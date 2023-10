Emtusa necesita más dinero municipal para cuadrar cuentas pese a crecer en viajeros

Emtusa sube viajeros, pero no ingresos. Una realidad que lleva a la dirección de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, ahora presidida por el edil forista Pelayo Barcia, a calcular que se necesitará una aportación extraordinaria de casi medio millón de euros –en concreto 491.100 euros– del Ayuntamiento antes de que acabe el año para poder equilibrar las cuentas. De hecho, para poder cerrarlas con un pequeño pero positivo resultado de 68.630 euros. Esas esos las estimaciones que se incluyen en un informe a presentar a los consejeros de Emtusa en la reunión prevista para el próximo día 9. Misma reunión donde va la presentación de ese plan de renovación de la flota que conlleva una inversión de 23,4 millones hasta 2027 para la adquisición de 37 autobuses y donde van los pliegos para la compra de los cinco primeros. Un gasto inicial de 2.260.000 euros que se financia con los fondos que el Ayuntamiento ya tenían comprometidos para una operación similar vinculada a un proyecto de fondos europeos que no se consiguió. El trasvase de este dinero a Emtusa no necesita de una modificación presupuestaria.

La rebaja del 50% en el precio de los viajes con tarjeta en base a un acuerdo estatal para potenciar el transporte público tras el descalabro de usuarios que trajo la pandemia es la razón de que el incremento de viajeros no tenga una correlación en los ingresos directos de Emtusa. A fecha del 30 de septiembre, los 14,5 millones de viajeros registrados ya suponía un incremento del 27,8% sobre el año pasado y del 2,78% sobre el de referencia, que es el 2019 previo a la pandemia. Pero es que la diferencia entre los 1,50 euros del billete sencillo y los 38 céntimos del viaje con tarjeta –menos aún para jóvenes, mayores o usuarios de abonos temporales– ha hecho que el 92% de los viajeros utilicen algún tipo de esostítulos de viaje bonificados. Una cifra histórica. Así que aunque Emtusa fijó en su presupuesto una cifra de negocio de 10,1 millones la previsión que tiene ahora de cierre es de 7,1 millones. Un desvío en negativo de 3 millones que se equilibra en gran parte con el hecho de que la compensación por la bajada de tarifas –un 30% lo compensa el Ministerio de Transportes y el otro 20% el Ayuntamiento– pasa de un presupuesto inicial de 2,3 millones a uno final de 5,2 millones. Así que el desequilibrio final en negativo se queda en 202.079 euros. No es el único cambio sustancial entre lo previsto y lo que ahora se estima como realidad de cierre del año presupuestario. En el listado de buenas noticias está la reducción de 726.000 euros en el gasto estimado por el precio de combustible y en el de malas un incremento del gasto de personal de algo más de un millón de euros por varias circunstancias. Aunque la más costosa, un imprevisto de 640.700 euros, fue la necesidad de mantener a los 29 conductores contratados a mediados de 2022 para cubrir un pico en la demanda del servicio y compensar el alto índice de absentismo. Todas estas desviaciones justifican para la dirección de Emtusa esa aportación extraordinaria de 491.100 euros que se le pide al Ayuntamiento como socio único de la empresa. Cifra estimativa que, se advierte a los consejeros, depende de que en lo que queda de año no suba el precio del gasóleo y no haya alteraciones significativas en la factura de la luz. Esa aportación extraordinaria eleva a 12.491.100 euros el total de las subvenciones a la explotación que recibirá este año Emtusa del Ayuntamiento sobre una previsión inicial de 12 millones. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento también ha tenido que poner dos de los 5,2 millones de compensación a Emtusa por la aplicación de rebaja de tarifas. Así que la dependencia de la empresa de las arcas municipales es más que importante. De cara al año que viene toca ver que decide el gobierno de España, cuando lo haya, sobre el mantenimiento o no de esas tarifas reducidas. Algo por lo que está esperando el Ayuntamiento de cara a presentar su propuesta de precios y ver las condiciones con las que elaborar el presupuesto del año que viene. En cuanto a la inversión para la renovación de flota, el grueso de su financiación, casi 15 millones, será un préstamo bancario avalado por el Ayuntamiento a suscribir a principios del año que viene. Las cuentas de Emtusa (2023)

Ingresos tarifarios . El presupuesto de 2023 calculaba una cifra de negocios de 10.161.800 euros. La previsión de cierre llega a los 7.109.814,35 euros lo que supone una diferencia en negativo de 3.051.986 euros

. El presupuesto de 2023 calculaba una cifra de negocios de 10.161.800 euros. La previsión de cierre llega a los 7.109.814,35 euros lo que supone una diferencia en negativo de 3.051.986 euros Subvenciones a la explotación . Aquí la previsión de cierre es de 18 millones sobre los 14,9 presupuestados para el año. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una. El Ayuntamiento tenía una dotación aprobada de 12 millones a la que se pide sumar ahora 491.100 euros para cuadrar las cuentas. Dos. En un principio la compensación por la rebaja tarifaria era asumida solo por el Ministerio de Transportes, era del 30% y de seis meses así que se presupuestaron 2,3 millones al diseñar el presupuesto de Emtusa para este año. Al final la rebaja se ha prolongado todo el año año y a la aportación estatal se sumó otro 20% del Ayuntamiento para conseguir que el viaje costará la mitad. Eso supone que la subvención del Ministerio pasó de 2,3 a 3,2 milloens y que el Ayuntamiento sumó otros dos millones por esta vía.

. Aquí la previsión de cierre es de 18 millones sobre los 14,9 presupuestados para el año. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una. El Ayuntamiento tenía una dotación aprobada de 12 millones a la que se pide sumar ahora 491.100 euros para cuadrar las cuentas. Dos. En un principio la compensación por la rebaja tarifaria era asumida solo por el Ministerio de Transportes, era del 30% y de seis meses así que se presupuestaron 2,3 millones al diseñar el presupuesto de Emtusa para este año. Al final la rebaja se ha prolongado todo el año año y a la aportación estatal se sumó otro 20% del Ayuntamiento para conseguir que el viaje costará la mitad. Eso supone que la subvención del Ministerio pasó de 2,3 a 3,2 milloens y que el Ayuntamiento sumó otros dos millones por esta vía. Gastos de personal . Diferentes consideraciones han llevado a que esa factura se incremente en un millón para alcanzar los 18,4 millones. A cambio se estima un ahorro de 726.000 euros en los gastos presupuestados por el precio del gasóleo.

. Diferentes consideraciones han llevado a que esa factura se incremente en un millón para alcanzar los 18,4 millones. A cambio se estima un ahorro de 726.000 euros en los gastos presupuestados por el precio del gasóleo. Cierre presupuestario. Si el Ayuntamiento da la aportación extraordinaria de 491.100 euros se conseguirá un cierre en positivo por 68.60 euros.