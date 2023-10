Tabacalera tendrá una zona hostelera con terraza y acogerá visitas en su almacén

Tabacalera dispondrá de 3.371 metros cuadrados para exposiciones en sus dos plantas en altura y el sótano se destinará a almacén de obras y se podrá visitar en grupos reducidos, aunque finalmente no acogerá la pinacoteca local. Estas son las principales novedades que se recogen en el plan de usos del equipamiento que acaba de elaborar el equipo municipal de Carmen Moriyón y que introduce varios cambios respecto al documento impulsado en el anterior mandato por el PSOE e IU. El texto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se aprobará la próxima semana en Junta de Gobierno. El proyecto también modifica algunos usos de los dos edificios de nueva construcción que se crearán junto a la fábrica. En concreto, para uno de ellos, el más pequeño, se proyecta ahora un espacio de hostelería, que se diseñará con la posibilidad de tener terraza, y que tendrá un acceso independiente, liberando al negocio de los horarios del museo. El otro edificio se destinará, casi en exclusiva, a oficinas municipales, un uso que ya se preveía en el plan aprobado anteriormente.

Los cambios buscan reordenar un equipamiento cultural fundamental para la ciudad, con algunas coincidencias respecto al anterior documento. El plan de usos socialista entendía Tabacalera, que ocupa 8.195 metros cuadrados tras las obras de adecuación, más bien como un centro neurálgico de la cultura local. Para ello, reservaba espacios para artistas, salas de creación y áreas de residencia. Foro ya había anunciado en campaña una hoja de ruta que está ejecutando ahora: liberar dos plantas de Tabacalera para grandes muestras temporales, con obras de grandes pintores, y suplir ese cambio creando una residencia de artistas en el albergue de Contrueces y espacios de creación en los antiguos depósitos de Roces. Mismos usos en distintos espacios.

Blindar la primera y segunda planta de Tabacalera para grandes exposiciones, no obstante, obliga a cambiar también el uso del sótano, que ya no podrá ser la pinacoteca local de Gijón porque se destinará a espacio de almacenaje. A Foro, en cualquier caso, no le gustaba demasiado ese planteamiento y defendió que un sótano no era un espacio "digno" para la pinacoteca. En un futuro ideal, ese lugar consideran que debería ser el Palacio de Revillagigedo. No obstante, para no descartar esta opción definitivamente, el sótano se mantiene en el nuevo plan de usos como almacén tanto para los cuadros a exponer en la fábrica como para obras municipales. Y, aunque ahora se haya eliminado la palabra "pinacoteca" del documento, sí se recoge que el espacio podrá usarse como "depósito y conservación de las colecciones museográficas municipales" y que "se podrán organizar visitas a grupos que permitan conocer este espacio de almacenamiento". Es una visión muy similar a la que planteaba el PSOE, solo que ahora se añade almacenar en este sótano las obras de las muestras temporales a exponer.

A estos dos cambios en el edificio principal, se suma una modificación importante en los inmuebles de nueva construcción. Se proyectan dos, y uno de ellos, el más pequeño, se quiere liberar ahora en parte para usos hosteleros. La ventaja es que la planta baja del edificio, al tener acceso independiente por el exterior, permitiría que el negocio funcionase sin depender de los horarios del museo. También se proyecta un espacio de terraza "que genere una plaza atractiva y viva en la parte alta del recinto". En metros cuadrados, este edificio todavía debe afinarse, porque a los 240 que se preveían inicialmente hay que sumar algunos, porque "se logró la licencia del edificio colindante y el nuevo tendrá que cubrir la medianera que se genera", según el documento. El otro inmueble, de 2.580 metros cuadrados, mantiene la visión original, dejando la planta de acceso como la entrada principal del edificio con aseos, taquillas y una sala de usos múltiples, y destinando la planta baja y la primera para oficinas municipales.

