"Gijón Transforma" hace números

Este es uno de los muchos datos que desde el Ayuntamiento se han traslado a los socios de la concertación –UGT, Comisiones Obreras y FADE– para evaluar el grado de cumplimiento del pacto "Gijón Transforma", al que solo queda un trimestre de vida. Un proceso de evaluación que corre paralelo al diseño del nuevo pacto. Ahora ya con un gobierno de derechas en el Ayuntamiento.

Pero no solo de planes de empleo vive la concertación. A la hora de cuantificar las contrataciones realizadas en programas de formación, los informes contabilizan los 60 beneficiarios de las dos escuelas taller ahora en funcionamiento y los 60 de las que estuvieron vigentes hasta el pasado mes de marzo. Entre todas se movilizarán más de tres millones de euros. Otro medio millón se va a cinco proyectos del Joven Ocúpate con 40 participantes.

Un acuerdo entre FADE, CTIC y Gijón Impulsa dio soporte al proyecto Gijón Transforma Digital, que en su convocatoria inicial movilizó a 115 empresas de industria, transporte, construcción, turismo y sector agropecuario para luego sumar 54 adhesiones más entre pequeños negocios de tipología más variada. Esta segunda fase se puso en marcha el pasado junio con la intención de llegar a 120 firmas. El plan de digitalización del comercio tuvo su propio programa bajo el paraguas de la concertación y la financiación de Europa. Y al comercio se vinculó el singular plan de bonos al consumo

A Gijón Impulsa le ha tocado gestionar las acciones de promoción, consolidación y crecimiento empresarial, que tenían una previsión de 25 millones de los 47 reservados para los dos años de vigencia del "Gijón Transforma". Sus acciones han ido desde asesoramientos personalizados a la concesión de incentivos. Se han cuantificado 411 iniciativas empresariales a los que se dio apoyo en su puesta en marcha y 37 proyectos subvencionados a través de medio millón de euros. Son solo algunos ejemplos. Aunque en materia de financiación el eje central fue activar el fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" con una dotación de cinco millones.

Pero a los agentes sociales lo que más les preocupan son los números que no salen en esos informes. Los sindicatos calculan que entre un 15 y un 20% de las medidas –y el dinero– se quedarán sin ejecutar. En algunos casos por problemas en poner en marcha las acciones, en otros por la falta de interés que generaron las medidas entre sus destinatarios, en algunos casos por las largas tramitaciones y, además, por la parálisis en la acción municipal que conllevó el cambio de gobierno tras las elecciones.

Una de las actuaciones que no han llegado a cuajar como estaba previsto es el plan de recualificación profesional, con una dotación de 1,7 millones para cada una de las dos convocatorias previstas. La segunda aún no ha salido y al "Gijón Transforma" solo le queda de vida hasta el 31 de diciembre. Ala convocatoria de agosto del año pasado se presentaron 19 proyecto y se estimaron 15 con un compromiso de contratación de 73 personas, tras el profeso de formación.

Excluir el turismo del pacto divide a Foro y a PP dentro del gobierno local





María Mitre, edil de Hacienda, fue quien planteó en la primera cita del nuevo gobierno con los agentes de la concertación social la idea de que el turismo quedase fuera del próximo pacto. La sugerencia de la forista no sólo sorprendió a los sindicatos. También a su socio del PP, que no parece estar por la labor. No es baladí su posición ya que es la popular Ángela Pumariega quien tiene bajo su responsabilidad tanto la política turística como la concertación al ser la concejala de Economía y Empleo. No es la primera vez que el PP le pone peros a un anuncio de Foro que atañe a sus competencias. No hace mucho el PP afeó la intención de la Alcaldesa de recuperar la renta social.