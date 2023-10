Danza Xixón empieza en el infierno

Para la compañía andaluza "Marcat Dance" su actuación de este sábado a a las 20.30 horas en Gijón será muy especial. Primero porque abrirán el festival Danza Xixón. También por su estreno en la ciudad, en un equipamiento grande como el Jovellanos, tras pasar por otros espacios más reducidos de Asturias. Y, finalmente, porque su obra de danza "Averno" dará una vuelta de tuerca más, con un crecimiento en la puesta en escena, ya que será la primera vez que la representen en un espacio cerrado. "La oscuridad y la sensación de laberinto se resaltarán mucho más", cuenta Mario Bermúdez, coreógrafo y director.

"Averno" aborda como punto de partida y de referencia "El Infierno" de Dante. Esta obra de danza se sumerge en un viaje transformador hacia su propio interior, en ese "viaje al infierno" del creador, del artista en su proceso creativo. "Somos siete bailarines en escena, es espectacular el diseño de vestuario. Es contar un poco que es un viaje transformador, en el que los siete intérpretes vamos a una. Es como que viajamos por el infierno, por distintos paisajes, nos encontramos con distintas criaturas, y todos pertenecemos a ese paisaje. Somos esas criaturas y pasamos de ser siete a ser uno", resume Bermúdez sobre la obra.

«La danza logra emocionar y transformar al espectador», dice Mario Bermúdez, director de la obra

Catherine Coury, Marilisa Gallicchio, Javier de la Asunción, Andrea Pérez, David Eusse y Raúl Melcón son los otros bailarines que acompañan en el reparto a Bermúdez. Todos ellos experimentarán por primera vez la sensación de representar la obra en interior. Un punto que su director considera clave. "Estoy seguro que este espectáculo va a ganar muchísimo por el concepto y simbología que tiene el infierno, que es algo más oscuro. Ese sentirte atrapado en esa oscuridad se resalta mucho más, como esa simbología de los laberintos, de sentirte encerrado como el infierno. Y en un teatro esa sensación de estar cerrado, perdido y deambulando por el espacio es algo que también se manifiesta", comenta Mario Bermúdez. ¿Qué más detalles especiales se encontrará el espectador? "La música sin duda, está hecha especialmente para el espectáculo y consigue atraparlo aún más", profundiza el director de la obra. "Tenemos mucha ilusión y expectación por apreciar la reacción del público", añade.

Danza Xixón alcanza su vigésima tercera edición. A lo largo de todo el mes de octubre, habrá varias representaciones, talleres y actividades. "Hay que seguir avanzando, confiando y apostando por los festivales. Porque no se pierdan y se sigan manteniendo. Es un privilegio. Es aprendizaje, culturizar y seguir avanzando en la promoción de la danza", enfatiza Mario Bermúdez respecto a la importancia de que existan programaciones específicas de danza. Y justifica su respaldo con las sensaciones que produce: "Con un lenguaje no textual se puede conseguir emocionar y transformar al espectador. La danza es una de las mejores artes que existen para mí".

Bermúdez invita al público a romper cualquier tipo de prejuicio y sumergirse en un espectáculo de danza. "Se encontrarán con un lenguaje único, my personal. Y en nuestro caso será una danza muy física, que lo que hará es transformarlos", detalla el director de "Averno". "Eso provoca que se haga extensible hacia un lugar no solo visual, sino espiritual y transformador. Lo que hacemos es viajar, volar y llevar la imaginación más allá, para que el espectador, sin necesidad de entender, se sobresalte", explica. Y concluye su argumento basándose precisamente en esa sensación de sobresalto: "Cuando dices no he entendido pero me he quedado con la boca abierta, ya significa entender, viajar y disfrutar. Eso es lo que le digo a la gente, que vengan a viajar con nosotros, que esta pieza no les va a dejar indiferente".