el Teatro Jovellanos de Gijón, dentro del programa "Encaja2". La cita será a las 20.00 horas.

–Estará actuando como la número 100 del programa, ¿qué sentimientos le provoca?

–Estoy muy contenta y muy agradecida. Además, estoy ilusionada con ir al norte, porque no voy tanto como me gustaría.

–¿Qué podemos esperar de su presentación en el teatro?

–La presentación va relacionada con mi último disco "Hardcore", iré con mi hermano Toni a la batería y mi hermana Carla en los sintes. No he tenido ocasión de presentar el álbum en Asturias, y repasar canciones que encajan en el sentido del disco, además de tocar algunas canciones nuevas que he grabado para el disco del año que viene.

–¿Habrá un cambio en cuanto al formato de este concierto?

–Sí, es un formato que me gusta mucho porque es el origen de las canciones, es como cuando las toco en mi casa. Mi hermana le añade esa parte íntima, que deja un resultado paisajístico. Se mantendrá el sello de mis canciones y con estas nuevas dinámicas, acompañaran en un formato más personal.

–¿En qué se traduce ese formato más personal del que habla?

–Desde que saqué el disco, he tenido la suerte de tocar con la banda de cinco personas, con la guitarra eléctrica y el bajo. Digamos que yo me muevo entre esos dos formatos, y el que haré en Gijón, es del recorrido en otro tipo de salas recogidas, más íntimo, aunque en general vaya con la banda.

–Una versión íntima en salas recogidas, ¿cómo se refleja esto en la experiencia para la audiencia?

–Siempre hay una primera parte de expansión, donde giré el disco tocando con una banda de 5-6 miembros, en ese momento el directo es mucho más fiel a lo que grabé en el estudio. Este formato es mucho más distinto, no se va a escuchar como en el LP, hay otras texturas pero respetando. Intentamos reproducir el paisaje sonoro que plasmé en el disco, que tiene mucho sentido en mi proceso emocional que quería contar.

–¿Podría decirse entonces que el concierto es un viaje por sus emociones?

–Totalmente. Mis conciertos son como pequeños viajes emocionales, y eso es lo que me gusta transmitir. Yo espero que la gente se lo pase bien, pero además que experimenten con sus propias emociones. Al final, cuando yo voy a un concierto, busco salir un poco transformada, así que eso es lo que busco hacer yo misma para la audiencia.

–¿Y cómo funciona ese proceso de plasmar su persona y su arte en la música y las canciones que haces?

–La vida sucede, entonces, cuando en ese sentido tengo la necesidad de expresarlo, y de contarlo en mis canciones, expreso una parte puramente artística y creativa donde se busca un sonido. En cada disco he querido plasmar y presentar desde un ángulo sonoro distinto, una búsqueda personal. A la vez es difícil, no creas, separar la parte profesional de la personal. Mi música es ese trayecto en el que he contado mis experiencias a través de las canciones y que han tenido un efecto en mi vida personal, además de un cambio.

–Para este último álbum "Hardcore", ¿cómo influyó ese cambio personal en su música y, además, en su enfoque artístico?–

Yo en 2017 me fui a Texas, y para mí eso fue un renacer, un momento de epifanía y de emoción por muchas cosas en mi vida. "Hardcore" habla de esos horizontes que se presentaron pero hablo ya desde el exilio. Conoces ese paraíso y una vez te sientes expulsado de ese paraíso, la vida y la realidad se imponen. Es muy distinto la vida que una quiere y el contraste con la realidad. Para mí las canciones me ayudan a conocerme mejor , que quiero, en que sitio me siento yo y como me ubico en el mundo, o para entenderme mejor. Es inevitable que las cosas del día a día tengan un efecto. Ahora mismo estoy intentando encontrar un equilibrio entre lo profesional y lo personal, que tengo que controlar yo.

–Respecto a su actuación en Gijón, ¿qué se siente después de tantos años?

–Desde 2014 creo que no venía. Estoy muy contenta con esta oportunidad, porque hay veces que depende del momento, no estamos preparados, y siento que estoy en muy buen momento ahora. Lo que quiero es que la gente disfrute de lo que hago, además en un lugar tan íntimo con el teatro.

–¿Se vuelve una experiencia más especial tocar en lugares más cerrados, pequeños e íntimos?

–Tocar en teatros es un lujo, con la batería y los sintes y las armonías de Carla, logramos ese paisaje sonoro del disco que tanto sentido emocional tiene.