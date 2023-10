Apoyo hostelero al plan de Tabacalera: "Traerá visitantes"

Con esperanza y a la expectativa. Así están en los negocios hosteleros de las inmediaciones de Tabacalera ante la conversión del edificio en un gran centro cultural tras el paso dado ayer con la aprobación por parte del gobierno local del nuevo plan de usos, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. El inmueble dispondrá de espacio en sus dos plantas para exposiciones además de destinar el sótano a almacén de obras. También habrá dos bloques de nueva construcción y, en uno de ellos, se habilitará un área hostelera con posibilidad de terraza. "Traerá mucha más vida a Cimadevilla, pero aún es pronto", expresa José Luis Medina, dueño de la sidrería La Tabacalera, en la plaza del Periodista Arturo Arias, consciente de que a las obras aún les quedan varios años.

"Cuantos más servicios haya, mejor", dice Medina. "Lo que interesa es que funcione la zona", agrega el hostelero. Pese al apoyo a la iniciativa, Medina opina que hay otras necesidades en cuanto a servicios para el barrio que habría que cubrir aprovechando la ocasión. "Una línea de autobús, un supermercado y un pequeño centro de salud", demanda el hostelero. Resalta que, en la zona, hay mucha población envejecida, a la que le cuesta desplazarse. "A nosotros nos da igual movernos, pero aquí hay mucha gente mayor", comenta, tras la barra de su establecimiento. "Una vez esté eso, se puede pensar en museos, hoteles o incluso en más bares", asegura. Medina está seguro cuando dice que "cualquier cosa que se haga en esa línea, será bueno para el barrio". Y confía en que el espacio cultural atraiga mayor número de visitantes al casco histórico, por lo que aumentará la demanda en los bares y restaurantes. "Cuanta más oferta de ocio y servicios, mejor", remata.

Los clientes también tienen su opinión. Es el caso de Roberto Sánchez, antiguo trabajador de Tabacalera. "Llevo jubilado 29 años. El edificio se lleva sin usar desde entonces", cuenta. Sánchez hace hincapié en que, "aunque abran una nueva zona hostelera, los bares de aquí seguirán con sus clientes de siempre y nuevos que se acerquen a la zona". Y destaca la importancia de "hacer algo con el edifico de una vez, porque llevan años comentando que empezaría su uso y aquí seguimos esperando". Jesús Martínez, otro cliente, asiente a su lado. "Hasta que no lo vea, yo no me lo creo", indica.

Nadeem Abbas, trabajador en el restaurante Tandoori Cocina India de la calle Vizconde de Campogrande, cree que la reconversión de Tabacalera "aportará cosas buenas". Destaca que, durante los días de sol, el restaurante y los bares de la zona siempre están llenos, pero una vez llueve, "algo muy común en Gijón", no hay "casi nadie". Por eso mismo, el camarero opina que "aunque quizá haya más competencia con la apertura de otro bar, una vez abran la zona para museo, mucha más gente se animará a subir al barrio, algo en lo que saldremos ganando". Abbas asegura que, lo que le hace falta a la zona, es "movimiento", por lo que cualquier idea o iniciativa que "atraiga gente al barrio es bien recibida".

Las opiniones no acaban aquí, Rubén Sánchez de Molina, trabajador en El Lavaderu, asegura que "cuantos más negocios haya en la zona, mucho mejor". El camarero afirma que nuevos establecimientos en la zona como el proyectado en Tabacalera, "atraen a gente". Aunque también destaca que el antiguo convento "parece la obra interminable". El hostelero comenta que, durante los días de sol, "los bares estamos llenos". "Pero, en cuanto caen cuatro gotas, esto se muere", añade. Por eso, cree que pese "a aumentar la competencia con la zona hostelera del museo, habrá más gente al calor del nuevo equipamiento". "Lo malo sería que siguiera cerrado y sin nada que ofrecer al barrio", remata.

Otros hosteleros, como Elvira García, del Arca de Noé, en la calle Escultor Sebastián Miranda, asegura que "una pequeña preocupación por el aumento de la competencia claro que hay". Pero, según explica, prevalece la idea de que Tabacalera "dará más vida a Cimadevilla". "Eso supondrá que haya más clientes para todos", razona. La encargada del establecimiento asegura que "lo importante es que haya algún elemento que ayude a captar clientes". "Luego ya se repartirán", concluye.

El plan de usos de Tabacalera aprobado ayer abre un nuevo período para el edificio que debería ser definitivo, aunque las obras en el gran inmueble de Cimadevilla se prolongarán al menos durante los próximos tres años. El documento del gobierno tripartito (Foro, PP y Vox) supone una modificación sustancial del elaborado durante el anterior mandato, bajo el mando del PSOE e Izquierda Unida. La obra levanta esperanza entre los numerosos establecimientos hosteleros de Cimadevilla, aunque también recelo por los constantes retrasos acumulados. "Creemos que puede estar muy bien para el barrio porque captará a muchos visitantes y atraerá también a gijoneses. Al final, de esos vivimos", señala José Luis Medina, a modo de resumen de la opinión generalizada en el sector.