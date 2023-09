Los loteros del premio de la bonoloto: "El ganador quizás aún no lo sabe"

"Puede ser cualquiera, tenemos mucho clientes habituales, pero otros que son de paso", decía ayer Borja Muñiz, administrativo desde hace 30 años de El Búho de la Suerte, la administración de loterías número 5 de Gijón, tras comprobar el martes que uno de sus boletos de la bonoloto había resultado premiado con 183.888 euros. "Es un juego que se vende muy bien, porque es un juego con mucha tradición", explicó el lotero. La administración situada en la calle Palacio Valdés, número 9 ha vendido este año tres gordos. "Este es el premio de segunda categoría en la bonoloto", dijo. El primer premio se fue para Córdoba, con un valor de 2.989.411 euros, dejando el segundo boleto ganador en Gijón bajo los números 16, 10, 2, 4, 08, 45 y 29, complementario 40 y reintegro 1.

"De igual forma que hay muchos clientes diarios, muchos otros hacen apuestas semanales", comentó Teresa Rubiera, trabajadora del establecimiento desde hace tres años. "Igual quien lo ganó no lo mira hasta la semana que viene". A pesar de no saber quién es el afortunado ganador, Rubiera espera que "sea algún cliente asiduo, que siempre presta más". "Lo único que sabemos es que se echó aquí, no de forma online", confirmó Muñiz, que continúa con el negocio familiar que abrió sus puertas en el año 1942.