Las nuevas cuentas de la basura

Un incremento de la factura a pagar a Cogersa en base a un nuevo impuesto de origen estatal es el elemento sustancial que justifica el incremento del 30% en el precio que por la recogida de basura Emulsa aplicará a los gijoneses en 2024. Una subida que supone 3,5 euros más al bimestre en la cuota doméstica, 4,3 en la industrial y 105 en la de grandes productores. Pero, además, a la hora de fijar las necesidades económicas para el año que viene del servicio de recogida de basura se han tenido en cuenta los incrementos de gastos de personal y los nuevos servicios que se quieren implantar. Son las tres patas de la subida.

La factura de Cogersa. La ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se aprobó en abril de 2022 y con ella llegó un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. El coste para los residuos municipales es de 40 euros. Gijón gestiona anualmente unas 80.000 toneladas de basura no seleccionada que van al vertedero de Cogersa. Así que las cuentas son fáciles: la factura es de 3,2 millones. Pero no es solo eso se recuerda desde Emulsa. El nuevo impuesto es un llueve sobre mojado que agranda la diferencia acumulada entre los congelados precios de Emulsa y los incrementos de Cogersa. La comparativa que presenta la dirección de Emulsa pone en relación un incremento de las tarifas de la empresa desde 2005 del 43,8% frente a una subida del 734,4% de lo que cobra Cogersa en el mismo periodo de tiempo. Pero el impacto de la ley no va a quedar aquí. La norma da un plazo de tres años para crear una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria que permita implantar sistemas de pago por generación. Esa será otra batalla.

Nueve millones en nóminas. No son moco de pavo, tampoco, los gastos en personal. La plantilla media del servicio de recogida de residuos urbanos que Emulsa fija para el año que viene estaría integrada por 121 personas: 67 en el turno de día y 54 en el de noche. El listado incluye un encargado, tres capataces, 56 oficiales de primera, 2 de segunda y 59 de tercera o peones. Los costes salariales fijados desde la ley general de Presupuestos del Estado hacen que Emulsa estima en un 2,5% el incremento de salarios al que tendrá que hacer frente el año que viene. Además de un incremento del 8% de plantilla sobre la media de este año. A personal irán, sí o también, 8,8 millones. La partida más importante de un presupuesto de gasto estimado en 19 millones de euros.

Puntos limpios de cercanía: novedad del servicio. Pero es que, además, quiere dar más servicios. Hay varias actuaciones en la mesa. Una de ellas tiene que ver con el incremento de las campañas de concienciación para que los ciudadanos se comprometen con la recogida selectiva. Otras necesidades pasan por incrementar un equipo en el turno de día para la recogida de residuos orgánicos de grandes productores y en áreas de alta densidad de la zona periurbana, otro para completar dos distritos de las recogidas de restos de poda y siega y ampliar en dos equipos en horario diurno el personal que se dedicada al lavado y mantenimiento de los contenedores. Un dato: desde 2015 hasta ahora se han incorporado a las calles de Gijón 3.000 contenedores más pero ningún miembro más al equipo de lavado. Y una novedad de cara al año que viene: puntos limpios de cercanía. El objetivo es contar con un equipo apara implantar este servicio de recogida de residuos especiales que no pueden depositarse en los contenedores de la vía pública.