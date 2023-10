Cine para conservar los océanos

La segunda edición del Wild Oceans FilmFest, que se extiende desde ayer hasta el próximo sábado 7, ha llegado al Bioparc Acuario de Gijón con la misión de fusionar el arte cinematográfico con la conservación marina. Este evento promete una semana llena de documentales, obras plásticas y charlas que conciencian sobre la belleza y fragilidad de los océanos.

"Montar algo así parece sencillo, pero no lo es", comenzó Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario de Gijón, durante la presentación del festival. "Es una cita humilde, pero este año duplicamos el número de participantes en el festival", contando con 406 producciones de 68 países, añadió. "Me di cuenta de que todos los mensajes conservacionistas iban a gente que le interesaba la conservaación", explicó Fernando González, director del Wild Oceans FilmFest. "A mí me interesa la mayoría de la población a la que le importa un pepino" agregó.

Entre los artistas destacados del festival se encuentra Kiku Poch, cuya exposición de pinturas inspiradas en el mar se podrá visitar durante todos los días del evento. "Son del mar Mediterráneo, del Rojo y de Maldivas", informó. Respecto al programa, cada tarde, hasta el 5 de octubre, se proyectarán a las 18.30 los documentales elegidos del concurso. Acto seguido, se llevarán a cabo coloquios con expertos en conservación para analizar las proyecciones previas. El viernes 6, a las 19.30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios y el sábado 7, a las 12.30 horas, como punto culminante, la limpieza del puerto deportivo. "El objetivo es captar a esa gente que, incluso viviendo en la costa, está de espaldas al mar", expresó González.