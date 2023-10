Una comunicadora de rompe y rasga

A Mercedes Pérez Toraño, "Merche", no se le ha apagado la llama del entretenimiento. Podría decirse que resplandece más que nunca gracias a "Hola taitantos", un canal de YouTube ideado y presentado por ella. Lo llamativo es que el plató donde se graba con móviles es su propia casa, ubicada en el corazón de la parroquia de Ruedes. "Uno de sus puntos fuertes son las tertulias", reza la descripción del espacio, que alberga debates "para todo tipo de personas" sobre "temas cotidianos". En esas grabaciones se sigue contemplando la vitalidad de una mujer con una dilatada trayectoria en los medios locales y para quien la edad no importa. Según dice, es solo una cifra; lo importante está en la mentalidad.

Nacida en Moreda de Aller, parte de su juventud transcurrió en Turón (Mieres), donde su padre Manuel tenía una imprenta. Era la reina de las fiestas. Ataviada para la ocasión, no era raro verla sobre las carrozas dándolo todo. Siempre estuvo muy apegada a su abuela Concha, con quien mantenía una conexión especial. Sus dotes culinarias los aprendió de ella. En muchas ocasiones, se quedaba a comer en su casa de Moreda, donde dio sus primeros pasos a nivel educativo pese a residir en Turón. Posteriormente, estudió en la Escuela de Arte de Oviedo y exploró mundo en París. En la capital francesa, acudía a la Escuela de Bellas Artes y a la Alianza Francesa. Su vena artística se estaba fraguando.

Al retornar, comenzó a trabajar durante un verano en la fábrica de cerámicas de Sargadelos, en Galicia. Una decisión que marcaría su vida, pues fue en aquel lugar donde conoció a su futuro marido, Ángel Rami, que estaba estudiando Arquitectura y fue a realizar un curso estival. En un principio, como en muchas relaciones, la cosa empezó lenta. Pero el tiempo hizo el resto. Al compartir grupo de amigos, pudieron conocerse mejor hasta que surgió el flechazo. La pareja contrajo matrimonio en 1974 en la iglesia de Santa Cristina de Lena, cita tras la que se trasladaron a vivir a Barcelona, aunque no tardaron demasiado en regresar a Asturias. A mediados de la década de los años 70, Gijón se convirtió en su ciudad de residencia. Él montó su estudio de arquitectura. Las mudanzas de ciudad quedaron atrás para siempre.

Toraño tiene un hermano y dos hijos, Eva y Hugo Rami, que han heredado su inquietud y energía. La familia vivió durante años en el paseo del Muro, hasta que, hace poco más de dos décadas, la parroquia de Ruedes se cruzó en su camino. Padre e hijo, también arquitecto, fueron los encargados de diseñar el hogar. Merche deseaba vivir con tranquilidad, alejada del trajín de la ciudad. Y se fue lo más lejos posible dentro del concejo, en un lugar no muy alejado del límite con Siero.

Incombustible, la periodista jamás ha parado de hacer cosas. Dio clases de cerámica y pintura al óleo en el colegio Clarín, donde dejó un grato recuerdo. También hacía collares y pendientes. En los noventa, su vida dio un vuelco al arrancar su andadura en SER Gijón como colaboradora. Se había formado en protocolo, por lo que sus primeros pinitos en la radio los dedicó a charlar sobre ello. Se enganchó y luego llegó la oportunidad de la Televisión Local Gijón, conocida popularmente como TeleGijón, que inició sus transmisiones en 1993. Presentó el programa "Club taitantos", que a la postre le serviría de inspiración para crear "Hola taitantos", su actual proyecto. La dinámica del espacio era similar, con tertulias a las que acudían profesionales para disertar sobre diversos temas de actualidad o interés general. Charlatana como pocas y con el afán de entretener a la audiencia, desarrolló sus dotes periodísticas hasta que decidió abandonar la cadena cuando florecieron los rumores de que cerraría. Por entonces, ya ambicionaba tener el título de periodista. Y, como tenía tiempo libre tras la conclusión de su trabajo en TeleGijón, se lanzó a estudiar en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). Después, realizó cursos relacionados con la comunicación. Uno de ellos, de Dirección Ejecutiva de Programas de Infoentretenimiento en Atresmedia.

Usuaria activa en redes sociales, esquiaba de joven, si bien no ha sido nunca de hacer mucho deporte. Cuida su imagen, tiene gusto a la hora de elegir su ropa y siempre va "arreglada". Sus excompañeros de TeleGijón cuentan que se maquillaba ella misma antes de entrar al plató. Apasionada del chocolate, le cogió un gran cariño a su perro "Teo", al que tuvo durante 13 años y que aún recuerda en algunas conversaciones. Era su "tercer hijo", una mezcla entre labrador y mastín.

En la actualidad, "Hola taitantos", canal creado en agosto de 2022, le ocupa mucho tiempo. No importa. Grabar, hablar y comunicar son los tres verbos que mejor conjuga. Tiene claro que, mientras la salud se lo permita, continuará al pie del cañón, entreteniendo a quienes quieran pasar un saludable rato de desconexión. Tras su pasado en la televisión y la radio, la periodista que comparte profesión y hobby se aventuró sin miramientos a probar el entorno digital. Y mal no le va. Como proclama en su cuenta de Instagram, "ser mayor no es ningún estigma, es la maravillosa consecuencia de seguir viviendo". A ver quién le quita la razón.