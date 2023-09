La recogida de la basura subirá un 30% para las familias: de 69 a 90 euros al año

Una subida del 30% en la cuota doméstica y el 33% en el resto que se justifica por el gran incremento de los costes de gestión de residuos que conlleva la nueva normativa estatal y los propios problemas de viabilidad de la empresa. Y una subida que es igual a la presentada para este año por el gobierno de PSOE e IU y que nadie apoyó en su momento. De hecho, PP y Foro –ahora en el gobierno junto a Vox– plantearon enmiendas contra esa subida y a favor de una rebaja del precio de partido. Este 2023 fue año electoral.

El incremento planteado supone, en el cómputo total de un año, pasar de pagar 69 euros a pagar 90 para las familias, que son quienes tienen la cuota doméstica. La anualidad de la cuota industrial pasaría de 78 a 103,80 euros y la de grandes productores de 1.920 a 2.550 euros. Quienes ahora mismo tienen la tarifa reducida pagan 25,20 euros y pasarían a pagar 33,60. La cuota por bimestre, que es como se factura, se queda en 15 euros para el doméstico, 17,30 para el industrial y 425 para grandes productores. Este incremento queda muy lejos de la propuesta de esa congelación general de impuestos, tasas y precios públicos que marca el diseño de las primeras ordenanzas fiscales del tripartito. Aunque ayer mismo la edil de Hacienda, la forista María Mitre, prefería evitar el verbo subir al hablar de Emulsa. "Más que subida es cobrar bien por los servicios prestados", concretó.

El estudio que Emulsa presenta a sus consejeros para justificar esa subida hace hincapié que el incremento de lo que tiene que pagarse ahora a Cogersa por el tratamiento de la basura sin reciclar. Ese impuesto sobre los vertidos no reciclados ha llevado a que los precios de Cogersa hayan subido un 188% entre 2021 y 2023; lo que supone un incremento de 3,2 millones anuales para Emulsa. A ello hay que añadir que los salarios para 2024 subirán un 2,5% y que Emulsa quiere ampliar sus servicios el año que viene y poner en marcha otros nuevos, como puntos limpios de cercanía. Con todos estos datos, y alguno más, a Emulsa le sale para el año que viene una previsión de costes de 19.046.000 euros para el servicio de recogida de residuos urbanos. Y una estimación de ingresos por cuotas de 18.600.00 euros: 12,9 millones en ingresos domiciliarios. Ni con la subida cuadra. El incremento de precios es el eje central del consejo convocado. Pero, además, se presenta una modificación de los estatutos de la sociedad y del código ético.

Mitre descarta incorporar nuevas bonificaciones en las ordenanzas para aliviar la presión fiscal





"Ni incrementos ni bajadas". Un se quedan como están es lo que anunciaba ayer la edil de Hacienda, la forista María Mitre, sobre las ordenanzas fiscales para el año que viene. La forista tiene pensado llevar su propuesta de ordenanzas a la Junta de Gobierno de la semana que viene para su aprobación inicial. Y con ello arrancar la maquinaria de tramitación presupuestaria que marca el final de año en el calendario de trabajo municipal. Más allá de ajustes menores, las primeras ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos municipales del gobierno que conforman Foro, PP y Vox apuesta por congelar lo que ahora mismo hay. Eso supone que no hay incrementos, pero también que no hay descensos. Ni siquiera existe ahora mismo la previsión, reconoció Mitre ayer, de utilizar la vía de las bonificaciones para intentar rebajar esa presión fiscal del Ayuntamiento a los gijoneses que los socios del tripartito denunciaban en sus días de oposición y comprometieron en sus programas electorales. En el propio pacto de gobierno de Foro con Vox se fija, por un lado, la aprobación de un paquete de bonificaciones fiscales para familias numerosas y, por otro, una bonificación del 95% para la plusvalía "mortis causa" y el compromiso de reducir el IBI a lo largo del mandato. Aunque el camino de esa reducción parece que tendrá que esperar como mínimo un año para empezar a transitarse. Esa congelación general que afecta a los impuestos, tasas y precios del Ayuntamiento no tendrá su continuidad en todo el entramado municipal. El Patronato Deportivo Municipal ya dio su visto bueno hace unos días a una serie de incrementos y también está sobre la mesa la subida del 30% en la tarifa de recogida de basura.