Aplauso del sector cultural al plan para Tabacalera, con recelo del área hostelera

A las entidades culturales "no les suena mal" la nueva hoja de ruta para Tabacalera, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, aunque lamentan el retraso del proyecto definitivo para un inmueble que, consideran, podría estar ya abierto al público si se hubiese logrado un consenso desde el inicio. El futuro de la antigua fábrica de tabacos se desbloqueará mañana en Junta de Gobierno con la aprobación del nuevo plan de usos, que libera las dos planta en altura del edificio para grandes exposiciones, salva en parte el posible uso del almacén como espacio de visitas guiadas de cuadros y proyecta un espacio hostelero con terraza en uno de los dos edificios de nueva construcción, tal y como se recoge en el documento cuyo contenido detalló ayer este diario. El trámite pondrá en marcha el proyecto de obra, que al no variar de manera sustancial podrá servirse de los pasos que se había dado ya en el anterior mandato, y que podría licitarse el próximo enero. Mientras, la federación vecinal y la asociación de vecinos de Cimadevilla insisten en la necesidad de incluir a los residentes locales en la redacción del proyecto definitivo, que a su juicio debe reservarse espacios para usos vecinales. "No creo que Cimadevilla necesite más bares o restaurantes", comenta también Manuel Cañete, líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana.

Orlando Moratinos señala, en nombre del Foro Jovellanos, que su entidad valora el proyecto de Tabacalera en un contexto más amplio, con la Casa Natal y la cesión del Revillagigedo en el barrio Alto: "Es una idea excelente la de crear en la cuna de la ciudad un núcleo desde donde se pueda transmitir, tanto a los gijoneses como a los visitantes, nuestra riqueza artística y pictórica en estos espacios". El Foro considera que Cimadevilla podría convertirse "en un núcleo cultural similar al del barrio del Prado de Madrid, al del entorno del Guggenheim de Bilbao o al naciente de Santander", y que eso permitiría que Gijón se incluyese "en los grandes itinerarios europeos, base del nuevo turismo de calidad donde ahora está la vanguardia". "El integrar un hotel de referencia como el de la antigua sede del Puerto es esencial para ello", añaden.

La oposición critica un plan "para turistas" y urge un centro municipal

El modelo de centrar Tabacalera en grandes muestras temporales de grandes pintores "es un acierto" que el Foro Jovellanos acepta "sin cortapisas", pero la entidad, además, recuerda que el plan de Tabacalera se enmarca en otro eje cultural que proyecta una residencia de artistas en el albergue de Contrueces –un espacio donde "se puede crear en paz, pero dentro del ambiente de la ciudad– y espacios de creación en los antiguos depósitos de Roces, que permitirían "poner en uso" un enclave "con un gran valor arquitectónico".

Desde el Ateneo Jovellanos, su responsable, Álvaro Muñiz, también avala el plan de manera íntegra y coincide en que "es un proyecto que se liga" a una hoja de ruta más ambiciosa y que articula espacios para que, junto al Revillagigedo, parte del fondo artístico municipal pueda ver la luz: "Que todo ese fondo esté almacenado no quiere decir que no esté bien cuidado, pero no es lo mismo. En el fondo, es sustraer patrimonio a los vecinos de Gijón, que en su mayoría no saben lo que tenemos. No lo sé ni yo, estando en el Ateneo, así que...". Aclara también Muñiz que, para él, el nuevo plan de usos no implica un nuevo cambio en la hoja de ruta, sino que "retoma la esencia real del proyecto" y que en su opinión fue "cercenado" en el anterior mandato. "El anterior plan de usos solo sirvió para perder el tiempo durante cuatro años", asegura.

Pedro Roldán, de la Sociedad Cultural Gijonesa, aporta algunos matices. Reconoce que "la idea general del plan" de Tabacalera es "una música que suena bien", pero entiende que el proyecto tiene todavía pendiente ver cuál será el encaje de las asociaciones vecinales y aquellas vinculadas a la cultura. "Si queremos que sea un proyecto para toda la ciudad, hecho en falta que hasta ahora ni siquiera nos hayan citado a una reunión para explicarnos en detalle la idea", señala. A su juicio, "cualquier proyecto debe hacerse de la manos de los distintos actores implicados" y pone como ejemplo la Escuela de Comercio. "No se tuvieron en cuenta ciertos detalles, y por eso hoy hay limitaciones por el tema de horarios. Los fines de semana, salvo por cosas concreta, que es cuando se abarrota, no abre, porque no hay trabajadores. Hay que pensar ya qué personal vamos a poner ahí para ponerlo a funcionar", sugiere. Sí avala que el nuevo plan de usos incluya una sala de usos múltiples para hasta 400 personas y que ceda un protagonismo especial a la iglesia, que tendrá una entrada propia para independizarla del inmueble y poder hacer, por ejemplo, conciertos fuera del horario del museo.

