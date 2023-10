El italiano cautiva en su estreno en la Escuela Oficial de Idiomas

A Graciela Peña le llegó la noticia cuando ya se había matriculado en Oviedo. "Cambié rápidamente y me apunté en Gijón. Soy profesora, quiero ir un año a Roma y necesito la acreditación. Era necesario que se impartiese", explica. Peña forma parte de los 75 alumnos, repartidos en tres grupos, que iniciaron ayer sus clases de italiano en la Escuela Oficial de Idiomas. Es el primer curso que se oferta este idioma, una vieja demanda que se ha visto cumplida, para satisfacción de alumnos y profesores. "Llevábamos muchos años solicitándolo y por fin han atendido nuestra demanda. Y el respaldo de la gente se ha notado. Esperemos seguir creciendo y subiendo de niveles en años posteriores", comenta Loli Fernández Gavela, directora del centro, que ayer celebró su primer día de curso.

Cerca de 1.500 alumnos se han inscrito para el inicio de las clases en los cuatro idiomas que se oferta en este centro, aunque la matrícula sigue abierta, y se espera que se puedan unir todavía unas 300 personas más. En total, 28 profesores (18 de inglés, 4 de alemán, 5 de francés y 1 de italiano) son los que están al frente de los diferentes grupos, con la citada novedad del italiano, que ya ha obligado a que se ponga en marcha en los próximos días un cuarto grupo, con cabida para otros 25 alumnos. "El italiano es muy cercano al español, muy amigable, en pocos meses ya vas a notar que puedes manejarte, la compresión oral es mucho más fácil", relata Mónica García Bullón, profesora con una década de experiencia, que ya ha estado en centros de Castilla–La Mancha, Andalucía y Castilla y León, y que ha llegado a Gijón este año desde Valladolid para dirigir por el momento a un centenar de alumnos. "Lo afronto con mucha ilusión y responsabilidad, quieras o no esperan de ti que el departamento siga adelante, y que siga habiendo tanta afluencia de público", subraya la docente.

Son unos 25 alumnos los que integran como máximo cada grupo. El inglés sigue siendo el que más adeptos tiene en la Escuela Oficial de Idiomas. Pero muchos, como el caso de la artista Cynthia Díaz, optan por probar otras lenguas. "En Formentera, estudié inglés, francés y alemán. Y ahora aquí me animé por el italiano. Considero que es uno de los idiomas más fáciles para comunicarnos entre nosotros", afirma. "Debería haberse ofertado aquí en Gijón mucho antes, pero lo bueno es que ya lo tenemos por fin", añade esta alumna, que también quiere sumergirse en el italiano por dos motivos: "Es el país al que más he viajado y por el tema de la pintura tengo clientes italianos y me viene bien".

La primera jornada de curso en la Escuela Oficial de Idiomas discurrió con las clases de bienvenida, las consultas para localizar loas aulas y los nervios de muchos por afrontar una etapa interesante en la que van a sumergirse en un nuevo idioma o profundizar en el que ya tienen unas nociones básicas. "Estamos muy ilusionados como siempre por un nuevo curso, pero más por poder oferta un idioma nuevo. Atrae más, es más apetecible y se está notando", cuenta Marisol Suárez, adjunta a la jefatura de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón.