La ordenanza de Bienestar Animal se revisa para adecuarla a la nueva normativa estatal

La necesidad de ver el impacto de la nueva ley de Bienestar Animal sobre la ordenanza en tramitación en el Ayuntamiento es uno de los asuntos a los que tendrá que hacer frente el edil popular Rodrigo Pintueles, que incluye las competencias sobre bienestar animal dentro de su concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Pero, además, el edil ya ha tomado la decisión de reformular el reglamento del consejo sectorial de Bienestar Animal para favorecer la participación en ese foro de más entidades animalistas y en representación de otros grupos de animales, al margen de gatos y perros como las mascotas más habituales. Son dos de las acciones en las que se centra ahora el trabajo del área municipal de Bienestar Animal.

La entrada en vigor de la ley llega para Gijón justo en el momento en que deben analizarse las alegaciones presentadas al borrador de la ordenanza –una labor que dejó empezado el anterior equipo de gobierno y que le roca rematar a éste– así que el trabajo se hará a dos bandas para que la ordenanza definitiva atieneda aquellas alegaciones que se estimen y defina un texto final que no choque con lo que marca la normativa estatal.

Ahora mismo se está pendiente de un informe sobre las nuevas obligaciones y competencias que la ley atribuye a la administración local para empezar a trabajar en esa vía. Al margen de las obligaciones que la ley fija para los dueños de mascotas –desde no dejarlos más de tres días solos sin supervisión o uno en el caso de los persos o que no puedan dejarlos aunque sea atados a la puerta de una tienda– hay otras que implican a las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya sea en su ejecución o vigilancia. Una de las cosas que quiere tener claro Pintueles es el coste en la parte que le toque al Ayuntamiento de aplicar esa ley. Un coste en recursos económicos pero también en recursos de personal. La preocupación no es menor ya que las implicaciones de la ley alcanzan de una u otra manera a todos los ámbitos de la gestión municipal.

En cuanto al reglamento del consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal, se trata de un documento aprobado en marzo del año pasado y que el nuevo edil del área considera muy restrictivo en cuanto a la presencia de colectivos animalistas. Más si se lo compara con los niveles de participación que hay en otros consejos sectoriales. Aquí hay cuatro puestos, dos para entidades registradas y dos para cuidadoras de colonias felinas no asociadas, a elegir entre todos los colectivos.