Cañete, por su parte, añade que "lo importante es acometer de una vez por todas" el proyecto y considera como reto pendiente y "primordial" encajar en el plan de usos "las necesidades vecinales" para que el inmueble "sea de toda la ciudad". Sergio Álvarez, presidente vecinal de Cimadevilla, recuerda que su grupo ha atendido a todos los procesos participativos que se les ha solicitado y considera que "no es cuestión de que espacio va a tener el barrio en el edificio, si no de q espacio ocupará el edificio en el barrio y que capacidad de transformación va a tener". Por ahora, cree que "todo apunta a una medida más añadida para contribuir a la "turistificación" del barrio, con el uso de un edificio a usos hosteleros", pero señala quee la zona "tiende la mano" para dar con un proyecto común.

La oposición municipal entiende el nuevo plan de usos de Tabacalera como un proyecto "pensado para los turistas y no para los gijoneses" y urge que el proyecto incluya espacios para los vecinos, algo que se podría lograr reservando parte del espacio para un centro municipal. Desde Izquierda Unidad reprochan que tanto el negocio hostelero con terraza como el modelo de grandes exposiciones son "meras estrategias de promoción turística de la ciudad" y no de dinamización del propio barrio de Cimadevilla, desde Podemos consideran que el nuevo plan de usos es "decepcionante" porque "no atiende a la reivindicaciones vecinales" y desde el PSOE consideran que el nuevo documento "es muy similar al del anterior gobierno socialista con un aderezo lanzado en campaña" pero que está por concretar. Dudan, también, si la idea de crear en Tabacalera grandes exposiciones, en parte vinculadas a muestras temporales de grandes colecciones privadas, es una idea realmente factible.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, considera que el nuevo plan de usos que se aprueba mañana "se hace de espaldas a Cimadevilla y sus vecinos e insiste en un modelo que va a contribuir aún más a la turistificación del barrio". Considera el concejal que esta nueva hoja de ruta "tampoco resuelve el problema que existe con la colección artística municipal y la falta de espacios para su almacenaje y exposición", un extremo que se trataba de resolver en el anterior plan de usos reservando el sótano como espacio visitable. En el nuevo documento, la idea es que ese sótano albergue las obras que se vayan a exponer en Tabacalera, pero el gobierno no se cierra ninguna puerta e incluye en el documento la posibilidad de que la sala se pueda abrir a visitas, sobre todo a grupos reducidos.

En cualquier caso, Suárez Llana defiende "un modelo de desarrollo económico sostenible y singular" en el barrio Alto que se vincule a "la promoción de las industrias creativas y culturales" y que ayude a establecer "sinergias con las enseñanzas artísticas y otros proyectos culturales de la ciudad, como LABoral Centro de Arte o el FICX". Esa visión se contemplaba en el plan de usos del anterior mandato con la reserva de espacios para aulas de creación y zonas de residencias de artísticas. Esas áreas ahora se suprimen para hacer hueco a las dos plantas expositivas, pero Foro entiende que suple ese cambio con sus otros proyectos culturales en marcha. Suárez Llana, sin embargo, defiende que "Xixón no necesita un Centro Botín o un Centro Moriyón", sino "espacios polivalentes y colaborativos que fomenten la creación artística y cultural y lo hagan de una manera abierta al barrio y a la ciudad"

También Olaya Suárez, edil de Podemos, se muestra crítica con los cambios planteados, sobre todo por incluirse un espacio de negocio hostelero en uno de los dos edificios de nueva construcción. "Los edificios públicos deben destinarse a dar servicios y disfrute a la ciudadanía, no a montar negocios como hay a miles para enriquecer a algún empresario", reprocha. A juicio de la edil, "no se respeta ni la participación ciudadana como decían, porque en ningún momento se contemplaron usos hosteleros en el proceso participativo, ni las reivindicaciones vecinales que pedían para Cimavilla un espacio municipal como tienen otros barrios". Reprocha la concejala que "otra vez los intereses de Otea están por encima de los vecinales", y tilda como "preocupante" un modelo cultural " en el que solo hay hueco para las exposiciones vistosas y la creación es desplazada a zonas residenciales con promesas muy difusas", en referencia al proyecto de residencia artística en el albergue de Contrueces y los espacios de creación de los antiguos depósitos de Roces.

Carmen Eva Pérez, edil socialista, cree que la modificación "es otro perfecto ‘a modo de ejemplo’ de Carmen Moriyón", un término que su partido usa para definir, a su juicio, cambios de versiones de Foro desde la campaña electoral hasta ahora. "En el año 2017, presentaba un plan de usos para Tabacalera en el que decía que renunciaba al museo y ahora se contradice y presenta un proyecto muy similar al del anterior gobierno socialista con el aderezo lanzado en campaña de poder traer exposiciones temporales de coleccionistas con los que ni siquiera ha hablado", reprocha. Pérez acusa también a la forista de "decir que quiere que sea una acción dinamizadora de Cimadevilla pero sin tener en cuenta las peticiones que hicieron los vecinos y vecinas en el proceso participativo". Y señala: "Resumen: Moriyón se deshace en promesas queriendo hacer ver que de todo se habla para que nada se mueva. Marca Foro".