"Buena parte de nuestras llamadas de emergencia son de mayores que se sienten solos"

En el marco de sus proyectos de teleasistencia, Cruz Roja impulsó en Gijón el año pasado un plan con personas mayores que viven solas que ahora utilizar las asistentes de voz de Amazon (el dispositivo Alexa) para videollamar a familiares, escuchar música, acceder a información en internet y consultar sus citas médicas. Y los resultados de este plan serán uno de los temas que se aborden hoy durante la jornada de mayores prevista en la Escuela de Comercio a partir de las 11.00 horas, con Carlos Capataz, responsable del área de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja, como ponente.

–Más allá del botón rojo al cuello, quizás no sean aún muy conocidos los dispositivos que se usan para acompañar a la gente mayor.

–Existen dispositivos básicos, como ese botón que todo el mundo conoce, y que sigue siendo útil porque asegura a la persona que alguien va a responder en una situación de emergencia. Los asistentes de voz como Alexa son otro concepto, porque no están pensados para emergencias, pero son muy relevantes en dos aspectos: ayudar a reducir la brecha digital y encontrar un espacio donde la persona pueda acceder a información y comunicarse con seres queridos.

–¿Es más fácil romper la brecha digital con asistentes de voz?

–Una usuaria nos dijo que ahora podía gobernar internet usando la voz, y es así. Si quieren saber qué tiempo hace, no es lo mismo tener que coger el móvil, abrir un navegador y entrar en una página web que decir en alto: Alexa, ¿qué tiempo hace mañana?

–¿Estos asistentes virtuales son el primer paso de una nueva era? Ahora hay dispositivos muy avanzados, robots con forma humana que pueden interactuar con la persona.

–El dispositivo puede ser una pantalla, un altavoz o un robot humanoide, pero detrás está la inteligencia artificial. Y de ella se puede hacer un mal uso. En realidad, la tecnología es neutra, ni buena ni mala, y es el ser humano quien hace cosas buenas o malas con ella. Creo que los asistentes virtuales son un paso adelante en la atención de personas vulnerables, pero también creo que hay que hacerlo de manera ética. En nuestro caso, estamos reservando hasta el extremo los datos personales de los usuarios. Incluso más de lo que marca la ley.

–¿Y no hay cierto peligro de que un anciano con una Alexa en casa acabe por sentir que ya no tiene que salir de casa?

–Cuando hicimos la investigación sí es verdad que vimos que las personas mayores tienen comportamientos diferentes del resto de consumidores con este dispositivo. Yo tengo una Alexa y le digo que apague o encienda la luz, pero no le doy los buenos días ni le digo que está muy guapa. Muchos de nuestros usuarios, sí, pero porque les hace mucha gracia que les responda. Para ellos es un juego. Además, nuestro modelo no va por ahí, porque el contacto humano con nuestro voluntarios sigue siendo clave. Nuestros voluntarios no van a ser sustituidos por Alexas.

–¿Les preocupa hoy ya más la soledad de mayores que las caídas en domicilios?

–Un porcentaje altísimo de avisos del botón de emergencia que comentábamos antes no se deben a emergencias, sino a personas que sienten la necesidad de hablar con otro ser humano. Nuestra idea es utilizar la tecnología sin descuidar las actividades presenciales.