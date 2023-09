Los empresarios de Pablo Iglesias, sobre las obras: "No entra nadie, ni siquiera cruzan"

No es precisamente el sonido del martillo percutor el mejor sustituto del susurro del mar o el piar de los pájaros. Su estridente rugido se cuela en las clases de yoga y relajación que imparten en el herbolario Espacio Sano. Y de "zen" tiene poco. "Durante el verano hemos tenido un almacén de obra a la puerta. No entraba nadie. Las ventas han caído a la mitad. Incluso menos. Todavía queda obra, pero al menos han quitado el material de la puerta. Si el comercio local ya está sobre el alambre... Esto nos remata. El Ayuntamiento debe echar una mano", señalan sus dueñas, Ana Sanz y Sara Santos.

Su local es uno de los 79 negocios que hay en la avenida de Pablo Iglesias, cuyas obras de remodelación causan serias molestias desde hace meses. Y que han provocado el cierre de 13 de ellos, tal y como advirtieron representantes estas empresas al gobierno local durante la reunión mantenida este martes. Las máquinas y el polvo inundan la calzada y toman parte de la acera, dejando poco espacio para el peatón. Alonso Gallardo, que junto a su mujer Diamantina Sánchez regente Asber, una tienda de ventanas de aluminio y PVC, habla sin pelos en la lengua: "No entra nadie. Ni cruzan la calle. La gente huye. Esto nos remata. El Ayuntamiento tendía que arrimar el hombro. Lo que se deja de vender, ya no se recupera".

Por este perjuicio, los representantes de estos negocios pusieron encima de la mesa varias propuestas compensatorias como que la cabalgata de Reyes pase este año por la avenida y una iluminación especial y una carpa de servicios en la plaza de toros con motivo de la campaña de Navidad. Bien es cierto que algunas locales, aseguran, no han visto disminuida su actividad por las obras. Es el caso de la administradora de fincas Fincaser. "El cliente es más fijo en este tipo de negocio, no lo pagamos como la hostelería. Sí que es cierto que los clientes tienen un gran problema para aparcar. Y tenemos que ir a hablar por teléfono al fondo del local por el ruido. Creo que la obra marcha lenta y que no tiene sentido que ocupen el lado en el que no se trabaja", cuenta Ignacio Abril, de Fincaser. Inconvenientes similares a los que se enfrenta Eduardo Lavandera, de Piezas de Portátil: "Vendemos a tiendas de informática. Al menos las ventas no bajan, pero es un sufrimiento para la carga y descarga".

Otras posibles compensaciones solicitadas al Ayuntamiento fueron la celebración de actuaciones musicales en dos espacios de la vía, campañas de promoción en mobiliario urbano o el paso de eventos deportivos por la avenida. También la posibilidad de lanzar bonos promocionales u otorgar bonificaciones en las terrazas hosteleras el próximo año. El ritmo para despachar cafés, pinchos y menús del día en la cafetería Punto en Boca ha bajado unas cuantas revoluciones. Ahí sí que la remodelación de la calle ha hecho daño a su caja registradora. "Los ingresos habrán bajado sobre un 30%. Hay clientes con movilidad reducida que no pueden acceder porque la acera es muy estrecha. Espero que desde el Ayuntamiento nos ayuden", desliza el hostelero Alejandro Cárdenas.

El gobierno local expresó su convencimiento a que las finalicen en el plazo previsto. Cuentan con una inversión de 1,4 millones y su duración total desde el comienzo es de nueve meses. Ahora se centran en la zona más próximo a Manuel Llaneza. "Estamos encerrados, pero hay que verlo como una inversión. Llevaban hablando 19 años de esta reforma", reflexiona Jorge Díaz desde su tienda de alta costura. Cada dos por tres tiene que limpiar el escaparate por el polvo. "En un negocio así tiene que ser atractivo. Es un coste y un esfuerzo extra, pero es lo que toca", zanja.