El gijonés acusado de haber apuñalado a su vecino en la madrugada del lunes en un garaje del barrio de Montevil quedó ayer en libertad provisional, después de prestar declaración ante el juez de Guardia. Este individuo, de 45 años, defendió que actuó en defensa propia, porque al llegar de trabajar le estaba esperando el otro implicado en los hechos (permanece ingresado, pero estable, en el Hospital de Cabueles) con una cachaba y que al verlo empezó a darle fuertes golpes. Por el momento se le atribuye lesiones agravadas por el uso de arma blanca, sin perjuicio de que la calificación cambie a lo largo de la instrucción del caso. Al herido se le tomará declaración en cuanto sea posible.

El investigado, cocinero de profesión, regresaba la madrugada de autos de su trabajo, en la feria de Agropec, y llevaba encima su colección de cuchillos. Nada más llegar comenzó a recibir “bastonazos” de su vecino, con el que mantenía rencillas desde hacía tiempo. Primero trató de huir, pero como los golpes seguían acabó defendiéndose con uno de los cuchillos que llevaba. Eso sí, en su declaración, este hombre aseguró que no pretendía matar al otro hombre, y que no sabía en qué zonas le estaban hiriendo con el cuchillo. Lo cierto es que de los varios cortes que sufrió el afectado, uno de ellos alcanzó el estómago, lo que motivó que tuviera que ser operado de urgencia en Cabueñes. Ahora está estable dentro de la gravedad, aunque en principio no se teme por su vida.

El atacante tiene 45 años y su víctima, 44. Fueron los propios implicados quienes alertaron de la pelea a la Policía Nacional. El arrestado, en el momento de su detención, ya se encontraba en su vivienda, pero que no opuso resistencia alguna a su detención y que jamás negó lo ocurrido. La víctima, por su parte, fue atendida "in situ" por un equipo de sanitarios que lo trasladó al Hospital de Cabueñes.

Desde el primer momento, también, las autoridades fueron informadas de que entre ambos vecinos –residentes en la plaza de Jacques Yves Cousteau– tenían "rencillas" pendientes y de que la víctima portaba un bastón. La versión del acusado, ahora, incide en esta idea. De hecho, el hombre espera poder denunciar también a la víctima por los golpes recibidos y justificar su respuesta como defensa propia. Aseguró, además, que por las heridas recibidas con el bastón tuvo que ser también atendido en un centro de salud. Por ahora, afronta un posible delito de lesiones agravadas por uso de arma blanca.