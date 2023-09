Los gestores del Revillagigedo se abren a más cesiones para "proyectos puntuales"

"Por ahora no está encima de la mesa una cesión permanente del Revillagigedo, pero sí estamos abiertos a proyectos puntuales". Así valoró ayer Carlos Siñeriz, director de la Fundación Cajastur, la decisión acordaba por su patronato el pasado viernes y anunciada esta semana por la alcaldesa, Carmen Moriyón, para la cesión gratuita al Ayuntamiento del uso del Palacio de Revillagigedo durante 2024. El acuerdo se concretará con una gran exposición permanente, en principio desde Semana Santa y hasta después del verano, para lucir una selección de parte de los cientos de obras artísticas que integra el fondo municipal y que, por falta de espacio, no suelen mostrarse al público. La Fundación Cajastur, ahora, queda a disposición del Ayuntamiento y de la comisaria de la exposición, Lucía Peláez, a quien ya han hecho llegar su predisposición a ceder también obras de su propia Fundación en caso de que se considere interesante para la muestra. "Nuestra postura siempre estuvo y está en colaborar con las instituciones públicas, tanto con el Ayuntamiento como con el Principado", asegura el responsable.

Que la idea de una cesión a largo plazo no esté ahora mismo encima de la mesa es una visión compartida también por el actual equipo de gobierno, que tal y como señaló Moriyón esta semana, prefiere centrarse en "tejer una relación de confianza" con la Fundación Cajastur y en organizar la exposición. Pero ambas partes afirman que la relación es buena. "El actual gobierno lleva apenas cien días, así que hemos resuelto esto muy rápido. Nuestro patronato lo aprobó lo antes posible. El planteamiento fue que nosotros cedíamos gratis las instalaciones y que el Ayuntamiento se encargaba de todo lo demás. ¿Cómo nos íbamos a negar a algo así?", recalca Siñeriz.

El director asegura, también, que la Fundación sigue "volcada" en facilitar la puesta en marcha de proyectos culturales, pero que la capacidad financiera del grupo no es la misma que hace años. Recuerda, como ejemplo, una muestra que había organizado la Fundación en el Revillagigedo sobre África hace algo más de una década y que acabó costando alrededor de un millón de euros, un importe que es actualmente casi el total del presupuesto anual del grupo: "Pero seguimos haciendo cosas. Hace poco colaboramos con el Principado para una muestra en el Barjola y este año sacamos adelante tres muestras". Ahora bien, el responsable recuerda que "los tiempos han cambiado" y que la capacidad financiera de la Fundación no es la misma que hace décadas. Antes, explica, el mayor presupuesto les permitía, "siempre con prioridad", volcarse con las entidades sociales, pero seguían dedicando un importe importante a la promoción cultural. "Ahora nos centramos en quienes más lo necesitan, pero seguimos interesados en promover la cultura, sobre todo cuando lo que se nos pide es solo usar nuestras instalaciones", explica Siñeriz, que asevera: "Creo que nadie puede reprocharle a esta entidad que no haya dado todo lo que ha podido en cada momento de su historia. Siempre hemos sido honrados con el norte, como debe ser".

Esa filosofía es lo que ha facilitado un acuerdo municipal que ya se había tratado de impulsar en el anterior mandato, con el gobierno socialista, y que acabó bloqueado porque por entonces lo que se le planteaba a la Fundación era una cesión total y a largo plazo, lo que generaría un coste anual de algo más de un millón de euros para el Ayuntamiento. "Está bien que ahora vayamos partido a partido, primero colaborando puntualmente, y si vemos que esto funciona, pues Dios dirá", valora Siñeriz.

La ausencia de una gran pinacoteca local obliga a que la mayoría de las obras del Ayuntamiento duerman en almacenes. Y mientras Lucía Peláez decide qué selección de esas obras quiere exponer en el Revillagigedo, Cajastur ya tiende la mano: podrá sumar a la exposición piezas del fondo privado de la Fundación. "Es una decisión del Ayuntamiento, pero ya le hemos dicho a la Alcaldesa que estaríamos dispuestos a ceder obras si ellos quieren. Estamos aquí para ayudar", concluye el director.