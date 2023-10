Gijón reivindica a su Policía Local por San Miguel: "Vuestro buen hacer nos inspira a todos"

La gala comenzó, como marca la tradición, rindiendo respetos a compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a quien la Policía Local agradeció su «disposición a unir siempre esfuerzos» en operaciones conjuntas en la ciudad. Este año, recogieron sus diplomas Juan Antonio Pascual Sevillano, capitán de la Guardia Civil y jefe de la Policía Judicial del cuerpo en Gijón, y la inspectora de la Policía Nacional María del Mar Ortega. El resto de compañeros uniformados que se llevaron a casa una distinción pertenecen al cuerpo local, entre ellos, el inspector Marcos Antonio Puente del Valles y los subinspectores Juan Carlos Vidal, Alejandro Medio y Juan Carlos Fuente, así como a otros 27 agentes rasos. Toda la comitiva aguardaba en un lateral del patio del Antiguo Instituto, colocados por orden de llamada, salvo tres compañeros. Eran Daniel León, que aguardaba sentado al fondo de la sala, y Gilberto y Alberto González, que tuvieron que trabajar en su día festivo: los dos policías que guardaban el escenario, flanqueándolo cada uno por un lado, vestidos de uniforme de época. Otros nueve policías que se jubilarán el próximo año se subieron al escenario, de los que Ana Bermúdez de la Vega, subinspectora, se ganó el aplauso más sonado.

En el apartado de reconocimientos a ciudadanos, este año hubo dos homenajes: uno para Paula Fernández, Johan Fernández y Fran Rodríguez, los tres voluntarios que asistieron al agente Daniel León, y otro a Sofía Trabanco y su familia, que han adoptado a dos perros policías en los últimos años. «Ciborg», uno de ellos –el otro, «Thor», falleció por edad–, recibió caricias de casi todos los presentes.

Completaron el listado de reconocimientos Alejandro Catrain (secretario de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias), Margarita Domínguez (responsable de Medicina del Trabajo del servicio mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento) y Mateo García (conductor de grúa de la Empresa Mixta de Tráfico), que facilitó la detención de una conductora que se había dado al a fuga en la avenida Gaspar García Laviana. «Fue hace unos seis meses, y yo lo vi por casualidad. La seguí desde mi coche desde Los Campones y hasta el viaducto de Serín», recordó ayer el premiado, que explicó que en todo momento estuvo en contacto con la Policía para informar de la posición de la sospechosa, que finalmente fue capturada. Margarita Domínguez, por su parte, quiso hacer ayer extensivo su reconocimiento a todo su equipo del servicio, especialmente, a la enfermera Dolores Toyos.

Al margen de las distinciones del cuerpo, dos entidades habían contactado con la Policía para aprovechar la cita de ayer para reconocer a los agentes. Fueron los integrantes del grupo COE 72, los llamados boinas verdes, que entregaron un diploma al comisario Alejandro Martínez Gallo. También lo hizo Jorge Guerrero, responsable de la Federación de Peñas Sportinguistas, que agradeció así la labor del cuerpo por «garantizar siempre la seguridad» de los partidos en El Molinón.

Era la primera gala de distinciones de Nuria Bravo como edil de Seguridad Ciudadana, que dijo estar «muy ilusionada». «En estos primeros meses me habéis hecho sentir como si fuese parte de vuestra familia», agradeció a los agentes. La edil uso un tono más crítico en su discurso respecto a la relación institucional con el cuerpo en la anterior corporación, haciendo referencia a esa «separación» entre el Ayuntamiento y el cuerpo, que llegó a rebelarse con una huelga de bolis caídos ya resuelta. «Vamos a resolver de inmediato, con la ayuda de la concejalía de Hacienda, la falta de efectivos. A todos nos gusta encabezar la lista de ciudades más seguras de España, pero eso no se logra por casualidad», recalcó.

Moriyón, por su parte, aplaudió que la nueva comisaría sea ya «una realidad tangible» y reivindicó «el firme compromiso» del gobierno a solventar la escasez de personal. «En estos tiempos de mayor inseguridad, es cuando más certezas necesitamos. Contáis conmigo, con el gobierno, y con toda la corporación», señaló. La Regidora fue, también, la encargada de leer, uno a uno, los agentes del cuerpo fallecidos en el último año, un gesto que la dejó al borde del llanto y que los agentes camuflaron con un aplauso. Ambas ediles estuvieron acompañadas en el escenario por los portavoces del resto de partidos de la corporación, que ayudaron a entregar los diplomas.

Daniel León Rodríguez, agente de la Policía Local de Gijón, fue arrollado por un vehículo el pasado diciembre mientras trabajaba en una intervención por otro incidente de tráfico. El resultado fue peliagudo: una grave fractura abierta de pierna le dejó en el suelo, incapaz de moverse, y con un dolor insoportable. Pero aparecieron tres gijoneses que de nada se conocían hasta entonces y que no dudaron en ponerse de acuerdo y atender al accidentado mientras la ambulancia llegaba. Fueron Paula Fernández, fisioterapeuta, que pudo comprobar la gravedad de la lesión y supervisar así las actuaciones de Johan Fernández, portero de discoteca, a quien no le tembló el pulso para hacerle un torniquete al agente. Fran Rodríguez, comercial, sujetó la mano del policía y trató de tranquilizarle. «La verdad es que le mentí bastante. Le dije que ya estaban allí los sanitarios y yo a la ambulancia todavía ni la veía al final de la calle», recordó Rodríguez, entre risas, ahora que ya pasó el susto. «Yo venía en coche de trabajar y por instinto, pero también por obligación, me bajé a ayudar», completó Fernández. El agente, que dice estar recuperado «al 50 por ciento» fue ayer agasajado por compañeros y amigos, sobre todo cuando fue ovacionado por todo el público cuando le tocó subir al escenario por su diploma, un gesto que él respondió llevándose la mano al pecho. «No me lo esperaba, me emocionó», reconoció luego. El agente, de 45 años, aseguró que los tres voluntarios «son justos merecedores» del premio: «No dudaron en ayudarme y lo hicieron con mucha humanidad y empatía».