La antigua fábrica de Tabacos, tras su obra de ampliación, se convertirá en un complejo cultural para el que se busca ahora un encaje que permita cierta versatilidad. Que pueda haber un acceso exterior e independiente de la zona hostelera ya permitirá la explotación de este espacio fuera del horario habitual del museo, y esta misma idea se pretende aplicar también a la antigua iglesia. En el nuevo plan de usos ya no se denomina Espacio Escénico Tabacalera, pero el modelo es muy similar al que había aprobado el anterior gobierno en 2020. Por ejemplo, ya no se detalla reservar un lateral para camerinos, pero sí se destina el espacio íntegro, de casi 450 metros cuadrados, a crear una gran sala "para diferentes usos culturales, que van desde exposiciones, intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales, performance, actuaciones teatrales, musicales o danza". Se concibe, así, como "un espacio multifuncional que se adaptará a la celebración de eventos de pequeño y mediano formato", con "especial atención a las propuestas emergentes y novedosas surgidas desde el tejido cultural local". Y lo más importante: "La entrada independiente por el antiguo coro permitirá su funcionamiento independiente". Es decir, la antigua iglesia barroca tendrá su propio acceso, mediante rampa y por la plaza Arturo Arias, que le hará funcionar como una sala independiente, ganando entidad.

El resto de la planta baja, que ocupa en total 2.600 metros cuadrados, se mantiene como el futuro Museo de Gijón. En ningún momento se planteó cambiar esto: que el espacio tenga un pozo romano, restos del antiguo claustro y las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos condiciona a usar el espacio como un repaso a la propia historia de la ciudad.

Sobre destinar dos plantas a grandes exposiciones temporales, el nuevo plan de usos recoge que podrán ser tanto muestras de producción propia como coproducciones y exposiciones itinerantes "y que formen parte de circuitos nacionales e internacionales". La idea es "mostrar importantes colecciones públicas y privadas" y hacer de Tabacalera "un nuevo espacio de referencia en el ámbito cultural español". Para ello, se indica que el futuro proyecto de obra tendrá que permitir "la mayor superficie posible en paramentos verticales" y condiciones de iluminación, ventilación, sistemas de seguridad y climatización adecuadas.

Proyección internacional

El documento señala que esa solución de obra debe ser "versátil", para que puedan habilitarse grandes muestras en espacios diáfanos, pero también áreas más cerradas y oscurecidas en caso de que parte de las obras artísticas sean proyecciones de vídeo. "La ciudad hoy en día carece de espacios expositivos de estas características", recoge el plan, que señala que esto permitirá "presentar una nueva programación" cultural "a la que hasta ahora la ciudad no había tenido acceso". Y añade que "las posibilidades, los relatos y discursos" de los proyectos locales "se ampliarán enormemente" con este nuevo espacio. El futuro de Tabacalera, además, surge "con una clara vocación de proyección internacional", y se tratará de crear un programa específico para el inmueble que permita dar con un abanico de proyectos "diverso" e incorporando todas las disciplinas artísticas posibles. Se tratará de que parte de las exposiciones temporales surjan "en colaboración con museos nacionales e internacionales". Se entiende que, si Tabacalera se cuela en estos circuitos expositivos, una muestra temporal que se exponga en itinerancia en otras ciudades será también candidata a exponerse en Gijón. Además, se crearán "actividades paralelas de carácter divulgativo" para distintos tipos de público con cada proyecto.

En el edificio que se destinará a oficinas municipales también se salva otra idea del anterior proyecto socialista en la planta de acceso: una sala de usos múltiples, con aforo para 400 personas, que se entiende como ideal para albergar ciclos de conferencias y proyecciones de cine, aunque también podría albergar congresos no muy concurridos y conciertos. Ambos planes, el del anterior gobierno y el del tripartito, justificaban esta medida en la carencia actual de la ciudad de espacios culturales de tamaño mediano. En las otras dos plantas de oficinas, se calcula que se podrán crear unos 80 puestos.

Tabacalera busca crear "una nueva programación de proyectos" hasta ahora ajenos a Gijón por falta de espacio y que se "renovará periódicamente" para dinamizar el casco histórico. El nuevo plan de usos, que se aprobará esta próxima semana en Junta de Gobierno, permite mantener por ahora el plazo que barajaba Foro: terminar la licitación del proyecto en enero. Después, quedan unos tres años de obra y una inversión de unos diez millones de euros. Antes, en la Semana de los Premios, la vieja fábrica abrirá de manera excepcional para acoger una exposición sobre el escritor Murakami.