Una Noche Blanca de muchos colores en Gijón: "Es la jornada de gala del mundo de la cultura"

Una explosión cultural. La Noche Blanca inundó ayer las cuatro esquinas de Gijón de arte con una sucesión de exposiciones y espectáculos para todos los gustos y todas las edades. El público pudo disfrutar de 17 "escenarios" con más de 35 actividades. Museos, galerías y espacios públicos se quedaron pequeños para satisfacer las ansias de conocimiento y ocio. "Es una idea fantástica", decían los visitantes a las puertas de los negocios o a pie de escenario.

Las galerías ofrecieron actividades de todo tipo y condición. ATM organizó visitas guiadas por sus exposiciones: "Nuevo Monumentalismo", de Kepa Garraza; y "The boy is absent but not the desire", de Susana Rocha. Por su parte, Aurora Vigil-Escalera celebró lo que para ella es "la noche de gala del mundo del arte". Lo hizo creando un punto de encuentro especial para los más jóvenes con el taller infantil "El bosque de la Maga Colibrí". Los cuentacuentos presentaron la exposición de Francisco Mayor Maese, y los niños tuvieron la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad "y desarrollar ellos mismos su exposición", explicó Vigil. Más tarde, Inés la Maga hipnotizó al público con su espectáculo de magia y sombras chinescas. "Nada más colgarlo en la web se llenó rápidamente", comentó la galerista.

La risa resonó en la Galería Bea Villamarín, donde sketches humorísticos y música se fusionaron en una actuación que hizo que el público se doblara de risa. "Tuvimos que colgar un cartel improvisado de aforo completo durante la actuación", compartió la propietaria. Las conferencias a cargo de Félix Corcuera y Hugo Manso también atrajeron a amantes del arte y la crítica por igual. Además, se organizó una charla sobre Pablo Picasso que mantuvo a los gijoneses "tímidos a la puerta, pero luego se soltaron", añadió Villamarín.

La noche dio espacio al trabajo de las costureras con la exposición "Hilván", en la Galería Espacio Líquido. También un grupo de tejedoras llevó a cabo una performance mientras tejían en medio de la galería. "Nos conocimos en la misma academia y aquí estamos ahora", comentaba Mónica Raimúndez, una de ellas. La música también tuvo su lugar con "Losone", un grupo indie pop, hizo vibrar a la Galería Lasalita con un recorrido a través de sus cuatro discos. Los corazones se aceleraron y los pies se movieron al ritmo de la música. Los talleres no quedaron atrás durante estas jornadas y la galería Llamazares optó por la búsqueda creativa de los visitantes. Catalina Delmiro y Ágeda Ibisate guiaron un taller de estampado que permitió a los visitantes dar rienda suelta a su creatividad. "En unos minutos, hemos conseguido aprender mucho", decía Lourdes Fernández, una de las asistentes. La actividad consistía de placas de gelatina y acrílicos que se convirtieron en herramientas para crear las obras. Luego, una visita guiada por la exposición "El sendero de Dafne" de Cecilia Paredes que derivó en el concierto del asturiano Toli Morilla, con su concierto titulado "Canciones Transgénicas en la Galería". La galerista Dania Llamazares, le describió como un "hito en Gijón".

La Noche Blanca no se detuvo ahí. Los museos también se unieron a la celebración. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición de Muyeres por Rosalía Vázquez Montes recordó la lucha de las mujeres asturianas. "Ya habíamos visto la exposición", enunció Rosa Pajares en la Sala 1 del Antiguo Instituto. "Saber que venía ella a guiar la exposición era algo que no podía pasar por alto", afirmó la gijonesa. Fee Rega cerró la noche con su folk.

Los conciertos protagonizaron la noche. Fue el caso del que acogieron las Termas Romanas, en dos pases alternados a las 21.00 y 23.00 horas. "Llevólu’l Sumiciu" mezcló el folclore asturiano con la música electrónica, creando una experiencia diferente y creativa. "Vimos el pase de las nueve y nos quedamos alucinados", comentó Javier Cuesta mientras hacía una visita por las termas. "Habré venido veinte veces, pero una más no va a hacer daño a nadie", añadió Cuesta.

Para conciertos, el de "Forma Antiqva", en el Museo Casa Natal Jovellanos, que en vez de valerse con un pase, organizó dos. "La Noche Blanca siempre funciona muy bien", comentaba Sonia Sanguino, trabajadora del centro. "Encima con este día, la gente está mucho más animada a entrar", añadió.

La danza tampoco se quedó atrás en el Museo Nicanor Piñole, con la doble actuación de "Danza Raz Dance Projects", inspirados en la obra de Nicanor Piñole. Su pieza original "Corpus", llenó el museo de curiosos espectadores. "Leímos un poco de que iba y teníamos mucha intriga en ello", enunció Sonia Ruíz mientras esperaba el comienzo del espectáculo. La obra trató de plasmar las inquietudes u obsesiones que el autor plasmaba en sus propias obras combinando la pintura y la danza.

El Museo del Ferrocarril llevó en un viaje en el tiempo a los visitantes, explorando los orígenes del ferrocarril asturiano. "Salimos desde el Andén Principal hasta el Andén Natahoyo", explicó Juan Álvarez, uno de los visitantes que descubrieron la historia de la minería, la industria y el ferrocarril en Asturias.

La risa no se quedó atrás, al igual que tampoco lo hicieron las actividades para los más pequeños. El museo de la Ciudadela de Celestino Solar hizo reír y reflexionar con el teatro familiar "Viaje de Tita", de Factoria Norte, que llenó la plaza de familias ansiosas de risa. "Nuestra hija tiene seis años, así que esto le presta muchísimo y a nosotros también", expresó Patricia Prieto durante la función. También el colegio público Pumarín se llenó de familias con los conciertos de "Dolce Terna", un trío que fusiona la voz soprano con un violín y un chelo.

Más museos de la ciudad como el Evaristo Valle ofrecieron visitas guiadas por sus exposiciones, como la de "A través de la luz", que cuenta con obras de Jesús Limárquez, José Magano, José Manuel Poyatos y Rubén Morales. Mientras que el Palacio de Revillagigedo celebró el arte de las mujeres con la exposición "Entre Arte III. El Norte en femenino", que reúne la originalidad de veinticuatro artistas.

La fusión de sonidos fue la protagonista en la jornada de La Laboral con un concierto "de ambiente", con sonidos e imagen del trabajo del hierro. Y, para conciertos, el de la plaza del Instituto protagonizado por el grupo "Quilombo Bacano", que llenó la calle de familias y turistas. La noche se convirtió en un faro de cultura y creatividad que movilizó a toda la ciudad.