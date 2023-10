Apoyo político, vecinal y sindical a la subida del 30% en la tasa de basura

No hubo sorpresa. El concejal popular Rodrigo Pintueles, en su estreno como presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), sacó adelante su propuesta de subida del precio de la recogida de basura para el año que viene. Es un incremento del 30% en la cuota doméstica, y del 33% en el resto. La subida para las familias es de 3,5 euros al bimestre lo que hace que la anualidad pase de 69 a 90 euros. El incremento bimestral es de 4,3 euros en la cuota industrial y de 105 euros en la de grandes productores, lo que conlleva anualidades de, respectivamente 103,80 y 2.550 euros respectivamente.

Es la misma propuesta que el gobierno del PSOE e IU plantearon el año pasado de cara a este 2023 –año electoral– y que no salió adelante por la oposición tanto de Podemos como de los actuales socios del gobierno del tripartito (Foro, PP y Vox). Ayer, votaron a favor los consejeros de Foro, PP, Vox, IU, la Federación de Vecinos y Comisiones Obreras. No estuvo el representante de UGT y se abstuvieron los consejeros del PSOE y Podemos. Los socialistas ya habían anunciado que no estaban en contra de la subida, pero que optaban por la abstención hasta ver el conjunto de los cambios en las ordenanzas fiscales. Que, previsiblemente, verán en la comisión de Hacienda de mañana tras su aprobación en una Junta de Gobierno extraordinaria. Todo lo que ahora se vaya aprobando tendrá que volver a votarse en el Pleno.

"No es lo que queríamos en el equipo de gobierno. Nos hubiese gustado poder congelar e incluso rebajar la tasa de basuras. Pero el actual marco normativo y económico nos lo impide", aseguraba tras la reunión Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente. La subida se vincula al incremento de la factura de llevar residuos sin reciclar al vertedero desde la entrada en vigor de la ley de residuos que, además, obliga a fijar a los usuarios una "prestación específica, diferenciada y no deficitaria, y que refleje el coste real, directo e indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos", recordaba Pintueles. "Se ha hecho el máximo esfuerzo de contención para que el impacto sea mínimo y solo suponga para los hogares gijoneses el precio de un café", indicaba Pintueles utilizando como medida del café el incremento de 1,75 euros al mes. Pero la viabilidad de Emulsa no solo necesita de esta subida de tasas. También de un incremento de casi el 10% en la aportación que reciban del Ayuntamiento el año que viene.

El orden del día del primer consejo del mandato también incluyó la aprobación de un código ético y un plan de prevención de delitos. El hecho de que no se hubiera consulado a los sindicatos llevó a votar en contra a Podemos, IU y Comisiones Obreras. El PSOE se abstuvo. La dirección de la empresa defendió que era una reforma impuesta por la legislación estatal que había que asumir.